"Стал мишенью РФ": реакции на приговор Эвану Гершковичу

Российский суд приговорил 32-летнего журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима якобы "за шпионскую деятельность". Он стал первым иностранным репортером, которого приговорили к тюрьме по этой статье. Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

И сам Гершкович, и WSJ эти обвинения отвергают - журналист приехал в Екатеринбург в марте 2023 года по заданию редакции. Фотограф-документалист из Франции Патрик Вак, который работал с осужденным журналистом, в прошлом году дал интервью BBC. Он пояснил, что Гершкович работал над материалом об отношении к войне с Украиной в разных регионах России и вербовке в ЧВК "Вагнер".

Приговор за журналистскую работу

Редакция WSJ, которая требует освободить журналиста, назвала приговор "позорным и несправедливым". Главный редактор издания Эмма Такер еще раз подчеркнула, что Гершкович выполнял журналистскую работу, но был незаконно арестован и уже провел "478 дней в тюрьме".

Отреагировал на решение российского суда и президент США Джо Байден. Он сказал, что Гершкович стал "мишенью российского правительства, потому что он журналист и американец". Глава Белого дома пообещал добиться освобождения гражданина США.

Осудили приговор Гершковичу и власти европейских стран. В суде в день оглашения приговора был генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Он заявил о солидарности с журналистом и поддержке свободной прессы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал приговор как "абсолютное презрение России к свободе СМИ". Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала решение российского суда "частью путинской военной пропаганды". По ее мнению, обвинительный приговор показал, что президент России Владимир Путин "боится силы фактов".

Анналена Бербок (фото из архива) Фото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

Риски для иностранного журналиста в России выросли

Руководитель московского бюро The New York Times Антон Трояновский, который знает Гершковича с 2018 года, в комментарии DW рассказал, что Гершкович много путешествовал по России, так как ему нравилось открывать страну для себя и своих читателей.

"Эван осознавал риски работы в России, но вместе с тем понимал, что работа внутри России важна для аудитории WSJ. Например, он цитировал как противников войны, так и ее сторонников", - говорит Трояновский. По его словам, для журналистского сообщества приговор не оказался неожиданным, учитывая ход процесса: "Но все равно это ужасно осознавать, что человек может получить такой гигантский тюремный срок только за журналистскую работу".

Арест Гершковича сильно поменял "правила работы" иностранных медиа в России, писал на платформе Opendemocracy еще в 2023 году исследователь медиа Илья Яблоков. По его мнению, изначально российские власти не угрожали иностранным медиа, так как рассчитывали на быстрый триумф в ходе войны с Украиной - его планировалось "продать" иностранной аудитории. Но когда "все пошло наперекосяк", то власти обеспокоились внутренней ситуацией, считает Яблоков.

Он полагает, что работа иностранных СМИ в России затруднится: российские источники еще менее охотно будут общаться с иностранными медиа, опасаясь оказаться на скамье подсудимых по схожему обвинению, что и у Гершковича. В качестве альтернативы СМИ будут чаще анонимизировать источники, но "достоверной информации о России станет меньше - как и возможности непредвзято оценивать, что происходит внутри страны", уверен Яблоков.

Гершкович оказался в "обменном фонде" РФ

Следил за судебным процессом и посещал заседания сооснователь "Новой газеты" и Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. В 2023 году он назвал арест Гершковича - желанием властей РФ "пополнить обменный фонд". "Есть практика использования журналистов и разведчиков под прикрытием, но это не тот случай. Он работал в репутационных изданиях, где это не только не приветствуется, но и категорически запрещено", - отметил Муратов. Он пожелал скорейшего освобождения Гершковича "по тайным дипломатическим каналам".

Журналист WSJ находился в суде в стеклянной клетке Фото: Sverdlovsk Regional Court/Handout/REUTERS

Официальные власти РФ пока никак не прокомментировали приговор Гершковичу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "оставил без ответа" вопрос, возможен ли обмен на кого-либо американского журналиста. При этом 17 июля 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос обмена Гершковича обсуждается по линии американских и российских спецслужб. По его словам, эти контакты ведутся еще с июня 2021 года.

Последний раз такой обмен состоялся в 2022 году: тогда гражданку США и баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.