Гершковича и Уилана хотят обменять на нелегалов РФ в Любляне

Российские нелегалы в Словении, супруги Артем и Анна Дульцевы выдавали себя за аргентинцев, пишет WSJ. Их задержали в 2022 году и теперь хотят обменять на американцев, находящихся под стражей в РФ.

Арестованные в России американские граждане, включая журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и осужденного по обвинению в шпионаже бывшего военнослужащего Пола Уилана, могут стать предметом сделки с Москвой по обмену пары разоблаченных в Словении российских шпионов. Об этом WSJ пишет в понедельник, 17 июня, со ссылкой на собственные информированные источники.

По данным издания, речь идет о супругах Артеме и Анне Дульцевых, уроженцах Башкирии и Нижнего Новгорода, которые выдавали себя за граждан Аргентины по имени Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос и были задержаны в Любляне в конце 2022 года. WSJ отмечает, что их идентифицировали, сличив отпечатки пальцев псевдоаргентинцев и Дульцевых, которые имелись в распоряжении Интерпола.

Кремль заявил о готовности вернуть "аргентинцев" из Словении

Вскоре после ареста Россия установила контакт со словенскими властями, признав, что пара работала на СВР, и в ходе переговоров, которые вел давний близкий союзник российского президента Владимира Путина, бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Кремль уже выразил заинтересованность в их возвращении, указывает американская газета.

По сведениям, полученным от высокопоставленных словенских и американских чиновников, нелегалы, руководившие для прикрытия онлайн арт-галереей и IT-стартапом, "Майер Муньос" и "Гиш" уже более 18 месяцев содержатся в словенской тюрьме, а их двое детей находятся в приемной семье. Судебный процесс по делу российских агентов проходит в закрытом режиме, первое решение ожидается в ближайшие недели.

Ни Кремль, ни СВР не ответили на просьбы журналистов WSJ о комментарии.

Максимальный срок заключения, предусмотренный законодательством Словении по статье о шпионаже, составляет восемь лет, а за хорошее поведение пара может быть освобождена через четыре года, указывает The Wall Street Journal.