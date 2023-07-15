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Эстония выдала США вероятного сотрудника ФСБ России

Жан Рофе
1 ч. назад

Находясь в Эстонии, Вадим Конощенок отправлял электронику и боеприпасы американского происхождения, подлежащие экспортному контролю, в Россию, уверены власти США.

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Здание Минюста США в Вашингтоне (фото из архива)
Здание Минюста США в Вашингтоне (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/L. Jie

Гражданин России Вадим Конощенок, арестованный властями Эстонии, выдан в США. Об этом сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов в пятницу, 14 июля.

По данным американских властей, Конощенок является сотрудником российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Его подозревают в контрабанде продукции американских компаний из Эстонии в Россию, в том числе электроники и боеприпасов, подлежащих экспортному контролю в связи с введенными против РФ санкциями за ее вторжение в Украину.

На заседании в федеральном суде Бруклина 14 июля Конощенок отказался признать вину. Суд оставил его под стражей до следующего заседания, назначенного на 31 июля.

США обвинили пятерых россиян в контрабанде электроники

В декабре 2022 года Вадима Конощенока арестовали в Эстонии по запросу Соединенных Штатов. В том же месяце американские власти предъявили пятерым гражданам России и двум гражданам США обвинения в организации контрабанды электронных компонентов для российской оборонной промышленности и боеприпасов в обход санкций.

По данным Минюста США, обвиняемые действовали в интересах московских компаний "Серния Инжиниринг" и "Сертал". Эти фирмы, как считает Вашингтон, "под руководством российских спецслужб закупают передовую электронику и сложное испытательное оборудование для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора".

Каждому из обвиняемых грозит до 30 лет тюремного заключения.

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