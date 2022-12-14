США обвинили пятерых россиян в контрабанде электроники

В США пятерым гражданам РФ и двум американцам предъявлены обвинения в контрабанде электронных компонентов и патронов в обход санкций в отношении России.

Федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка предъявил пятерым гражданам России и двум гражданам США обвинения в организации контрабанды электронных компонентов для российской оборонной промышленности и боеприпасов в обход санкций. Сообщение об этом размещено на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов во вторник, 13 декабря. В общей сложности группе лиц из 7 человек предъявлены обвинения по 16 пунктам, включая мошенничество, преступный сговор, контрабанду, отмывание денег и нарушение санкций.

Как указывает ведомство, один из обвиняемых, россиянин Вадим Конощенок в октябре был остановлен на эстонско-российской границе с электронными компонентами 35 различных типов и "тысячами" 6,5-мм патронов для снайперской винтовки. Спустя месяц Конощенок, которого американская сторона считает офицером ФСБ, снова был остановлен при попытке ввезти в РФ через Эстонию 20 ящиков патронов американского производства. После ареста мужчины эстонские власти провели обыск на складе, принадлежащем его сыну, и изъяли 170 кг боеприпасов.

По данным Минюста США, обвиняемые вели свою деятельность в интересах московских компаний "Серния Инжиниринг" и "Сертал". Эти фирмы, как считает Вашингтон, "под руководством российских спецслужб закупают передовую электронику и сложное испытательное оборудование для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора".

США обещают пресечь незаконное использование своих технологий

Один из обвиняемых резидентов США уже арестован, другой сам сдался властям. Кроме того, в Эстонию был направлен запрос об экстрадиции Конощенка в Соединенные Штаты.

Прокурор Соединенных Штатов по Восточному округу Нью-Йорка заявил, что его ведомство "не остановится в энергичном преследовании тех, кто незаконным образом закупает американские технологии, чтобы использовать их для продолжении жестоких атак России на демократию".

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