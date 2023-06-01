Суд в Испании займется делом о контрабанде оружия из Украины

Прокуратура Испании обратилась в суд с предложением начать разбирательство по делу выходцев с постсоветского пространства, причастных к контрабанде украинского оружия. Кого и в чем обвиняют, выяснила DW.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, действуя в соответствии с процессуальным кодексом Испании, обратилась в конце мая в Национальную судебную палату страны с предложением начать судебное разбирательство по делу под кодовым названием "Якорь". По этому делу, заведенному полицией еще в 2017 году, а затем переданному для расследования в прокуратуру, проходят 14 человек - выходцы из стран бывшего СССР, постоянно проживающие в Испании, а также испанцы. Они обвиняются в отмывании и содействии в отмывании денег, полученных от незаконных поставок украинского оружия в страны Африки и Азии, а также в принадлежности к преступной группировке. Обвиняемые свою вину полностью отрицают.

Как появилось дело о контрабанде оружия

Как отмечает испанское электронное издание Eltaquigrafo, все началось с обращения шесть лет назад в полицию Барселоны предпринимателя Алексея Дирсенко, гражданина Латвии и Испании. Он жаловался, что некто Виктор Муренко, бывший сотрудник его фирмы Lumar, вымогает у него с помощью подставных лиц крупную сумму денег, прибегая к шантажу. Свое заявление предприниматель подкрепил вещественным доказательством - письмом шантажистов, в котором содержалась угроза разоблачить его как торговца оружием.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Фото: Viktor Tscherezky/DW

Полиция, продолжает издание, начала работать по жалобе и одновременно решила проверить деятельность заявителя и расположенной в Барселоне его фирмы, занимающейся морскими перевозками. Первые же выявленные факты свидетельствовали, что расследовать нужно не только деяния Муренко, но и самого Дирсенко. Оно потребовало - в виду своей сложности и международного характера - работы на уровне специализированных органов дознания. Так это дело попало в уже упомянутую антикоррупционную прокуратуру в Мадриде, где получило кодовое название "Якорь".

Куда незаконно везли оружие

Как заявил DW на условиях анонимности источник, близкий к этой прокуратуре, длительное разбирательство объясняется тем, что "дело потребовало, помимо привлечения многочисленных свидетелей, живущих как в Испании, так и за ее пределами, еще и сотрудничества правоохранительных органов иностранных государств, в том числе Украины". И это при том, что уже на первом этапе следствия, на которое, кстати, до сих пор наложен гриф секретности, стали известны такие факты как "причастность подозреваемых к международным перевозкам оружия без документации", позволяющей осуществлять подобные перевозки, то есть к контрабанде.

Военные Судана, которыми руководит Дагало Фото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Источник напомнил, что в 2017 году у берегов Греции было задержано судно Mekong Spirit, зафрахтованное, по данным расследования, Lumar. На его борту было обнаружено контрабандное оружие, предназначавшееся для Судана. А ранее, в 2013 году греческие власти перехватили корабль Nour-M c 20 тыс. автоматов Калашникова, адресованных Ливии. Этот последний груз испанцы связывают с фирмой Tomex Team, имеющей, по их мнению, отношение к Муренко, который, помимо работы на Lumar, имел еще и собственный бизнес.

Танки, гранатометы и... пираты

Но самый медийный случай из области торговли украинским оружием произошел в 2008 году, напоминает мадридская Confidencial. Речь идет о судне Faina, которое следовало из Одессы в Кению и было захвачено сомалийскими пиратами. На борту находились 33 танка Т-72, 42 зенитные установки ЗПУ-4 и 36 гранатометов. Переговоры с пиратами несколько месяцев вела Tomex Team, представленная лично Муренко. По данным Confidencial, сомалийцам был выплачен выкуп в размере 3,2 млн долларов, после чего корабль с экипажем и грузом был освобожден.

Попала в печать и фотография, запечатлевшая Муренко на палубе Faina рядом с гражданином Израиля уроженцем Одессы Вадимом Альпериным, предполагаемым владельцем груза. Последнего президент Украины Владимир Зеленский назвал в свое время "крестным отцом контрабанды". Ну, а что касается Дирсенко, то издание Eltaquigrafo напоминает, что он попал в поле зрения правоохранительных органов еще и потому, что в 2011 году продал афганским талибам партию нитрата аммония, используемого международными террористами для организации взрывов.

Тюрьма недалеко от Мадрида, где содержатся подследственные антикоррупционной прокуратуры Фото: Viktor Tscherezky/DW

Судьбу подозреваемых решит суд

В беседе с DW член мадридской коллегии адвокатов Карлос Кубилья, пояснил, что 14 фигурантов дела "Якорь" обвиняются, главным образом, в отмывании средств, полученных в результате незаконной торговли оружием. Обвинить их непосредственно в контрабанде нельзя, поскольку "это деяние осуществлялось вне Испании". Главным фигурантам - в случае признания их вины - "грозят длительные сроки тюремного заключения". Другие обвиняемые, а это окружение Дирсенко и Муренко - служащие их фирм и разного рода посредники в бизнесе - "могут получить небольшие сроки или вообще освободиться от наказания".

По данным адвоката, сославшегося на материалы следствия, оба предпринимателя с помощью людей из своего окружения отмыли "не менее 10 млн евро". Деньги вкладывались ими "в движимое и недвижимое имущество, позволяли поддерживать высокий уровень жизни". В 2020 году был наложен арест на 18 единиц недвижимости этих лиц и на их 50 банковских активов. Тогда же Муренко и Дирсенко, а также двоюродный брат последнего и его ближайший подельник - Борис Лунов, были отправлены в предварительное заключение, где провели больше года, а затем были отпущены до суда на свободу.

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