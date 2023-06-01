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Суд в Испании займется делом о контрабанде оружия из Украины

Виктор Черецкий
55 мин. назад

Прокуратура Испании обратилась в суд с предложением начать разбирательство по делу выходцев с постсоветского пространства, причастных к контрабанде украинского оружия. Кого и в чем обвиняют, выяснила DW.

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Полицейские машины в Барселоне
Полицейские машины в БарселонеФото: Viktor Tscherezky/DW

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, действуя в соответствии с процессуальным кодексом Испании, обратилась в конце мая в Национальную судебную палату страны с предложением начать судебное разбирательство по делу под кодовым названием "Якорь". По этому делу, заведенному полицией еще в 2017 году, а затем переданному для расследования в прокуратуру, проходят 14 человек - выходцы из стран бывшего СССР, постоянно проживающие в Испании, а также испанцы. Они обвиняются в отмывании и содействии в отмывании денег, полученных от незаконных поставок украинского оружия в страны Африки и Азии, а также в принадлежности к преступной группировке. Обвиняемые свою вину полностью отрицают.

Как появилось дело о контрабанде оружия 

Как отмечает испанское электронное издание Eltaquigrafo, все началось с обращения шесть лет назад в полицию Барселоны предпринимателя Алексея Дирсенко, гражданина Латвии и Испании. Он жаловался, что некто Виктор Муренко, бывший сотрудник его фирмы Lumar, вымогает у него с помощью подставных лиц крупную сумму денег, прибегая к шантажу. Свое заявление предприниматель подкрепил вещественным доказательством - письмом шантажистов, в котором содержалась угроза разоблачить его как торговца оружием

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью
Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностьюФото: Viktor Tscherezky/DW

Полиция, продолжает издание, начала работать по жалобе и одновременно решила проверить деятельность заявителя и расположенной в Барселоне его фирмы, занимающейся морскими перевозками. Первые же выявленные факты свидетельствовали, что расследовать нужно не только деяния Муренко, но и самого Дирсенко. Оно потребовало - в виду своей сложности и международного характера - работы на уровне специализированных органов дознания. Так это дело попало в уже упомянутую антикоррупционную прокуратуру в Мадриде, где получило кодовое название "Якорь".

Куда незаконно везли оружие 

Как заявил DW на условиях анонимности источник, близкий к этой прокуратуре, длительное разбирательство объясняется тем, что "дело потребовало, помимо привлечения многочисленных свидетелей, живущих как в Испании, так и за ее пределами, еще и сотрудничества правоохранительных органов иностранных государств, в том числе Украины". И это при том, что уже на первом этапе следствия, на которое, кстати, до сих пор наложен гриф секретности, стали известны такие факты как "причастность подозреваемых к международным перевозкам оружия без документации", позволяющей осуществлять подобные перевозки, то есть к контрабанде.

Военные Судана, которыми руководит Дагало
Военные Судана, которыми руководит Дагало Фото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Источник напомнил, что в 2017 году у берегов Греции было задержано судно Mekong Spirit, зафрахтованное, по данным расследования, Lumar. На его борту было обнаружено контрабандное оружие, предназначавшееся для Судана. А ранее, в 2013 году греческие власти перехватили корабль Nour-M c 20 тыс. автоматов Калашникова, адресованных Ливии. Этот последний груз испанцы связывают с фирмой Tomex Team, имеющей, по их мнению, отношение к Муренко, который, помимо работы на Lumar, имел еще и собственный бизнес.   

Танки, гранатометы и... пираты 

Но самый медийный случай из области торговли украинским оружием произошел в 2008 году, напоминает мадридская Confidencial. Речь идет о судне Faina, которое следовало из Одессы в Кению и было захвачено сомалийскими пиратами. На борту находились 33 танка Т-72, 42 зенитные установки ЗПУ-4 и 36 гранатометов. Переговоры с пиратами несколько месяцев вела Tomex Team, представленная лично Муренко. По данным Confidencial, сомалийцам был выплачен выкуп в размере 3,2 млн долларов, после чего корабль с экипажем и грузом был освобожден.

Попала в печать и фотография, запечатлевшая Муренко на палубе Faina рядом с гражданином Израиля уроженцем Одессы Вадимом Альпериным, предполагаемым владельцем груза. Последнего президент Украины Владимир Зеленский назвал в свое время "крестным отцом контрабанды". Ну, а что касается Дирсенко, то издание Eltaquigrafo напоминает, что он попал в поле зрения правоохранительных органов еще и потому, что в 2011 году продал афганским талибам партию нитрата аммония, используемого международными террористами для организации взрывов.

Тюрьма недалеко от Мадрида, где содержатся подследственные антикоррупционной прокуратуры
Тюрьма недалеко от Мадрида, где содержатся подследственные антикоррупционной прокуратуры Фото: Viktor Tscherezky/DW

Судьбу подозреваемых решит суд

В беседе с DW член мадридской коллегии адвокатов Карлос Кубилья, пояснил, что 14 фигурантов дела "Якорь" обвиняются, главным образом, в отмывании средств, полученных в результате незаконной торговли оружием. Обвинить их непосредственно в контрабанде нельзя, поскольку "это деяние осуществлялось вне Испании". Главным фигурантам - в случае признания их вины - "грозят длительные сроки тюремного заключения". Другие обвиняемые, а это окружение Дирсенко и Муренко - служащие их фирм и разного рода посредники в бизнесе - "могут получить небольшие сроки или вообще освободиться от наказания".

По данным адвоката, сославшегося на материалы следствия, оба предпринимателя с помощью людей из своего окружения отмыли "не менее 10 млн евро". Деньги вкладывались ими "в движимое и недвижимое имущество, позволяли поддерживать высокий уровень жизни". В 2020 году был наложен арест на 18 единиц недвижимости этих лиц и на их 50 банковских активов. Тогда же Муренко и Дирсенко, а также двоюродный брат последнего и его ближайший подельник - Борис Лунов, были отправлены в предварительное заключение, где провели больше года, а затем были отпущены до суда на свободу. 

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