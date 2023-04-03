В Европе арестовали 22 подпольных торговца оружием

Подозреваемые покупали сигнальное оружие в Турции, легально ввозили его в ЕС и переделывали под летальное.

В рамках полицейской операции под руководством Румынии и Болгарии с участием правоохранителей из 31 страны в Европе в феврале 2023 года были арестованы 22 человека, подозреваемые в нелегальной торговле огнестрельным оружием, сообщила полицейская служба ЕС Европол в понедельник, 3 апреля.

Полицейские в общей сложности провели 143 обыска, изъяли 129 единиц огнестрельного оружия, 1492 единиц сигнального и нелетального оружия, более 24 тысяч единиц боеприпасов, шесть гранат, 276 кг динамита и более 21 кг пороха, отчитался Европол.

В большинстве случае подозреваемые покупали в Турции сигнальное и другие виды нелетального оружия, после чего ввозили его на территорию ЕС и легально выставляли на продажу в Болгарии и других государствах Евросоюза. Затем купленное сигнальное оружие переделывали на боевое и распространяли через нелегальные каналы сбыта, описывает схему Европол. Кульминацией полицейской операции стали аресты подозреваемых, которые прошли в феврале этого года.

В июле Европол предупредил, что криминальные группировки могут заниматься контрабандой "значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов" из Украины в страны Европейского Союза. В Европоле сообщили о случаях, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды.

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