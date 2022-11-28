  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Темно-серое здание из прямоугольных секторов с узкими окнами и серебристой надписью на стене "Европол" латиницей. Слева на дальнем плане голубое небо с редкими облаками.
Штаб Европола в ГаагеФото: Mike Corder/AP Photo/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Европол ликвидировал крупнейший в Европе наркокартель

Анна Мельникова
45 мин. назад

Полиция Евросоюза в результате двухлетнего расследования задержала 49 человек в Испании, Бельгии, Франции, Нидерландах и ОАЭ, а также изъяла более 30 тонн кокаина.

https://p.dw.com/p/4KBhu

Полицейская служба Европейского Союза (Европол) ликвидировала крупнейший в Европе наркокартель, задержав несколько десятков подозреваемых и изъяв в общей сложности 30 тонн кокаина, сообщается в понедельник, 28 ноября, в пресс-релизе ведомства.

В более чем двухлетнем расследовании и серии рейдов участвовали правоохранительные органы Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов и США. Целью спецслужб была ликвидация международной преступной сети, занимающейся торговлей наркотиками и отмыванием денег, передает Интерпол.

В результате операции "Свет пустыни" с 8 по 19 ноября задержаны 49 ключевых подозреваемых: 10 человек в Бельгии, 13 в Испании, 14 в Нидерландах, 6 во Франции и 6 в ОАЭ. По оценкам Европола, ликвидированный картель контролировал примерно треть всего европейского рынка торговли этим наркотиком.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости в отчете 2022 года замечает, что производство и оборот веществ остаются одной из самых важных проблем в регионе. В 2020 году, по данным Центра, в Евросоюзе был изъят рекордный объем кокаина - 213 тонн.

Смотрите также:

Албания борется с наркотрафиком и коррупцией

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Полицейский - откровенно о наркомафии в Испании - "Европа в фокусе" (26.11.2018)

Полицейский - откровенно о наркомафии в Испании - "Европа в фокусе" (26.11.2018)

Также в программе: поразительные успехи британских виноделов, татарский язык изгоняют из школ Татарстана, наступление энергетических фирм на экологию Болгарии и борьба немецких археологов с авантюристами-искателями сокровищ.
Политика26 ноября 2018 г.26:28 мин.
external

Откуда деньги у "Талибана"? (20.08.2021)

Откуда деньги у "Талибана"? (20.08.2021)

Захватив власть, талибы обещают начать с борьбу с наркотиками. Как это сочетается с тем, что наркотрафик всегда был главным источником их дохода? Между тем, экономика Афганистана всегда зависела от международной помощи, которой страна теперь практически лишилась.
Политика20 августа 2021 г.02:25 мин.
На месте подрыва банкомата

В Европе участились случаи подрывов банкоматов

В Европе участились случаи подрывов банкоматов

По данным Европола, преступники все чаще используют "чрезвычайно серьезные взрывчатые вещества" для подрывов банкоматов, порой это приводит к обрушению конструкций зданий и даже к гибели людей.
Преступность23 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 2A7

В Киеве призвали снять табу на поставки современного оружия

Конфликты25 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Футболисты сборной России на верблюдах движутся в направлении, указанном на табличке с надписью: "Азия"

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Футбол1 ч. назад
Любовь Ярош

102-летняя украинка о Голодоморе и войне РФ против Украины

102-летняя украинка о Голодоморе и войне РФ против Украины

История27 ноября 2022 г.
Автомобиль турецкой полиции в Анкаре

"Возьмите ваши деньги и убирайтесь". Мафия облюбовала Турцию

"Возьмите ваши деньги и убирайтесь". Мафия облюбовала Турцию

Преступность27 ноября 2022 г.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и президент Украины Владимир Зеленский

Международный саммит в Киеве и другие итоги 276-го дня войны

Международный саммит в Киеве и другие итоги 276-го дня войны

Конфликты26 ноября 2022 г.
Инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Токаев на инаугурации: Мы находимся в начале тернистого пути

Токаев на инаугурации: Мы находимся в начале тернистого пути

Политика26 ноября 2022 г.
Белорусы с БЧБ-флагом в Берлине

Белорусы с немецким паспортом - об отказе от гражданства РБ

Белорусы с немецким паспортом - об отказе от гражданства РБ

Общество26 ноября 2022 г.
На главную страницу