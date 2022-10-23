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На месте подрыва банкомата
На месте подрыва банкомата (фото из архива)Фото: Polizei Wiesbaden/dpa/picture alliance
ПреступностьЕвропа

В Европе участились случаи подрывов банкоматов

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По данным Европола, преступники все чаще используют "чрезвычайно серьезные взрывчатые вещества" для подрывов банкоматов, порой это приводит к обрушению конструкций зданий и даже к гибели людей.

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В Европе участились случаи подрывов преступниками банкоматов. Об этом заявила Клэр Жорж, представительница Европейского полицейского агентства (Европола) в Гааге. Ее слова привело в воскресенье, 23 октября, агентство dpa. "Все чаще и чаще используются чрезвычайно серьезные взрывчатые вещества, что порой приводит к обрушению зданий и гибели невинных людей. Так проходят современные банковские ограбления", - отметила она. Если в самих банках наличности зачастую немного, то взламывая банкоматы, преступники могут заполучить сотни тысяч евро.

Все чаще опасности подвергаются простые жители, поскольку многие аппараты для выдачи и приема денежных средств расположены в супермаркетах или на торговых улицах. Преступников же "не интересуют люди, все, что их волнует, - это деньги", - говорит Жорж.

Тенденция зафиксирована в Германии, Южной Европе, странах Балтии

Тревожная тенденция зафиксирована в целом ряде европейских стран. Речь идет, в частности, о Германии, Южной Европе, странах Балтии. Организованные преступные группировки специализируются на подрывах и целенаправленно обучают злоумышленников подобным приемам. В прошлом году следователи Европола даже обнаружили в Утрехте специальный тренировочный центр для таких целей.

Преступники обычно с большой скоростью перемещаются на автотранспорте и взламывают сразу серию банкоматов. Они часто работают на международном уровне, совершая правонарушения и в соседних странах. Так, около половины подозреваемых в совершении подобных правонарушений в Германии в 2021 году въехали в страну из Нидерландов.

Во Франции нашли метод борьбы с преступниками

Точной статистики для всей Европы пока нет, поскольку государства - члены ЕС уведомляют Европол только о преступлениях международного характера.

В Германии Федеральное ведомство по уголовным делам (Bundeskriminalamt, BKA) зарегистрировало в 2021 году 287 случаев - по сравнению с 268 случаями годом ранее. Прирост был отмечен несмотря на жесткие ограничения перемещения между странами в связи с пандемией. Как ожидается, в этом году цифры существенно увеличатся.

В Нидерландах к сентябрю 2022 года зарегистрировано столько же подрывов, сколько - за весь предыдущий год. Особенно часты подобные правонарушения в жилых районах Амстердама.

По данным Европола, успехи в борьбе со злоумышленниками демонстрирует Франция. Там в банкоматах встроен специальный механизм, с помощью которого купюры в случае взлома заливаются чернилами, что делает их непригодными для использования.

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