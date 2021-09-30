 В Нидерландах задержаны подозреваемые во взрывах банкоматов в ФРГ | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2021

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Европа

В Нидерландах задержаны подозреваемые во взрывах банкоматов в ФРГ

Подрывы банкоматов, послужившие причиной создания объединенной трансграничной немецко-голландской следственной группы, произошли в 2020 году в шести федеральных землях ФРГ.

Сотрудница полиции и взорванный банкомат в Берлине

Полиция изучает последствия подрыва банкомата в Берлине (Фото из архива)

Совместная следственная группа, в которую вошли правоохранители ФРГ и Нидерландов при поддержке европейских организаций Евроюст и Европол провела успешную операцию против преступников, занимавшихся подрывами банкоматов. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба полиции Оснабрюка.

Как следует из сообщения, масштабная поисковая операция, проведенная 28 сентября, в треугольнике Амстердам, Утрехт, Гаага, стала результатом полуторагодовой работы следователей. В ходе обысков, среди прочего, были обнаружены более 20 устройств связи, многочисленные носители данных, одежда преступников, инструменты и оборудование, в том числе автомобиль и взрывчатые вещества. Также были изъяты 3500 евро наличными, и машинки для подсчета купюр. Задержаны три человека, которые должны быть экстрадированы в Германию. Всего в связи с комплексом возбужденных уголовных дел в заключении находятся уже 9 человек.

Подрывы банкоматов, послужившие причиной создания объединенной трансграничной следственной группы, произошли в 2020 году в шести федеральных землях Германии. Всего известно о 15 взрывах. Нанесенный ими материальный ущерб исчисляется миллионами евро. Установлены 23 подозреваемых.

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  • Первый банкомат

    Самое полезное банковское новшество

    Премьера

    Первый функционирующий банкомат изобрел шотландец Джон Шепард-Баррон. Он был установлен 27 июня 1967 года в районе Энфилд на севере Лондона (на снимке). Но лишь после своего победного шествия в США банкоматы распространились и по всей Европе. По словам американского экономиста Пола Волкера, это единственное полезное банковское изобретение минувших десятилетий.

  • Экспонат Музея ГДР в Радебойле

    Самое полезное банковское новшество

    Без границ

    В 1970-е годы банкоматы в Европе становились все популярнее. К "кассирам из металла" быстро привыкли в ФРГ. Гораздо реже их можно было увидеть в Восточной Германии: на снимке - экспонат Музея ГДР в Радебойле.

  • У банкомата в Москве, 1998 год

    Самое полезное банковское новшество

    Россия

    В СССР первые банкоматы появились в 1991 году в Москве. Два из них были установлены в московском Центре международной торговли. Но получить в нем можно было только дорожные чеки. Начиная с 1994 года в Москве действовали банкоматы, не только выдающие купюры, но и располагающие функцией приема наличных. На снимке: банкомат одного из московских банков в 1998 году.

  • Банкомат в Иране

    Самое полезное банковское новшество

    В Иране

    Банкоматы преодолели не только политические границы, но и религиозные. В странах, живущих по строгим законам ислама, таких как Иран, круглосуточный доступ к наличным ценят не менее, чем на Западе, презираемом иранским режимом.

  • Банкомат в тюрьме во Флориде

    Самое полезное банковское новшество

    Многофункциональность

    Постепенно банкоматы приобретали новые способности. Сегодня кроме функций снятия денег и взноса наличных сегодня они позволяют осуществлять денежные переводы и другие операции. В этом банкомате, установленном в тюрьме во Флориде, можно даже внести залог за арестованного.

  • Монеты вместо банкнот

    Самое полезное банковское новшество

    Монеты вместо банкнот

    А в таком банкомате (на снимке слева) можно разменять банкноты на монеты, уже упакованные в рулоны. Или, наоборот, обменять монеты на банкноты…

  • Банкомат банка Postbank

    Самое полезное банковское новшество

    И еще одна функция…

    В 2010 году в Германии в эксплуатацию ввели банкоматы, способные перепрограммировать неисправные чипы банковских карточек. На снимке - один из первых экземпляров немецкого банка Postbank.

  • Банкомат в Греции, во время кризиса

    Самое полезное банковское новшество

    Не во все времена…

    Бесперебойная работа банкоматов для жителей Германии - нечто само собой разумеющееся. Чего нельзя сказать о странах, где экономический кризис в первую очередь проявляется в ограниченной выдаче денег. В июне 2015 года в имеющей высокую задолженность Греции после того, как банки были закрыты на неделю, с одной карточки можно были снять лишь до 60 евро в день.

  • Взорванный банкомат в Берлине, август 2016 года

    Самое полезное банковское новшество

    Находка для преступников

    Вот уже несколько лет в Германии грабители взрывают банкоматы. Одна из возможных причин участившихся случаев разбоя: в криминальных кругах разнесся слух о том, что при взрыве деньги не подвергаются уничтожению с помощью несмываемой краски. На снимке - один из пострадавших банкоматов в Берлине.

  • Банкомат в Загребе

    Самое полезное банковское новшество

    Универсальный дроид

    В столице Хорватии Загребе деньги можно снимать в поистине космическом банкомате. Легендарный робот R2-D2 из "Звездных войн" снабжает наличными не только истинных фанатов галактических приключений, но и "рядовых" землян.

    Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман


Смотреть видео 01:30

Внимание: преступники снимают ваши деньги

 

 

Контекст

Kaspersky Lab: Кибермошенники ограбили банки на 1 миллиард долларов

Преступники запускали вирусные программы в банковские системы, что позволяло манипулировать счетами и выводить деньги через банкоматы. Всего атакам подверглись до 100 финансовых институтов в 30 странах.  

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