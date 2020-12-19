Количество взорванных в ФРГ банкоматов достигло рекорда

Количество взорванных в Германии банкоматов достигло в 2020 году абсолютного рекорда. Об этом в воскресенье, 20 декабря, агентству dpa сообщила вице-президент Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Мартина Линк (Martina Link). По ее данным, к концу года таких случаев будет более 400.
Таким образом, этот показатель станет абсолютным рекордом. Прошлый рекорд был установлен в 2018 году, тогда были взорваны и ограблены около 370 банкоматов. В 2019 году в Германии были взорваны 349 банкоматов.
Криминальные группировки из Нидерландов
По данным BKA, в 2020 году в 160 случаях грабителям удалось достичь цели и получить наличные, в остальных случаях ограбление пошло не по плану. Больше всего банкоматов взрывают в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, в 2020 году там ограбили 174 банкомата.
Наиболее активно немецкие банкоматы взрывают криминальные группировки из Нидерландов, более половины подозреваемых родом оттуда. Большинство из них - из Утрехта и Амстердама. По данным BKA, в некоторых случаях преступники были из Румынии и Молдавии. Отмечается, что при подобных преступлениях ущерб от взрывов превосходит сумму похищенных средств.
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Автор: Ефим Шуман