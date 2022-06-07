 Deutsche Bank вывез из России в Германию сотни IT-специалистов | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2022

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Россия

Deutsche Bank вывез из России в Германию сотни IT-специалистов

До войны в технологических центрах Deutsche Bank в Москве и Санкт-Петербурге работало около 1500 специалистов, половина из них согласилась на релокацию вместе с семьями.

Небоскребы с эмблемой Deutsche Bank на фоне неба

Центральное отделение Deutsche Bank (Франкфурт-на-Майне)

Deutsche Bank с момента начала войны России против Украины помог сотням работающих на него российских IT-специалистов переехать в Германию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. До войны в технологических центрах Deutsche Bank в Москве и Санкт-Петербурге работало около 1500 сотрудников. Всем им после 24 февраля предложили работать в Берлине, и половина, по данным FT, согласилась. Большинство из них уже переехало в столицу Германии вместе с семьями – речь идет примерно о 2000 человек.

Поскольку российские границы оставались открытыми, процесс их переезда прошел "относительно гладко", рассказал один источник, знакомый с ситуацией. Многие летели в Берлин через Хельсинки. Все их документы были оформлены заранее - в Deutsche Bank этим занималась специальная проектная команда из 50 человек - так что российские айтишники смогли сразу приступить к работе на новом месте.

При этом банк старался тщательно соблюдать российское законодательство, чтобы не создавать проблемы своим остающимся в РФ сотрудникам. "Они (сотрудники, решившие переехать в Германию. - Ред.) не притворялись перед российскими сотрудниками, что едут на отдых", - заверил источник FT.

Уйдет ли Deutsche Bank из России полностью? Пока неизвестно

Deutsche Bank пока не сообщил, что он собирается делать с оставшимися IT-подразделениями в России. По словам представителей банка, сейчас руководство "продолжает рассматривать различные опции". В марте в Deutsche Bank говорили о частичном сворачивании своей деятельности в России - но не в таких объемах, как это уже делают многие другие крупные западные компании.

Первый технологический центр крупнейшего банка Германии открылся в России около 20 лет назад. В Deutsche Bank подчеркивают, что их ключевое ПО работает на оборудовании, находящемся в Германии, и никакие важные данные в РФ не хранятся. Однако FT пишет, что релокация сотен сотрудников из России, тем не менее, может замедлить разработку и поддержку банком своего программного обеспечения.

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  • Вид на долину Мозеля в Кохеме

    Секретный бункер Бундесбанка

    На видном месте

    Город Кохем на Мозеле. Винные погребки, толпы туристов летом, живописные склоны... Такой вид открывается на долину реки от ворот здешнего Имперского замка - популярнейшей достопримечательности всего региона. Эту панораму фотографировали миллионы туристов миллионы раз, не подозревая, что на противоположном берегу находился один из самых секретных западногерманских бункеров времен холодной войны.

  • Вентиляционная шахта

    Секретный бункер Бундесбанка

    Банковская тайна

    В бункере почти четверть века тайно хранили 15 миллиардов марок наличными специальной серии Бундесбанка. Эту резервную бумажную валюту на случай вооруженного конфликта с Советским Союзом мало кто видел и держал в руках. Все банкноты из Кохема, за исключением образцов для архива Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне, уничтожили в 1988 году. Вскоре после этого хранилище рассекретили.

  • 20 марок BBK II

    Секретный бункер Бундесбанка

    Найдите различия

    Банкноты секретной Второй серии Бундесбанка (BBK II) 1960 года были похожи на марки ФРГ, ходившие в обращении, но отличались в деталях - цветом, пропорциями и элементами оформления, хотя портреты были одни и те же, например, юной венецианской девушки с рисунка Альбрехта Дюрера на "двадцатке". Для сравнения на следующем снимке - купюра, которую привыкли видеть в своих кошельках немецкие бюргеры.

  • 20 марок ФРГ образца 1960 года

    Секретный бункер Бундесбанка

    Против гиперинфляции

    В 60-е годы прошлого века возникла реальная угроза перехода противостояния двух систем в горячую стадию. Помимо атомных бомб одним из средств ведения войны, как опасались в ФРГ, могли стать экономические диверсии - в частности, попытки наводнить страну фальшивыми деньгами, чтобы вызвать гиперинфляцию и парализовать экономику. Резервную валюту Бундесбанк подготовил как раз на такой случай.

  • Телефон внутренней связи около входа в денежное хранилище

    Секретный бункер Бундесбанка

    ''Форт-Нокс''

    Все держалось в строжайшей тайне. Лишь немногие сотрудники штаб-квартиры Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне знали о существовании банкнот BBK II и самого бункера. В мирное время эти денежные знаки были лишь бумагой, но их охраняли очень строго. Позже бункер в Кохеме даже назовут немецким "Форт-Ноксом".

  • Въездные ворота

    Секретный бункер Бундесбанка

    Место

    Почему Мозель? Немецкие проектировщики предполагали, что ударные волны от советских ядерных бомб пройдут поверху этой узкой и глубокой долины со склонами из твердой скальной породы. Кроме того, винодельческий регион не должен был находиться в списках целей для первого удара. Во всяком случае, на это надеялись. На участок между обычных домов вели эти неприметные ворота в конце тихой улицы.

  • Пансионат Бундесбанка в Кохеме

    Секретный бункер Бундесбанка

    Декорации и легенда

    Бундесбанк купил в Кохеме дом на склоне с большим участком земли, чтобы якобы обустроить здесь пансионат с центром повышения квалификации. Летом 1962 года вниз по узким улочкам покатились грузовики с породой, а навстречу поползли бетономешалки. Где-то в горе долбили и взрывали. От здешних жителей, привыкших к тишине, посыпались жалобы, а в прессе появилась заметка о странном строительстве.

  • Туннель в бункере

    Секретный бункер Бундесбанка

    Работа с общественностью

    Бундесбанку пришлось импровизировать. Мол, готовим бомбоубежище для дома отдыха - с запасом, чтобы места для соседей хватило. Население вопросов больше не задавало, так как убежища тогда строили повсюду. Работы длились два года, каждый день, с шести утра до десяти вечера. Одного бетона ушло 3000 кубических метров. Стоимость бункера в пересчете и с учетом инфляции составила 15 миллионов евро.

  • Центр связи

    Секретный бункер Бундесбанка

    Под землей

    В случае войны бункер должен был стать резервной штаб-квартирой Бундесбанка. Секретная его часть была рассчитана на 85 сотрудников. Из дома туда вел тайный ход. Им пользовался смотритель, он же по легенде директор пансионата. Другими хранителями секретов были уборщица и техник. Служащие банка, сочетавшие на Мозеле отдых, повышение квалификации и дегустацию местных вин, ничего не подозревали.

  • Камера дезактивации

    Секретный бункер Бундесбанка

    Убежище для всех

    Второй вход под землю находился в подвале гаража. За герметичной дверью здесь располагалось то самое бомбоубежище пансионата, о котором в начале строительства рассказали соседям. В боковых помещениях этой 130-метровой штольни имелись туалеты и камера дезактивации. В секретный бункер Бундесбанка оттуда вел шлюз, который можно было принять за обычную дверь в какое-то техническое помещение.

  • Вентиляционная шахта

    Секретный бункер Бундесбанка

    Две недели

    Бомбоубежище и бункер были рассчитаны на 175 человек. После ядерного удара резервов должно было хватить на две недели. Вода поступала из 40-метровой скважины. Воздух должен был проходить первичную фильтрацию и очистку в специальной камере с песком, а поступать в нее с поверхности, через шахту с башней-надстройкой, при этом охлаждаясь. Внутри - винтовая лестница, ведущая к запасному выходу.

  • Вентиляционные трубы

    Секретный бункер Бундесбанка

    Ручной привод

    После очистки воздуха песком - химические фильтры. В случае, если бы комплекс остался без электричества, вентиляционную систему можно было перевести в ручной режим. Предполагалось, что рукоятку механического привода будут крутить все поочередно. Бункер оборудовали по последнему слову техники: что касается и систем жизнеобеспечения, и банковской безопасности, и правительственной связи.

  • Вход в денежное хранилище

    Секретный бункер Бундесбанка

    Деньги счет любят

    Каждый день смотритель совершал обходы, но доступа в сейфовое хранилище у него не было. Многотонную дверь могли открыть своими личными ключами три сотрудника центрального офиса - только вместе, отключив сигнализацию. В сейфовой штольне были установлены сверхчувствительные датчики. Иногда они реагировали даже на вибрацию от проходивших вдоль Мозеля поездов или качавшихся от сильного ветра деревьев.

  • Старая фотография в пустом хранилище

    Секретный бункер Бундесбанка

    Банкиры на отдыхе

    15 миллиардов резервных марок - по 50 миллионов на каждый квадратный метр хранилища. Инспекторы посещали Кохем два раза в году, неспешно и основательно пересчитывали мешки, выборочно проверяли банкноты, оставляли подписи в протоколах. Нормальные будни немецкой финансовой бюрократии. Сделав дело, удалялись на поверхность под видом рядовых постояльцев пансионата.

  • Секции денежного хранилища

    Секретный бункер Бундесбанка

    Перед падением Берлинской стены

    С развитием копировальной техники официальные марки образца 1960 года и резервные их двойники оказались плохо защищенными от подделок. Поэтому в 1989 году Бундесбанк выпустил новые банкноты, которые использовались до введения евро. От печатания секретной серии решили отказаться. Старые деньги образца BBK II из бункера вывезли, прогнали через шредер и сожгли.

  • Протокол проверок наличности

    Секретный бункер Бундесбанка

    Валюта-фантом

    В Бундесбанке хранятся образцы BBK II, за которые коллекционеры готовы заплатить огромные суммы. Ведь эту валюту почти никто не видел, не держал в руках, ее, в общем-то, не было. Один из посетителей бункера на экскурсии, которую несколько лет назад устроило историческое общество Bunker-Dokumentationsstätten, сказал: "И хорошо, что эти деньги не пригодились".

  • Столовые приборы

    Секретный бункер Бундесбанка

    Пустая кухня

    Объект в Кохеме был настолько секретным, что здесь даже не проводили никаких регулярных учений, как это было заведено в правительственном бункере под Бонном в Арвайлере, рассчитанном на две тысячи человек - министров и чиновников, включая высшее руководство самого Бундесбанка. Кухню в Кохеме ни разу не использовали. Даже продукты не завозили, не считая запаса на случай войны.

  • Один из залов в бункере

    Секретный бункер Бундесбанка

    Опустевший бункер

    Секретный бункер и гражданское бомбоубежище остались практически в оригинальном состоянии. Правда, вместе с деньгами Бундесбанк вывез большую часть мебели, но оборудование оставили. Демонтировали только дизельные генераторы. Их продали речникам для прогулочных корабликов на Мозеле.

  • Телефон внутренней связи

    Секретный бункер Бундесбанка

    Депозитарий

    В 1994 году бункер приобрел местный сберегательный банк под депозитарий. Его собственный пострадал во время сильного наводнения на Мозеле. Ячейки для клиентов банка установили в первом сейфовом зале - в промежуточном хранилище. Эксклюзивный получился сервис, но банк переоценил свои возможности и потребности. Попытки продать этот необычный объект долгое время оставались безрезультатными.

  • Сейф для пульта сигнализации

    Секретный бункер Бундесбанка

    P.S.

    В декабре 2014 года участок, постройки и бункер по адресу Brauselaystraße, 5 приобрел предприниматель Манфред Ройтер (Manfred Reuter), давно интересовавшийся этим объектом. Как сообщают СМИ, владелец автобусной фирмы уже к пасхальным праздникам планирует открыть этот исторический объект для посетителей. Точная цена сделки не называется, но сумма оценивается в полмиллиона евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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