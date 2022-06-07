Deutsche Bank вывез из России в Германию сотни IT-специалистов

Deutsche Bank с момента начала войны России против Украины помог сотням работающих на него российских IT-специалистов переехать в Германию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. До войны в технологических центрах Deutsche Bank в Москве и Санкт-Петербурге работало около 1500 сотрудников. Всем им после 24 февраля предложили работать в Берлине, и половина, по данным FT, согласилась. Большинство из них уже переехало в столицу Германии вместе с семьями – речь идет примерно о 2000 человек.

Поскольку российские границы оставались открытыми, процесс их переезда прошел "относительно гладко", рассказал один источник, знакомый с ситуацией. Многие летели в Берлин через Хельсинки. Все их документы были оформлены заранее - в Deutsche Bank этим занималась специальная проектная команда из 50 человек - так что российские айтишники смогли сразу приступить к работе на новом месте.

При этом банк старался тщательно соблюдать российское законодательство, чтобы не создавать проблемы своим остающимся в РФ сотрудникам. "Они (сотрудники, решившие переехать в Германию. - Ред.) не притворялись перед российскими сотрудниками, что едут на отдых", - заверил источник FT.

Уйдет ли Deutsche Bank из России полностью? Пока неизвестно

Deutsche Bank пока не сообщил, что он собирается делать с оставшимися IT-подразделениями в России. По словам представителей банка, сейчас руководство "продолжает рассматривать различные опции". В марте в Deutsche Bank говорили о частичном сворачивании своей деятельности в России - но не в таких объемах, как это уже делают многие другие крупные западные компании.

Первый технологический центр крупнейшего банка Германии открылся в России около 20 лет назад. В Deutsche Bank подчеркивают, что их ключевое ПО работает на оборудовании, находящемся в Германии, и никакие важные данные в РФ не хранятся. Однако FT пишет, что релокация сотен сотрудников из России, тем не менее, может замедлить разработку и поддержку банком своего программного обеспечения.

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