Deutsche Bank готов уплатить в США 100 млн долларов из-за обвинений в коррупции

Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов заплатить в США более 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать скандал, связанный с обвинениями в коррупции. По информации газеты The New York Times, банк намерен в пятницу, 8 января, заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений.

Издание пишет со ссылкой на информированные источники, что американские следователи обвиняют банк в нарушении законодательства по борьбе со взяточничеством при налаживании новых деловых отношений, в частности, с Китаем.

Deutsche Bank отказался прокомментировать эту информацию.

В последние годы немецкий банк неоднократно оказывался в центре скандалов в связи с причастностью к отмыванию денег и нарушению международных санкций. Так, в 2019 году он согласился выплатить американской Комиссии по ценным бумагам и биржам 16 млн долларов для урегулирования обвинений в том, что он использовал методы коррупции для завоевания бизнеса в Китае и России. В частности, по данным СМИ, Deutsche Bank в течение многих лет преподносил дорогие подарки китайским лидерам и выплачивал миллионы долларов имеющим политические связи консультантам, пытаясь повысить свой авторитет и заключить в КНР выгодные сделки.

Кроме того, согласно данным журналистов-расследователей, крупнейший немецкий коммерческий банк может быть замешан в отмывании денег, вероятно, и из России. Компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank.

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