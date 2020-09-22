Deutsche Bank готов уплатить в США 100 млн долларов из-за обвинений в коррупции
По информации The New York Times, Deutsche Bank согласился уплатить более 100 млн долларов, чтобы уладить коррупционный скандал. Банк намерен заключить соглашение об отсрочке судебного преследования.
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне
Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов заплатить в США более 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать скандал, связанный с обвинениями в коррупции. По информации газеты The New York Times, банк намерен в пятницу, 8 января, заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений.
Издание пишет со ссылкой на информированные источники, что американские следователи обвиняют банк в нарушении законодательства по борьбе со взяточничеством при налаживании новых деловых отношений, в частности, с Китаем.
Deutsche Bank отказался прокомментировать эту информацию.
В последние годы немецкий банк неоднократно оказывался в центре скандалов в связи с причастностью к отмыванию денег и нарушению международных санкций. Так, в 2019 году он согласился выплатить американской Комиссии по ценным бумагам и биржам 16 млн долларов для урегулирования обвинений в том, что он использовал методы коррупции для завоевания бизнеса в Китае и России. В частности, по данным СМИ, Deutsche Bank в течение многих лет преподносил дорогие подарки китайским лидерам и выплачивал миллионы долларов имеющим политические связи консультантам, пытаясь повысить свой авторитет и заключить в КНР выгодные сделки.
Кроме того, согласно данным журналистов-расследователей, крупнейший немецкий коммерческий банк может быть замешан в отмывании денег, вероятно, и из России. Компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Как работала схема по отмыванию денег из России
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Как работала схема по отмыванию денег из России
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.