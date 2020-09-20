Досье FinCEN: Deutsche Bank счел подозрительными сделки на триллион евро

Резонансная публикация данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) в воскресенье, 20 сентября, не обошла стороной Deutsche Bank. С 2000 по 2017 годы банки, ведущие бизнес в США, сообщили FinCEN о подозрительных сделках на общую сумму в 2 трлн долларов США (1,68 трлн евро). Почти две трети этой суммы (1,09 трлн евро) пришлись на операции, совершенные в Deutsche Bank.

Глобальная инфраструктура Deutsche Bank использовалась для отмывания денег на протяжении более длительного периода и в более широких масштабах, чем считалось прежде, сообщают немецкое издание Süddeutsche Zeitung и общественно-правовые медиакомпании NDR и WDR. Кроме того, системы безопасности банка не выполняли свои функции, утверждают расследователи.

В частности, подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank могла совершать компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным.

Крупнейший финансовый конгломерат Германии уже прокомментировал данные, обнародованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Расследователи затронули вопросы "исторического" масштаба, которые уже известны наблюдательным органам Deutsche Bank, заявил его представитель агентству AFP. "Мы сделали выводы там, где это необходимо и целесообразно", - подчеркивается в заявлении. Ведущие финансовые институты направили миллиарды долларов на более эффективную борьбу с отмыванием денег, подчеркнул банк, особо выделил собственное вложение средств в улучшение контроля.

Штрафы Deutsche Bank в США

Deutsche Bank не впервые связывают с сомнительным поведением на финансовых рынках. Так, в январе 2017 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал банк на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В апреле 2017 года финансовый институт получил штраф в 156 млн долларов от Федеральной резервной системы США (ФРС) за "небезопасные практики на внешних валютных рынках". Месяцем позднее ФРС обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов за то, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

В июне 2018-го DFS вновь оштрафовал банк - за нарушение валютных операций. А в августе 2019 года финансовый институт получил штраф в 14,6 млн евро от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за своего участия в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом.

Публикация секретного досье

FinCEN входит в структуру министерства финансов США. Секретные файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News. Затем около 400 журналистов из 88 стран почти полтора года анализировали данные досье. Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности. Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы по содержанию досье и осудило его утечку и использование.

Отчеты о подозрительных операциях необязательно являются доказательством противозаконных действий. Управление FinCEN требует от всех банков, работающих на территории Соединенных Штатов, предоставлять подобные сведения.

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