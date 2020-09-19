 Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays | Новости из Германии о Европе | DW | 21.09.2020

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Европа

Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays

Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance. Через ее счет в Barclays даже после санкций США и ЕС в адрес Ротенберга проходили десятки миллионов евро, следует из досье FinCEN.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг и президент РФ Владимир Путин

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин (фото из архива)

Российский миллиардер и близкий друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает медиакомпания BBC, исследовав данные секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). С 20 марта 2014 года Ротенберг находится под санкциями США, а с 30 июля того же года - и Евросоюза.

Лондонский банк в 2008 году открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год она совершила транзакции на 60 млн фунтов стерлингов (в пересчете - 65,5 млн евро), следует из досье FinCEN. В апреле 2016-го Barclays начал внутреннее расследование по нескольким счетам, допуская, что они связаны с семьей Ротенбергов. В том же году банк закрыл счет Advantage Alliance из-за подозрений в его возможном использовании для подозрительных транзакций. При этом другие счета, предположительно связанные с Ротенбергами, оставались открыты до 2017 года, следует из досье FinCEN.

Доклад Сената США и возможная покупка полотна Магритта

В июле 2020 года Сенат США провел расследование и обвинил Аркадия Ротенберга, его брата Бориса и сына Игоря в тайной покупке произведений искусства с целью избежать санкций. По версии сенаторов, в схеме участвовала и Advantage Alliance. В частности, россиянин в мае 2014 года мог приобрести полотно бельгийского сюрреалиста Рене Магритта за 7,5 млн долларов, отмечалось в докладе.

Его авторы особо выделили "секретность, анонимность и пробелы в регулировании", которые создают "благоприятную среду для отмывания денег и избегания санкций". Американская сторона заключила, что существуют убедительные доказательства принадлежности Advantage Alliance Ротенбергу.

В августе 2020 года деловой журнал Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России, оценив суммарное состояние четырех человек в 5,45 млрд долларов США. Бизнесмен стал далеко не единственным россиянином, чьи сделки упомянуты в досье FinCEN.

Так, из данных FinCEN также следует, что подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank могла совершать компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным, сообщает общественно-правовая медиакомпания ARD, также участвовавшая в расследовании.

Публикация секретного досье

FinCEN входит в структуру министерства финансов США. Секретные файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News. Затем около 400 журналистов из 88 стран почти полтора года анализировали данные досье. Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в глобальных процессах легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности. Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы по содержанию досье и осудило его утечку и использование.

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    Автор: Александра Елкина


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