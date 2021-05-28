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Deutsche Bank

Deutsche Bank - крупнейший частный банк Германии со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Основан в Берлине в 1870 году. Банк насчитывает около 100 тысяч сотрудников по всему миру, из них более 40 тысяч в Германии.

Последние годы финансовый институт переживает нелегкие времена в связи с реструктуризацией и высокими расходами на судебные разбирательства в США, где его обвиняли в махинациях с ипотечными бумагами. В 2016 году банк согласился выплатить по искам Минюста США 7 миллиардов долларов штрафов. Убыток банка в 2015 году составил 6,8 миллиарда евро, в 2016 году - около 1,4 млрд евро. Летом 2016 года МВФ назвал Deutsche Bank самым опасным банком в мире, поскольку он создает больше системных рисков, чем любой другой финансовый институт. При этом, согласно последнему финансовому отчету самого Deutsche Bank, общая стоимость деривативов на его балансе составляет 42 триллиона евро. Это один из крупнейших портфелей в мировой финансовой отрасли.

ARCHIV - Ein Soldat steht am 17.11.2011 vor dem Präsidentenpalast in Aschgabat (Turkmensitan). Wer nicht nach Mallorca oder Phuket reisen möchte, der findet in verschiedenen Reiseführern Anregungen für abgelegene Reiseziele. (zu dpa «Reisen nach Absurdistan» vom 06.06.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Откуда особняк у племянника президента Туркменистана? Что узнали журналисты 28.05.2021

Журналисты-расследователи обнаружили коррупционную схему, тянущуюся из Ашхабада в Великобританию. Речь идет о поставках продуктов в Туркменистан, охваченный кризисом. Кто задействован в схеме?
Der Deutsche Bank Tower in der Bankencity. Das Kreditunternehmen leider in der Krise unter der Wirecard-Pleite. Frankfurt, 31.08.2020 | Verwendung weltweit

Deutsche Bank готов уплатить в США 100 млн долларов из-за обвинений в коррупции 08.01.2021

По информации The New York Times, Deutsche Bank согласился уплатить более 100 млн долларов, чтобы уладить коррупционный скандал. Банк намерен заключить соглашение об отсрочке судебного преследования.
This picture taken on May 19, 2019, shows the headquarters of german bank Deutsche Bank in Frankfurt am Main, western Germany. (Photo by Yann Schreiber / AFP) (Photo credit should read YANN SCHREIBER/AFP/Getty Images)

Громкие скандалы с Deutsche Bank: нарушения, штрафы, секретные данные 22.09.2020

За 150-летнюю историю крупнейшего коммерческого банка Германии он был вовлечен в разного рода скандалы. Последний разразился после публикации досье FinCEN. DW - о самых резонансных делах.

Новый скандал с отмыванием денег: опять россияне и Deutsche Bank 21.09.2020

ICIJ опубликовал данные из секретного Управления США по противодействию финансовым преступлениям. Согласно расследованию журналистов, в отмывании денег подозреваются ряд россиян, близких к Кремлю.

Erstellt durch Per Sander/DW Inforgrafik

Секретное досье FinCEN: что нужно знать о нем и при чем здесь Россия 21.09.2020

Досье FinCEN - результат международного журналистского расследования, посвященного коррупционным схемам и отмыванию денег. В обзоре DW - самые важные факты о нем.

ARCHIV - 20.05.2015, Hessen, Frankfurt/Main: Dunkle Wolken sind über der Zentrale der Deutschen Bank aufgezogen. Mit aller Macht will die Deutsche Bank ihre Dauerkrise beenden - und nimmt dafür einen Milliardenverlust im zweiten Quartal dieses Jahres in Kauf. (zu dpa «Deutsche Bank im Umbruch: Milliardenverlust wegen Konzernumbau») Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Досье FinCEN: Deutsche Bank счел подозрительными сделки на триллион евро 21.09.2020

Deutsche Bank долго использовался для отмывания денег, пишут немецкие СМИ. Подозрительные операции через его московский филиал могла совершать компания, которую связывают с кузеном Путина.
Unternehmenssitz der Deutschen Bank an der Wall Street in Manhattan - New York Corporate Office the German Bank to the Wall Street in Manhattan New York

Журналистский консорциум ICIJ начал публикацию досье FinCEN о нелегальных банковских операциях 20.09.2020

Известные международные банки играют решающую роль в легализации незаконных средств, заявила сеть ICIJ, проанализировав секретные файлы Минфина США.
ARCHIV - Eine Verkehrsampel steht am 08.01.2014 nahe der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main (Hessen) auf Rot. Die Deutsche Bank ist im Umbruch und hat 2016 zum Übergangsjahr erklärt. Alles andere als erneut rote Zahlen wären eine Überraschung. (zu dpa Deutsche Bank bilanziert Übergangsjahr 2016 - Rote Zahlen erwartet vom 01.02.2017) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Deutsche Bank не ответил на запрос сенаторов о финдокументах Трампа 26.04.2020

В юрфирме Akin Gump, представляющей интересы Deutsche Bank, сослались на "юридические и договорные ограничения".

22.05.2019, Sachsen, Leipzig: Eine Fächer mit neuen 100- und 200-Euro-Banknoten im Eurosystem. Die Scheine wurden am gleichen Tag in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank für Sachsen und Thüringen in Leipzig vorgestellt und werden ab dem 28.05.19 eingeführt. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Германию может ожидать падение ВВП на пять процентов 29.03.2020

По прогнозам аналитика Deutsche Bank, безработица в Германии по итогам года достигнет 5,6 процента.

Illustration - Eine Frau trägt eine Atemschutzmaske, aufgenommen am 27.02.2020 in Seesen. Foto: Frank May/picture alliance (model released) | Verwendung weltweit

SARS-CoV-2: что успели отменить из-за коронавируса 09.03.2020

Из-за коронавируса закрыт доступ к куполу Рейхстага, в Штутгарте - отменили неделю Баха, в Париже - концерты Мадонны, а в Дублине - парад в День святого Патрика.
Globalisierung - Manager mit Globus unter dem Arm. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Тренды, которые изменят мир к 2030 году: прогноз Deutsche Bank 02.02.2020

В новом десятилетии нас ждет ослабление денежной системы, бум криптовалют и дронов, закат пластиковых денег, конфликт поколений, спрос на философов. Что еще? Читайте в материaле DW.
30.01.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, spricht während der Jahresmedienkonferenz in der Zentrale der Bank. Die Deutsche Bank ist 2019 wegen des Konzernumbaus noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Geldinstitut einen Verlust von rund 5,7 Milliarden Euro ausgewiesen. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Deutsche Bank сообщил о годовом убытке в 5,3 млрд евро 30.01.2020

Столь крупные потери в 2019 году были вызваны запланированными затратами на реструктуризацию. Годом ранее доходы крупнейшего в ФРГ финансового конгломерата составили 341 млн евро.
13.12.2019 US President Donald Trump speaks as he meets with Paraguayan President Mario Abdo at the White House in Washington, DC, on December 13, 2019. (Photo by JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Верховный суд США продолжит рассмотрение дела о финансах Трампа в марте 14.12.2019

Дело о выдаче финансовых документов Трампа предполагается рассмотреть до конца июня, сообщил Верховный суд США.
FILE - This Oct. 30, 2014, file photo shows the Deutsche Bank headquarters in Frankfurt, Germany. Experts on government ethics are warning President-elect Donald Trump that he?ll never shake suspicions of a clash between his private interests and the public good if he doesn?t sell off his vast holdings, which include roughly 500 companies in more than a dozen countries. They say just the appearance of conflicts is likely to tie up the new administration in investigations, lawsuits and squabbles. One of Trump?s biggest lenders is Deutsche Bank, a German giant in settlement negotiations with the Department of Justice on its role in the mortgage blowup that triggered the 2008 financial crisis. (AP Photo/Michael Probst, File) |

Верховный суд США приостановил выдачу финансовых документов Трампа Конгрессу 07.12.2019

Суд приостановил исполнение решения, согласно которому Deutsche Bank и Capital One должны передать демократам в Конгрессе США связанные с Трампом документы.
April 28, 2015 Bildunterschrift:MUNICH, GERMANY - APRIL 28: The former CEO of German bank Deutsche Bank Rolf Breuer (R), co-CEO of Deutsche Bank Juergen Fitschen (4-R) and former CEO of Deutsche Bank Josef Ackermann (5-R) rise when judges enter the court for the first day of their trial in connection with the Kirch Gruppe bankruptcy on April 28, 2015 in Munich, Germany. Fitschen, along with former Deutsche Bank CEOs Rolf Breuer and Josef Ackermann, as well as two other former executives, face charges of giving misleading evidence in the Kirch civil suit that ended last year. Heirs to Leo Kirch, the late founder of the Kirch Gruppe media empire, had accused former Deutsche Bank CEO Rolf Breuer of having contributed to the Kirch bankruptcy though comments he made to journalists. (Photo by Joerg Koch/Getty Images)

Федеральная судебная палата подтвердила невиновность бывших шефов Deutsche Bank 31.10.2019

Ведущие топ-менеджерв Deutsche Bank Йозеф Аккерман, Юрген Фитшен и Рольф Бройер проходили по делу о банкротстве медиа-концерна Лео Кирха.
FILE-In this Feb. 1, 2019 file photo the Deutsche Bank headquarters is seen behind a lamp ahead of the annual press conference in Frankfurt, Germany. President Donald Trump has gone to court to fight an attempt by the House to obtain his business records. On Monday the president and three of his children filed suit in federal court in New York against Deutsche Bank and Capital One. (AP Photo/Michael Probst) |

В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank 25.09.2019

Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России.
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