Deutsche Bank - крупнейший частный банк Германии со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Основан в Берлине в 1870 году. Банк насчитывает около 100 тысяч сотрудников по всему миру, из них более 40 тысяч в Германии.

Последние годы финансовый институт переживает нелегкие времена в связи с реструктуризацией и высокими расходами на судебные разбирательства в США, где его обвиняли в махинациях с ипотечными бумагами. В 2016 году банк согласился выплатить по искам Минюста США 7 миллиардов долларов штрафов. Убыток банка в 2015 году составил 6,8 миллиарда евро, в 2016 году - около 1,4 млрд евро. Летом 2016 года МВФ назвал Deutsche Bank самым опасным банком в мире, поскольку он создает больше системных рисков, чем любой другой финансовый институт. При этом, согласно последнему финансовому отчету самого Deutsche Bank, общая стоимость деривативов на его балансе составляет 42 триллиона евро. Это один из крупнейших портфелей в мировой финансовой отрасли.