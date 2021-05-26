Откуда особняк у племянника президента Туркмении? Что узнали журналисты

Журналисты информационных ресурсов Turkmen.News и Gundogar, издаваемых вне Туркменистана, и международная журналистская организация OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали результаты расследования, которые указывают на коррупцию на самом высшем государственном уровне, связанную с торговлей продовольствием в Туркменистане. Как сообщают журналисты, продукты стали таким дефицитным товаром в стране, за которым у магазинов ведутся кулачные бои. Чтобы снять остроту продовольственного кризиса, власти столицы приступили к доставке субсидированных продуктов на дом по фиксированным ценам.

Дефицит продуктов и журналистское расследование коррупции

По данным информационного ресурса "Хроника Туркменистана" (ХТ), на семью стали выдавать по литровой бутылке растительного масла, по килограмму сахара и по три куриных окорочка. В нагрузку полагается килограмм риса. Источники ХТ и Turkmen.News в Туркменистане регулярно сообщают, что власти вводят различные меры, чтобы избавиться от очередей за продуктами, урезают норму продажи продуктов, организуют очереди так, чтобы их не было видно с главных улиц, пытаются использовать карточную систему.

Гурбангулы Бердымухамедов

Тем временем, согласно материалам, обнародованным в мае журналистами OCCRP, племянник президента Туркменистана Хаджимурат Реджеповстроит себе трехэтажный особняк и делает это вскоре после того, как зарегистрированная в Великобритании туркменская компания Greatcom Trade LLP получила государственный контракт на закупку за рубежом продовольствия. На выделенные от государства средства подрядчик должен был закупить и доставить в Туркменистан 15 100 тонн сахара, 7000 тонн куриных окорочков, 2083 тонны подсолнечного масла, 170 тонн сливочного масла и 107 тонн маргарина, сообщают журналисты-расследователи.

Контракт на закупку продуктов и указ президента Туркменистана

Сделано это было на основании президентского указа от 2016 года, согласно которому Министерству торговли и внешнеэкономических связей было поручено заключить контракты на сумму 60 млн долларов с семью зарубежными компаниями. Крупнейший контракт - на 25,7 млн долларов - получила Greatcom Trade LLP. Владельцы британской компании скрывались за двумя офшорными фирмами. Но поскольку Великобритания теперь требует у всех местных компаний раскрывать информацию о бенефициарах, расследователи OCCRP, изучив отчеты Greatcom, выяснили, что, в конечном счете, ее контролирует Хаджимурат Реджепов.

"Дополнительным толчком для расследования послужил президентский указ от 11 ноября 2016 года за номером 14995. Почти 26 миллионов племянник получил на поставку субсидированных продуктов питания, из-за которых в Туркменистане народ повсеместно, даже в Ашхабаде, готов убивать друг друга", - в интервью DW рассказывает редактор Turkmen.News, партнер OCCRP Руслан Мятиев.

По словам собеседника DW, указ послужил сигналом президента всем чиновникам, курирующим торговлю, от вице-премьера и ниже, таможне, бирже, у какой фирмы туркменским поставщикам продуктов надо покупать товары. Эту уверенность расследователи основывают на свидетельствах источников в Туркменистане, которые и раньше сами занимались поставками питания.

Особняк племянника Гурбангулы Бердымухамедова

Помимо фирмы Greatcom Trade LLP, в публикации OCCRP фигурирует дорогой особняк, который, как обнаружили журналисты, принадлежит Хаджимурату Реджепову. "Видео с особняком появилось в YouTube в начале апреля. Его быстро успели оттуда убрать по требованию некоей туркменской дизайнерской фирмы о нарушении авторских прав, но мы успели его скачать. С другой стороны, мы давно следим за тем, что выкладывают родственники президента в соцсетях, а они очень часто публикуют эпизоды из своей жизни, там много фотографий, где видны дома, машины, часы, запечатлены их поездки. У нас есть такой архив", - говорит Руслан Мятиев.

На улицах Ашхабада

Когда видео с особняком всплыло в YouTube, журналисты смогли сравнить элементы дизайна в этом доме с теми фотографиями, которые были в архиве. И пришли к выводу, что дом принадлежит именно Хаджимурату Реджепову. "Сомнений в этом нет, его сын публиковал изображение идентичного дома, где вся семья фотографировалась", - утверждает редактор Turkmen.News. Наличие у племянника президента этого особняка расследователи связали с описанной ими коррупционной схемой по поставке продуктов питания в Туркменистан.

"Мы провели сравнительный анализ цен, которые даны в указе президента, - а там, в принципе, адекватные, среднемировые цены, - с объемом продуктов, который должен был быть завезен, с суммами на счетах фирмы, которые сейчас задекларированы. Плюс этот дорогой особняк в столичном центральном районе Гажа. И вышло, что либо Хаджимурат Реджепов ничего не поставил в Туркменистан, а деньги прикарманил, либо у него были другие сделки", - говорит Руслан Мятиев. Он признает, что в вопросе других сделок журналисты Turkmen.News и Gundogar "не смогли докопаться до самого дна", но, по его словам, "эта история еще не закончена".

Так, согласно публикации OCCRP, еще один контракт на поставки продовольствия на 7,8 млн долларов получила компания Staunchest Holdings LP, владельцем которой является давний деловой партнер Реджепова Мердан Курбанов. У фирмы была монополия на импорт замороженного мяса буйволов в Туркменистан. В марте компания прекратила существование. Власти Туркмении публично не отреагировали на расследование.

Коррупционная традиция Сапармурата Ниязова и газовый счет Туркменистана

Лидер туркменской Республиканской партии в изгнании Нурмухаммед Ханамов отмечает, что коррупция на высшем уровне руководства государством была сформирована еще при первом президенте, Сапармурате Ниязове. И имела свою специфику.

Нурмухамед Ханамов

"У Туркменбаши не было такого количества близких родственников, как у Гурбангулы Бердымухамедова . Зато даже деньги за газ, который республика продавала в Россию и через нее в другие страны, поступали на частный счет в Deutsche Bank, который был открыт на имя самого Ниязова . Подобные прецеденты мне в современном мире не известны", - напоминает оппозиционный деятель в беседе с DW.

В сравнении с этим "те коррупционные дела, в которых участвовал его сын, - а тот позволял себе за ночь проигрывать в казино десятки тысяч долларов, которые, бывало, оплачивали турецкие бизнесмены", - это, по словам политика, мелочь. "Хотя одно имя отца давало сыну президента огромные преимущества в ведении бизнеса в Туркменистане. В первую очередь, бизнеса по импорту табачных изделий в обход пошлин и налогов. При нынешнем президенте ситуация в этом сходная, его многочисленные родственники поделили между собой все значимые сферы бизнеса в стране, от экспорта углеводородов до медикаментов и продуктов питания", - утверждает Ханамов.

Смотрите также: