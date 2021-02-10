Заместителем президента Туркменистана стал его сын

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-председателем правительства. Поскольку в Туркменистане президент одновременно является главой правительства, Бердымухамедов-младший станет заместителем своего отца.



Кроме того Сердар Бердымухамедов, в соответствии с указом главы государства, войдет в состав Совета безопасности страны. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщило туркменское телевидение.

Ранее президент Туркменистана издал указ о создании новой должности вице-премьера. В документе говорится, что в обязанности зампредседателя Кабмина будет входить внедрение цифровой системы и инновационных технологий "во все отрасли производства" и осуществление контроля над этой деятельностью.

До назначения на новую должность 39-летний Сердар Бердымухамедов занимал пост министра промышленности Туркменистана.

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