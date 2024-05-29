Суд в РФ взыскал с Deutsche Bank 238 млн евро по иску

Deutsche Bank выступал одним из гарантов по контракту "Русхимальянса", Renaissance Heavy Industries и Linde на строительство комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать 238,126 млн евро с немецкой компании Deutsche Bank AG в пользу ООО "Русхимальянс". Резолютивная часть решения суда, содержащая эту информацию, датируется 28 мая. Опубликована она была в среду, 29 мая.

Кроме основной суммы, немецкий банк должен заплатить неустойку на сумму в 479 514,39 евро, которая была рассчитана исходя из ставки 1,5% годовых за каждый день просрочки, указано в документе .

Как напоминает газета "Коммерсант" , "изначально суд вводил иные обеспечительные меры, согласно которым, арест накладывался еще и на акции и доли в ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Однако в решении от 28 мая суд отказал "Русхимальянсу" в обращении взыскания на эти доли.

Постановление об аресте имущества, счетов и ценных бумаг Deutsche Bank в России на сумму в 238,61 млн евро было опубликовано на официальном сайте арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 мая.

Иск "Русхимальянса" к Deutsche Bank

Компания "Русхимальянс", учрежденная совместно "Газпромом" и "Русгаздобычей", - оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

Deutsche Bank выступал одним из поручителей по контракту "Русхимальянса", турецкой Renaissance Heavy Industries и немецкой компании Linde на строительство этого завода. Спустя несколько месяцев после начала войны в Украине Linde приняла решение приостановить работу в России, после чего уведомила "Русхимальянс" о приостановке работ в связи с европейскими санкциями, которые запретили поставки в РФ товаров двойного назначения.

Немецкие банки также не смогли исполнить свои поручительские обязательства перед "Русхимальянсом" из-за введенных ЕС санкций. После этого компания подала иски к Linde, а также банкам Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wuerttemberg.

В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей. 17 мая российские информагентства обратили внимание, что тот же суд наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG общей стоимостью 462,67 миллиона евро в рамках иска от "Русхимальянса".