Суд арестовал активы и счета UniCredit Bank в России

Арбитраж Санкт-Петербурга наложил арест на активы на 462,67 миллиона евро по иску "РусХимАльянса". Оператор газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге хочет взыскать с UniCredit Bank около 448 млн евро.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG общей стоимостью 462,67 миллиона евро. Обеспечительные меры приняты по иску российской компании "РусХимАльянс", сообщили российские информагентства в пятницу, 17 мая. Это юрлицо является одним из операторов строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге .

Компания подала исковое заявление к UniCreditBank в августе 2023 года. "РусХимАльянс" намеревался взыскать 443,76 млн евро задолженности по выплате по банковским гарантиям, а также 4,46 млн евро неустойки с продолжением ее начисления по дату погашения задолженности.

Санкции ЕС и разрыв договора по комплексу в Усть-Луге

UniCredit Bank выступал одним из банков-поручителей по контракту с германской Linde на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Договор был разорван в связи с санкциями, введенными Евросоюзом в ответ на военное вторжение России в Украину. После этого "РусХимАльянс" обратился в суд с претензиями к Linde, а также к Deutsche Bank и Commerzbank. В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей.

UniCredit Bank является крупнейшим действующим иностранным банком в России после Raiffeisen Bank International и входит в число 20 крупнейших банков РФ по размеру балансовых активов, отмечает агентство dpa. Представители финансового института на момент публикации не комментировали решение российского суда.