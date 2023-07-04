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"Русхимальянс" подал иски к Deutsche Bank и Commerzbank

Жан Рофе
1 ч. назад

С Deutsche Bank "Русхимальянс" требует взыскать 22,2 млрд рублей, с Commerzbank - 8,7 млрд рублей. Детали исков не раскрываются.

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Логотипы Deutsche Bank и Commerzbank (фото из архива)
Логотипы Deutsche Bank и Commerzbank (фото из архива)Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Российская компания "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски к крупнейшим банкам Германии - Deutsche Bank и Commerzbank - на сумму около 31 млрд рублей (около 319 млн евро), свидетельствуют данные в картотеке арбитражных дел.

С Deutsche Bank "Русхимальянс" требует взыскать более 22,2 млрд рублей, с Commerzbank - более 8,7 млрд рублей. Иски поступили в суд 28 и 29 июня соответственно, к производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

Как пишет "Коммерсант", иски связаны с заявлением "Русхимальянса" о претензиях к германской химической компании Linde на 1,1 млрд евро, направленным в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в конце прошлого года.

Суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей

Компания "Русхимальянс" инициировала международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением Linde обязательств по строительству газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Linde в мае и июне 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ из-за санкций ЕС, которыми запрещается поставка в Россию товаров двойного назначения. "Русхимальянс" заявил, что санкции не охватывают работы по контракту и потребовал возобновления работ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 30 декабря удовлетворил заявление "Русхимальянса" о принятии предварительных обеспечительных мер и наложил арест на активы Linde в РФ. По оценке "Русхимальянса", совокупная стоимость арестованного имущества составляет 35 млрд рублей (более 355 млн евро), в то время как Linde заявляет о сумме, "намного превышающей" 1 млрд евро.

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