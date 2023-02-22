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Скоро из российских товаров в Германии останутся только сувениры?Фото: DW/E. Baryschewa
ПолитикаГермания

Роль России в экономике Германии становится маргинальной

Никита Жолквер
39 мин. назад

Восточный комитет немецкой экономики подвел неутешительные итоги германо-российской торговли в 2022 году. И он не видит перспектив для улучшения ситуации в будущем.

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"Поставки из Германии в Россию в 2022 году драматически уменьшились, составив только 15 миллиардов евро, что на 12 миллиардов или на 45% меньше, чем в довоенном 2021 году, то есть почти на половину, - констатировал Михаэль Хармс (Michael Harms). - Тем самым Россия рухнула с 15 места в списке важнейших немецких экспортных рынков на 23-е, что статистически отбрасывает нас на 20 лет назад".

22 февраля Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики, рассказывал на пресс-конференции в Берлине о состоянии дел во внешней торговле Германии с "подведомственными" этой лоббистской организации 29 странами Восточной и Юго-Восточной Европы.

Польша - в пятерке важнейших торговых партнеров ФРГ

Вакуум в немецкой внешней торговле Россия не оставила. В целом прошлый год стал для Восточного комитета рекордным. Объем торговли со странами региона увеличился на 12% и достиг в 2022 году 562 миллиардов евро, что составляет 18% всего внешнеторгового оборота Германии. Это больше, с гордостью заметил Хармс, чем торговля ФРГ с КНР и США вместе взятыми.

Михаэль Хармс
Михаэль ХармсФото: DW/E. Nikolaeva

При этом важнейшими торговыми партнерами Германии в этом регионе остаются Польша и Чехия, которые уже давно обогнали Россию, теперь к ним присоединилась и Венгрия, причем со значительным отрывом от РФ. Польшу Хармс называет особенно "впечатляющей историей успеха".

С объемом двусторонней торговли почти в 170 миллиардов евро Польша занимает пятое место среди важнейших экономических партнеров Германии на мировом рынке, а по экспорту в ФРГ - даже четвертое, опережая Францию. Чехия, в свою очередь, в прошлом году обошла Великобританию и вошла в десятку лидеров по торговле с ФРГ. "По нашим оценкам, в недалеком будущем и Румыния со Словакией станут для нас более важными, чем Россия, экономическими партнерами", - подытожил Хармс.

Немецкий бизнес списал российский рынок

По оценке Восточного комитета, в обозримой перспективе нормальных экономических отношений с Россией у Германии не будет. "Изменения возможны только в том случае, если в Москве возобладает принципиально другая политика", - пояснил Хармс.

И рассказал о том, что многие его собеседники из числа руководителей входящих в Восточный комитет фирм даже не рассчитывают дожить до такого момента. "Тему России они стратегически уже списали, и я не вижу потенциала для развития германо-российских экономических отношений в будущем", - признался Хармс в интервью DW.

Нефтяные вышки у побережья Азербайджана
Нефтяные вышки у побережья АзербайджанаФото: picture-alliance/dpa

Сама же Россия, по его прогнозу, будет все дальше сползать к затяжному экономическому кризису. А ее роль в качестве поставщика энергоносителей для стран Европы уже сейчас начинают играть Казахстан и Азербайджан.

Резкий рост в прошлом году немецкого экспорта в Армению (плюс 166%), в Киргизию (плюс 560%), Казахстан (плюс 94%), Узбекистан (плюс 130%) вызвал подозрения в создании системы для обхода введенных против России западных санкций. В Восточном комитете серьезно относятся к таким сигналам, но не считают возможные нарушения санкционного режима чрезмерно весомыми. Ведь поставки в Россию, пояснил Хармс, уменьшились на 12 миллиардов евро, а в страны Центральной Азии вместе взятые увеличились только на 2,5 миллиарда.

По его оценке, как раз немецкие фирмы особенно щепетильны в том, что касается соблюдения санкционного режима и часто перестраховываются с тем, чтобы не быть заподозренным в его нарушении. Хармс знает случаи, когда немецкие производители сдавали в утиль только что сошедшие с конвейера дорогие машины, собранные под требования того или иного центральноазиатского рынка, не будучи уверенными в том, что с помощью реэкспорта они не попадут в Россию.

В чем секрет устойчивости российской экономики

К озвученной президентом РФ Путиным накануне в послании Федеральному собранию цифре снижения ВВП в 2,1% за прошлый год в Восточном комитете относятся скептически: если в России в пропагандистских целях используют столько фейков, вымышленных данных и статистических трюков, то почему правдивой должна быть именно эта цифра?

Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию
В послании Федеральному собранию Путин привел цифру снижения ВВП в 2022 году в 2,1%Фото: Adrien Fillon/Zuma/IMAGO

В то же время Михаэль Хармс и его коллеги не отрицают, что экономика России оказалась значительно более устойчивой, чем это предсказывали и все западные эксперты, и сами российские, в частности, Центробанк, который в марте прошлого года прогнозировал спад ВВП в 6-8%. Хармс называет несколько причин этого.

Первая, которую при выработке концепции санкций на Западе могли учесть, но не учли, - резкий скачок цен на энергоносители, что обеспечило России экспортную сверхприбыль и позволило подвести внешнеторговый баланс с профицитом в 200 миллиардов долларов. "Это помогло предотвратить крах банковской системы и стремительную девальвацию национальной валюты. Экономику, грубо говоря, затопили деньгами", - указал Хармс. Помогли также Китай и Индии, частично заменившие западных покупателей российской нефти.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина
Глава Центробанка России Эльвира НабиуллинаФото: Russian Central Bank/SNA/IMAGO

Второй причиной он называет весьма умную политику российского Центробанка, который в какой-то момент заморозил всю банковскую систему, повысил учетную ставку и ввел строжайший контроль за движением денег. Тем самым был резко сокращен импорт и стабилизирована вся финансовая система, пояснил Хармс. Третий момент - отказ стран, на которые приходится от 30 до 40% мирового ВВП, присоединиться к западным санкциям против России. Они компенсируют те поставки, которые прекратил делать Запад.

Наконец, отметил Хармс, в России - рыночная экономика, в стране много невероятно креативных и опытных предпринимателей, уже десятилетиями привыкших действовать в кризисных условиях и поэтому быстро приспособившихся к новому кризису. Они сумели оперативно найти замену для импортных комплектующих - особенно в том, что касается товаров широкого потребления и изделий для внутреннего рынка.

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