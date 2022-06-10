Глава Банка России Набиуллина: либерал или "человек Путина"?

Когда глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина спустя несколько дней после начала войны в Украине появилась на пресс-конференции вся в черном, это породило целую волну слухов. В принципе, цвет одежды российских госчиновников не имеет особенного значения - но только не одежды Набиуллиной. Председатель Банка России уже давно известна своей невербальной коммуникацией с публикой.

Выбор одежды, а главное - целый набор брошей, которые Набиуллина надевает на пресс-конференции, давно уже стал своего рода сигналом, по которым финансовые рынки угадывают будущую политику Банка России. Брошь в форме снегиря - ждать финансовых "заморозков", брошь в форме буквы V (это еще до войны в Украине) - впереди резкое, V-образное восстановление российской экономики. Этим методом коммуникации Эльвира Набиуллина продолжила традицию Мадлен Олбрайт, бывшего госсекретаря США.

Набиуллина хотела в отставку?

Но как понимать выбор черной одежды? Скорбь о будущем российской экономики? Скорбь о погибших украинцах? Некоторые даже усмотрели в этом несогласие с политикой Владимира Путина. Спустя несколько дней после этого СМИ сообщили о желании Набиуллиной подать в отставку. В конце концов ЦБ РФ официально опроверг эти слухи, а российский президент вновь внес ее кандидатуру для назначения на пост главы банка на новый пятилетний срок.

Эльвира Набиуллина с одной из тех брошей...

"Я не хотела бы сейчас быть на ее месте, - говорит Татьяна Орлова, главный экономист по развивающимся рынкам аналитического центра Oxford Economics. - Сейчас именно Набиуллиной придется "собирать осколки". Российская экономика вползает в потенциально очень глубокую рецессию, и глава Банка России будет относиться к числу тех, кто будет отвечать за политические решения следующих пяти лет".

Набиуллина как часть "системы Путина"

Но Эльвире Набиуллиной, возглавляющей Банк России с 2013 года, не привыкать к кризисам. Когда после аннексии Крыма экономика РФ столкнулась с первыми западными санкциями и падением курса рубля, Набиуллина подняла учетные ставки до 17,5% и отстояла свободную конвертацию российской валюты. Ее консервативная монетарная политика, позволившая снизить инфляцию и вернуться к экономическому росту, тогда снискала главе ЦБ РФ уважение среди коллег на Западе, а издания Euromoney и The Banker назвали ее одной из лучших в мире глав Центробанков.

"Хотя Эльвира Набиуллина является эффективным технократом, все же она - часть "системы Путина", - говорит Максимилиан Хес (Maximilian Hess), эксперт по России в лондонском Институте исследования внешней политики. - А в этой системе работа технократа состоит не столько в том, чтобы делать что-то во благо жителей России, сколько в том, чтобы работать на саму систему".

"Набиуллина делала то, что было просто, так сказать, срывала низко висящие плоды, - считает Тимоти Эш, аналитик управляющей компании BlueBay Asset Management. - Она никогда не бросала вызов сложившимся группам влияния, не боролась с коррупцией, отмыванием денег. Она не делала этого потому, что просто не могла, иначе это стало бы угрожать самой системе Путина. Для режима она была еще и своего рода украшением".

Набиуллина помогает Путину

Родившаяся в татарской семье Набиуллина, является редкой представительницей женщин-руководителей в российских высших эшелонах власти. Отец нынешней главы ЦБ работал шофером, мать - аппаратчицей на приборостроительном производстве. Возглавив в 2013 году российский ЦБ, Набиуллина стала в тот момент первой женщиной в странах "большой восьмерки", находящейся у руля центрального банка. Вскоре, впрочем, Россию исключили из G8 за аннексию Крыма.

Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным (фото из архива)

"Я думаю, до недавних пор Путину было важно, что Набиуллину уважают на Западе, - полагает Максимилиан Хес. - Он видел в ней человека, которым не движет всепоглощающая коррупция или клановые интересы, как это происходит с большинством представителей российской элиты. Он видел в ней специалиста, которого он может назначить высококвалифицированно защищать его собственные интересы".

Набиуллину также иногда называют представителем либерального крыла в российской власти - за что она неоднократно подвергалась критике со стороны кремлевских "ястребов". Но ее решение остаться сейчас в команде Путина многое меняет. Канада и Австралия уже наложили персональные санкции на главу Банка России. "Ее решение не подавать в отставку наводит на мысль, что она вовсе не так либеральна, как кому-то казалось, - отмечает Тимоти Эш. - В конце концов она помогает Путину вести войну против Украины. Ее репутация будет испорчена".

Новый срок полномочий Набиуллиной на посту главы Банка России начнется в июле и продлится 5 лет. Вероятно, это будет самый сложной период ее работы на этой должности, полагает Татьяна Орлова. Вместе с тем, Эльвира Набиуллина является, пожалуй, "наилучшим специалистом, чтобы справиться с наступившим кризисом. Я бы желала России, чтобы столь же компетентный человек, как Набиуллина, занимал и пост президента страны", добавляет эксперт.

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