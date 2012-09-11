Путин не разрешил Набиуллиной уйти в отставку с поста главы Центробанка РФ

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина после вторжения России в Украину намеревалась уйти в отставку, однако президент РФ Владимир Путин отклонил ее просьбу, сообщило в среду, 23 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, уход с должности в такое время был бы расценен президентом России как предательство.

В Кремле не ответили на запрос Bloomberg о предполагаемой попытке Набиуллиной покинуть свой пост. В то же время в ЦБ заявили, что публикация Bloomberg не соответствует действительности. 9 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, что Набиуллина хотела уволиться, но Путин не принял ее заявления об уходе.

Информацию о желании Набиуллиной уйти в отставку подтвердили также два источника украинского издания "Обозреватель" и источник лондонской газеты The Guardian. "Набиуллина думала об отставке с самого начала войны. Но это имело бы прямые последствия для нее и ее семьи", - пояснил последний.

Атмосфера безнадежности в ЦБ

Согласно Bloomberg, некоторые сотрудники российского Центробанка рассказывали о чувстве безнадежности, возникшем в ЦБ после начала войны. Они выражали опасения по поводу того, что их навыки окажутся бесполезными, поскольку Россия в результате санкций оказалась отрезанной от мира. Как утверждает агентство, в один момент темп увольнений из ЦБ был настолько интенсивным, что у IT-отдела не хватало рук для закрытия учетных записей сотрудников.

2 марта Набиуллина выступила с обращением к сотрудникам ЦБ: "Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк справились с любыми шоками экономической и политической природы. И сейчас мы точно справимся". Набиуллина также попросила сотрудников ЦБ не вступать в политические споры, которые "только выжигают силы".

В Кремле 9 марта заявили, что не знают о желании Набиуллиной уволиться. 18 марта Путин предложил Госдуме переназначить Набиуллину главой ЦБ еще на пять лет. Набиуллина занимает пост руководителя Банка России с 2013 года.

Отставка Анатолия Чубайса

23 марта стало известно, что Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Источники Bloomberg рассказали об отъезде Чубайса из России. "Коммерсант" сообщил, что его видели в Стамбуле.

Сообщается также, что 23 марта министр транспорта России Виталий Савельев официально подтвердил отставку Михаила Полубояринова с поста гендиректора "Аэрофлота". Сообщения об этом появились еще ранее, но "Аэрофлот" опровергал их. Савельев прокомментировал уход Полубояринова словами: "Так бывает, что люди не могут работать в стрессовых условиях". По словам Савельева, Полубояринов остался в России. Агентство РБК сообщало, он должен перейти на работу в "Почту России".

На прошлой неделе бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ушел с поста председателя фонда "Сколково". Это произошло вскоре после того, как Дворкович в качестве главы ФИДЕ высказался против войны в Украине. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал его поступок "национал-предательством" и предложил уволить его из фонда "Сколково".

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