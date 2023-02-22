В ЕС хотят усилить борьбу с обходом санкций в отношении РФ

Германия и еще 11 стран ЕС предлагают запустить единую аналитическую платформу для расследования конкретных случаев обхода санкций в отношении РФ и подозрительных торговых потоков, пишет dpa.

Двенадцать стран Евросоюза, включая Германию, запустили инициативу по более решительной борьбе с обходом санкций в отношении России. "Обходные тактики россиян и усилия по снабжению становятся более многочисленными и изощренными", - говорится в документе для обсуждений с другими государствами ЕС, выдержки из которого агентство dpa привело во вторник, 21 февраля. Составители документа особо выделяют необходимость противодействовать этому.

Страны-инициаторы предлагают, в частности, запустить единую аналитическую платформу, с помощью которой можно расследовать конкретные случаи и подозрительные торговые потоки. Среди других предложений - расширение возможности по запрету доступа на европейский единый рынок компаниям из стран за пределами ЕС. Следует иметь возможность запустить эту меру и в случаях, когда экспортируемые в Россию товары или компоненты могут быть использованы в ее войне против Украины, отмечается далее.

В фокусе - компоненты для оборонной, энергетической и космической отраслей

Инициатором проекта выступили Нидерланды. Поводом стало подозрение, что некоторые товары, которые нельзя доставлять в РФ из-за введенных Евросоюзом санкций, фактически до сих пор попадают в страну обходными путями. Озабоченность вызывают прежде всего компоненты для оборонной, энергетической и космической отраслей.

"Мы не хотим, чтобы другие страны помогали России обходить санкции и избегать их", - заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун на полях министерской встречи ЕС. Ее страна входит в число поддержавших инициативу, отмечает dpa.

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