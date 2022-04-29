Что за "вооружение" Германия продавала России в обход эмбарго

В середине апреля Европейская комиссия вместе с пятым пакетом санкций за российскую агрессию против Украины закрыла юридическую лазейку, позволявшую поставлять России вооружение и продукцию двойного назначения, несмотря на введенное в 2014 году эмбарго. О подобных поставках стало известно после серии журналистских расследований. В марте этого года Польша обратилась в Европарламент с официальной просьбой проверить эти данные. Активнее о поставках вооружения заговорили после апрельского расследования британского издания The Telegraph, в котором журналисты рассказали о поставках в Россию из Германии, Франции, Италии и Великобритании.

DW разбиралась, за что критикуют Германию и как европейские компании обходили введенный в 2014 году запрет на торговлю оружием с Россией.

Какое "вооружение" Германия на самом деле поставляла России

Заголовки СМИ, посвященные продаже оружия, создавали впечатление, что Германия активно снабжала Кремль ракетами и танками. В случае ФРГ речь идет о поставках с 2015 года на 121 млн евро, отмечалось в The Telegraph. "Они отправляли Москве оборудование, в том числе бомбы, ракеты, снаряды и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки вооружений в Россию, введенное после аннексии Крыма в 2014 году", - писала газета. В марте похожее расследование обнародовал европейский онлайн-портал Investigate Europe. Сумма поставок там была указана почти такая же - 121,8 млн евро.

В Германии ежегодные отчеты об экспорте вооружения предоставляет Федеральное министерство экономики и защиты климата. DW изучила все отчеты, начиная с 2015 года, чтобы разобраться, что именно Германия продавала России.

Два спасательных ледокола

Основной объем немецкого военного экспорта в Россию, о котором сейчас пишут СМИ, приходится на 2015 год. Тогда Германия продала РФ два спасательных ледокола за 119 млн евро, следует из отчета министерства. Контракт был заключен еще в 2012 году, и оба судна были построены за три года. Это ледоколы "Берингов пролив" и "Мурман", предназначенные для спасательных операций, буксировки, поисковых работ и защиты окружающей среды при аварийных разливах нефти, говорится на сайте производителя Nordic Yards.

Оба судна имеют класс Icebreaker 6, то есть могут выполнять работы в морях при толщине льда до полутора метров. Они оснащены оборудованием для исследовательских работ на глубине до одного километра. "Берингов пролив" служит на Сахалине, а "Мурман" базируется в Мурманске.

Эта покупка проходила по военной категории A0009 - военно-морские суда, указано в правительственном отчете. Она вывела Россию на 12 место по объему военного заказа у Германии в 2015 году. Всего в 2015 году Германия выдала лицензий на поставку вооружения на 7,8 млрд евро, таким образом на Россию пришлось 1,5% экспорта. В выдаче других лицензий на поставки в РФ амуниции, военных машин, взрывчатки и военной электроники Германия отказала, сославшись на санкции. В 2016 году из общего объема военного экспорта в 6,8 млрд евро Германия выдала лицензии на продажу в Россию охотничьих винтовок на 30 тысяч евро для гражданского использования.

Топливо для миссии на Марс

В 2017 году Германия продала России ракетное топливо за 2,5 млн евро. Речь идет о гидразине - топливе для двигателей ракет и космических аппаратов. В 2014 году его поставки в Россию были разрешены только для реализации совместных с Европейским космическим агентством программ или для запусков европейских космических аппаратов. Именно для такой совместной миссии на Марс - ExoMars - в санкциях и было сделано исключение. После эмбарго Роскосмос, лишившись главного поставщика из Германии, начал производить гидразин самостоятельно.

Внедорожники для европейских дипломатов в России

В 2018 году Германия выдала лицензию на поставки в Россию "вездеходов с защитой" за 204 тысячи евро. Машины однако предназначались не для российских организаций, а для работы миссии ЕС в стране, но формально были отмечены как поставки в Россию. Такие машины чаще всего поставляются из Германии для перевозки сотрудников посольств и различных международных миссий по всему миру, говорится в отчете министерства экономики.

Бронированный автомобиль у посольства Германии в Кабуле

Таким образом с 2015 по 2020 годы Германия действительно выдала индивидуальные лицензии на поставки в Россию "вооружения" на 121,7 млн евро: двух ледоколов, ракетного топлива для миссии на Марс, охотничьих ружей для гражданского использования и внедорожников для европейской миссии. Всего же с 2015 по 2020 годы ФРГ выдала лицензий на экспорт оружия на 39,4 млрд евро, на Россию пришлось 0,3% всех разрешений.

"Закулисные сделки в интересах военной промышленности"

До начала российского вторжения в Украину ФРГ также активно поставляла в Россию так называемые товары двойного назначения. В 2020 году их было экспортировано на сумму 366 млн евро. Это в том числе различная высокотехнологичная электроника, датчики и лазеры, которые можно использовать в производстве оружия, писала немецкая газета Welt am Sonntag. Электроника из Германии, вероятно, использовалась в производстве российских военных беспилотников. Экспорт таких товаров был окончательно запрещен лишь после введения четвертого пакета санкций после начала войны против Украины.

"Каждая страна экспортирует по своему усмотрению, а нам нужна общая политика в отношении экспорта вооружений, выработанная с участием Европарламента и основанная на законе и прозрачности. Я устала от закулисных сделок в интересах военной промышленности и в ущерб совместной внешней политике ЕС - и миру", - говорит немецкий военный эксперт и депутат Европарламента от партии "Союз-90"/"зеленые" Ханна Нойман (Hannah Neuman).

Российский солдат с дроном "Тахион" во время учений в 2016 году

"Нам нужен систематический, постоянно обновляемый анализ того, как меняется ситуация с безопасностью. В какие страны я могу поставлять (вооружения. - Ред.)? Насколько это безопасно?" - комментирует попадание немецкого вооружения в зоны конфликтов эксперт по обороне и безопасности Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Мёллинг (Christian Mölling).

Какое оружие России продавала Франция

Франция, как и Германия, столкнулась с критикой за поставки вооружения России в обход эмбарго. На Францию приходится 44% поставок европейского оружия в Россию - на общую сумму в 152 млн евро начиная с 2015 года, цитирует The Telegraph данные Еврокомиссии. За это время Париж выдал 76 экспортных лицензий на продажу вооружения Москве. Основными поставщиками были компании Thales и Safran, писало издание Disclose со ссылкой на засекреченные документы.

Как следует из опубликованных журналистами отчетов, в мае 2016 года Генеральный секретариат по вопросам национальной обороны и безопасности Франции одобрил восемь заявок на гарантийный ремонт и замену вышедшего из строя оборудования, контракты на которое были заключены до 2014 года, а также четыре заявки на продолжение поставок по заключенным до эмбарго контрактам. Речь шла о тепловизорах и инфракрасных камерах, необходимых, как говорится на сайте производителя, для дальнего дневного и ночного обнаружения целей и управления огнем. Это оборудование использовалось для модернизации российских танков, утверждает Disclose. Поскольку контракты на поставку и обслуживание были заключены до 1 августа 2014 года, формально они не нарушали введенное эмбарго, решили в Генеральном секретариате.

Французские военные отчитывались обо всех поставках в Россию перед парламентом, а новых контрактов после 2014 года заключено не было, указал представитель министерства обороны Эрве Гранжан.

"Поставки оружия" в Россию из Украины

В своих расследованиях о мировом рынке оружия журналисты регулярно ссылаются на базу данных "Стокгольмского международного института исследований проблем мира" (SIPRI). Портал Investigate Europe, который одним и первых обратил внимание на поставки в обход эмбарго, с удивлением обнаружил, что среди крупнейших покупателей оружия из Украины числится и Россия. Москва, по данным базы SIPRI, с 2014 по 2021 год стала крупнейшим покупателем оружия у Киева после Китая.

Этот парадокс наглядно демонстрирует, что рынок вооружения живет по своим правилам, а из-за его непрозрачности нередко возникают ситуации, когда отсутствие поставок или исполнение старых договоров отображается в отчетах, как актуальные поставки оружия стране-агрессору.

В случае с "экспортом" из Украины в Россию речь шла о передаче Москве не вооружений, а лицензий на производство, что также учитывается как поставки оружия, объяснял старший научный сотрудник программы SIPRI по передаче оружия Симон Веземан. В этом случае это были 15 транспортных самолетов Ан-148, которые были произведены в России на Воронежском авиастроительном заводе по украинской лицензии.

По словам Веземана, либо все украинские детали уже были поставлены до вступления в 2014 году в силу запрета на экспорт, либо Россия завершила производство с использованием компонентов-заменителей. В любом случае, в базе SIPRI Россия числится одним из крупнейших покупателей украинского вооружения, что не соответствует действительности.

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