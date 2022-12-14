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Продукция немецкого концерна InfineonФото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance
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Reuters о схемах поставок чипов в РФ через Турцию и Гонконг

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Россия продолжает импортировать необходимые для вооружений западные чипы в обход санкций через Турцию, а также Гонконг и Эстонию, выяснили Reuters и британский институт RUSI.

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Западные микрочипы, необходимые для производства ракет, по-прежнему поступают в Россию в обход санкций, выяснили агентство Reuters и британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). В совместном расследовании, результаты которого были опубликованы во вторник, 13 декабря, журналисты и эксперты подробно описывают глобальные цепочки поставок, через которые Россия продолжает закупать западные компьютерные компоненты и другую электронику.

Они выявили целый ряд малоизвестных экспортеров, с помощью которых партии полупроводников и другой техники поступают в Россию через Турцию, Гонконг, Эстонию и другие торговые хабы.

Один из примеров предполагаемых поставок через Турцию в обход санкций

В частности, в расследовании речь идет о компании Azu International, которая была основана в марте 2022 года, когда западные страны уже ввели ряд масштабных санкций против России, и уже через неделю начала активно поставлять IT-продукцию в РФ. Ссылаясь на данные российской таможни, Reuters отмечает, что за семь месяцев своего существования компания экспортировала в РФ комплектующие на сумму не менее 20 млн долларов, включая произведенные американскими компаниями чипы.

Соучредителем Azu International, по этой информации, является турецкий бизнесмен Гоктюрк Агваз, который также управляет немецкой компанией Smart Impes GmbH, занимающейся оптовыми продажами IT-продукции. До начала полномасштабной войны в Украине немецкая фирма поставляла западную продукцию клиенту в Москве, который в недавнем времени - уже после начала войны - импортировал товары через базирующуюся в Стамбуле Azu International, отмечает далее агентство, ссылаясь на данные российской таможни.

При этом в октябре Агваз из своего офиса под Кельном сообщил Reuters, что Smart Impex прекратил экспорт в Россию из-за торговых ограничений ЕС, но поставляет товары в Турцию. "Мы не можем экспортировать в Россию и мы просто продаем в Турцию", - заявил он. На вопрос о продажах Azu International в Россию он заявил, что это "коммерческая тайна", пишет далее агентство. Журналисты связались с ним снова незадолго до публикации, и бизнесмен заверил, что Smart Impex "соблюдает все экспортные ограничения" и "не обходит западные санкции против России", отказавшись при этом отвечать на вопросы о другой компании - Azu International. При этом турецкие корпоративные данные свидетельствуют о том, что Агваз в конце ноября продал свою 50-процентную долю в этой фирме.

За семь месяцев санкций РФ экспортировала электронные компоненты на 2,6 млрд долларов

"Azu International является одним из примеров того, как каналы поставок в Россию остаются открытыми, несмотря на западные экспортные ограничения и запреты производителей", - пишет далее агентство.

За семь месяцев действия беспрецедентных санкций - с апреля по конец октября - в РФ поступили электронные компоненты на сумму не менее 2,6 млрд долларов, отмечает Reuters, ссылаясь на российские таможенные данные. При этом товары на не менее 777 млн долларов были произведены западными фирмами, микрочипы которых были обнаружены в российском вооружении, с помощью которого РФ наносила удары по Украине - американскими Intel Corp, AMD, Texas Instruments Inc, Analog Devices Inc, а также немецким концерном Infineon AG, указывается далее.

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The supply chain that keeps tech flowing to Russia
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