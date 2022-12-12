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Еврокомиссия в БрюсселеФото: viennaslide/imago images
ПолитикаЕвропа

FT: ЕС назначит спецпредставителя по санкциям против России

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Еврокомиссия назначит экс-посла в США О'Салливана спецпредставителем по соблюдению во всем мире санкций ЕС против России, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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Европейский Союз назначит спецпредставителя по санкциям в отношении России. Им станет бывший представитель ЕС в США Дэвид О'Салливан, сообщает в понедельник, 12 декабря, газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Его задачей станет обеспечение более строгого соблюдения во всем мире штрафных мер ЕС, введенных за войну против Украины.

ЕС хочет добиться соблюдения санкций в Турции и Сербии

Спецпредставитель ЕС по санкциям, как предполагается, будет следить за тем, чтобы страны вроде Турции не позволяли России обходить европейские ограничения. Как отмечает издание, США и ЕС настаивают на том, чтобы Анкара приняла меры в отношении поставок запрещенных товаров в Россию компаниями, которые пытаются обойти жесткий контроль над экспортом промышленной и оборонной продукции. Кроме того, по словам собеседника FT, в фокусе внимания Брюсселя в этой связи оказались Сербия и ОАЭ.

По данным высокопоставленного чиновника ЕС, решение об учреждении новой должности Еврокомиссия может принять уже 13 декабря. Дэвид О'Салливан может занять этот пост в январе 2023 года. В настоящее время Дэвид О'Салливан возглавляет аналитический центр Института международных и европейских дел в Ирландии.

Главы МИД стран Евросоюза 12 декабря обсуждают девятый пакет санкций против России. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в него будут включены около 200 российских компаний и физлиц, а также три банка.

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