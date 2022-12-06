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Обломки российских ракет в ХарьковеФото: Libkos/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия продолжает производить ракеты, несмотря на санкции

Сергей Ромашенко
21 мин. назад

Часть ракет, выпущенных Россией по Украине, были изготовлены спустя месяцы после введения санкций против РФ. Об этом говорят результаты экспертизы обломков некоторых ракет.

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Россия продолжает производить современные ракеты, несмотря на санкции, введенные Западом против Москвы за вооруженное вторжение в Украину. Некоторые из крылатых ракет, выпущенных Россией по Украине, были изготовлены через несколько месяцев после введения западных санкций, сообщила во вторник, 6 декабря, американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на британских аналитиков Conflict Armament Research.

Эксперты, в частности, изучили обломки крылатых ракет Х-101, которые были найдены после обстрела 23 ноября, приведшего к масштабным отключениям электроэнергии в Украине. На основании маркировки, обнаруженной на обломках, аналитики заключили, что одна из этих ракет была изготовлена нынешним летом, а другая - не ранее октября.

По словам экспертов, Россия продолжила производить передовые управляемые ракеты, несмотря на западные санкции, которые должны были лишить Москву компонентов, необходимых для их производства. Это означает, что либо Москва нашла способы приобретать полупроводники и другую технику в обход санкций, либо у нее имелись значительные запасы нужных компонентов еще до начала войны, пишет The New York Times.

Оружие с западными полупроводниками

В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев аналитики обнаружили, что почти все исследованные ими передовые российские вооружения были произведены с использованием западных полупроводников.

В начале августа сотрудники и партнеры британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) выяснили, что в оружии, которое Россия использует против Украины, преобладают микрочипы иностранного производства.

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Статья New York Times

www.nytimes.com
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