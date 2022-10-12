Без света и воды: как Львов пережил ракетные обстрелы РФ

Две уничтоженные и две поврежденные электроподстанции - таковы последствия ракетных ударов РФ 10-11 октября во Львове и области. Два дня у львовян перебои с электро-, водоснабжением и проблемы со связью.

За семь месяцев войны России против Украины Львов впервые перенес мощную ракетную атаку. 10 октября Львовскую область атаковали 15 ракет, семь из которых сбили системы противовоздушной обороны. Однако восемь попали в энергетические подстанции, из-за чего без электроснабжения осталось 90 процентов Львова. В результате возникли и проблемы с водоснабжением.

Последствия ракетных ударов во Львове

"Четыре подстанции в пределах области выведены из строя, и для того, чтобы их привести в порядок, нужны не дни, а месяцы. Это сложное оборудование, это трансформаторы, которых нет в наличии. Поэтому трудно предсказать завтрашний день", - прокомментировал ситуацию на брифинге мэр Львова Андрей Садовый.

Из-за отключения электроэнергии во Львове перестал работать городской электротранспорт: трамваи и троллейбусы остановились. Не светилась треть светофоров. Из-за временного отсутствия электроэнергии оповещение во Львове также работало с перебоями. Автомобилям с громкоговорителями пришлось дополнительно выезжать на улицы: Стрыйскую, Карла Миклеша и в микрорайон Новый Львов.

К 24-м часам 10 октября электроснабжение и водоснабжение практически было восстановлено. Но на следующий день ракетные удары со стороны России повторились - без света снова осталась треть львовян. Впрочем, к вечеру все снова починили. По информации коммунального предприятия "Львовводоканал", для восстановления водоснабжения пришлось запускать резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях. Но даже сегодня там призывают горожан делать запасы воды на три дня, поскольку их инфраструктура по-прежнему в опасности.

Реакция львовян на обстрелы

Воздушная тревога во Львове 10 октября началась позже, чем в Киеве. И многие львовяне не активно на нее реагировали, пока не начали появляться первые новости о взрывах в Киеве. Ситуация в столице стала маркером, заставившим и львовян переходить в укрытия. Пенсионерка Надежда Стрычак рассказывает, что больше людей в укрытие начали приходить уже после первых звуков взрывов.

Дым после ракетных обстрелов Львова Фото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance

"Я пошла в бомбоубежище, как только услышала сигнал тревоги, потому что есть страх. Я все время ходила и хожу. Чувствую, что нужно идти, не оставаться, не быть в доме. Случиться может что угодно. От этого никто не застрахован. Никто не знает, где ракета может влететь или упасть. Но изначально там людей было немного", - рассказала DW пенсионерка. Она говорит, что готова переждать и потерпеть неудобства из-за отсутствия света, если это нужно для победы.

Впрочем, во время воздушной тревоги на улицах оставалось много зевак, которые продолжали гулять или рассматривать небо, споря между собой о том, были ли это взрывы или работа противовоздушной обороны, было три взрыва или пять? Среди них и львовянин Петр. "Не ходил в бомбоубежище. Там всегда много людей, оно переполнено, нечем дышать, поэтому не хожу. Сижу дома", - рассказал мужчина. Неудобства из-за отсутствия электроэнергии для него тоже не проблема, поскольку они длились, по его словам, несколько часов. "Если бы несколько суток, то можно было бы на что-то пенять, а это можно потерпеть", - добавил Петр.

После отбоя воздушной тревоги паника на улицах города не ощущалась, несмотря на то, что в некоторые магазины, за неимением света работавшие на собственных генераторах, выстраивались очереди. В основном люди брали хлеб и воду. Также повсюду на улицах встречались люди с большими флягами воды. Однако того ажиотажа, который был в первые дни войны, - не было.

"Когда мы открылись после тревоги - не было никакой паники. Покупателей было как всегда. Единственное: больше люди спрашивали о свечах. Может, были немного взволнованы, но нельзя сказать, что испуганы. Это не сравнить с тем, что было 24 февраля", - рассказала продавщица магазина Елена.

Отсутствие связи

Но самым неожиданным испытанием в эти дни для жителей Львова стало отсутствие мобильной связи. На восьмом месяце войны вдруг оказалось, что у украинских мобильных сетей нет резервного питания. С 12:00 до 18:00 львовяне вернулись в 1990-е, когда общаться можно было только с помощью стационарного телефона или личной встречи.

Львов во время ракетных ударов Фото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance

Не помог разрекламированный в начале войны внутренний роуминг, который должен был помочь переключаться между мобильными сетями в случае проблем. Связь отсутствовала во всех сетях. Некоторые операторы сообщали о проблемах и обещали, что "наладят связь при первой возможности", другие называли отсутствие связи мелочью - мол, просто "мессенджеры немного перегружены".

Жители отсутствием мобильной связи раздражались больше всего. "Вода, свет - это такое. А то, что мы остались без связи, - действительно было странно и страшно, потому что нельзя было связаться с родными. И неизвестно было, когда это все закончится и когда все отремонтируют", - рассказал DW львовянин Михаил Вербовский.

Подытоживая последствия ракетных атак, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что они не запугали, а только разозлили львовян. "Врагу важно запугать людей, но эффект будет обратный. Будет больше жесткости, больше злобы, и будем загонять их в берлогу, в тайгу", - сказал мэр Львова.

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