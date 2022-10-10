"Путин - террорист". Реакция Киева на ракетные удары РФ

Массированные ракетные удары со стороны России по украинским городам 10 октября привели к жертвам, разрушениям, перебоям со светом и связью, дезинформации. Как на это отреагировали в Украине?

Утро понедельника, 10 октября, в Украине началось с массированных ракетных ударов РФ. Под обстрелами оказались Киев и Киевская область, Львов, Днепр, Запорожье, Харьков, Хмельницкий, Черниговская область, Житомирская область и другие регионы. Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и использовала 24 беспилотника, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Противовоздушной обороной удалось сбить 56 объектов. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 10 человек и около 60 получили ранения, сообщила в эфире национального телемарафона представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

Удары по Киеву

Впервые за последние несколько месяцев от ракетных обстрелов пострадала столица Украины. В частности, в центре Киева российская ракета попала в проезжую часть, в результате чего, по данным Киевской городской государственной администрации, сгорели шесть автомобилей, еще 15 были повреждены.

Воронка от взрыва вблизи детской площадки в Киеве 10 октября Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Также пострадали несколько учреждений культуры и образования - выбило стекла в зданиях Национального университета Шевченко, филармонии, музеях Ханенко и Шевченко, сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Попадание ракеты было зафиксировано и вблизи пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск. Еще одна ракета попала в детскую площадку в одном из центральных районов Киева.

Кроме того, получил повреждения один из бизнес-центров Киева, где размещается, в частности, визовый отдел консульства Германии. Пострадал и центральный железнодорожный вокзал - взрывной волной повреждены окна здания. "Однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, одновременно выполняющие роль укрытия", - сообщила пресс-служба "Украинских железных дорог". В то же время пассажиров предупредили о возможной задержке поездов в западном направлении из-за повреждения контактной сети.

Перебои со светом и связью

После взрывов жители столицы начали сообщать о перебоях с электричеством и интернетом. Как оказалось, ракеты попали в объекты критической инфраструктуры Киева и области. Поэтому, по словам мэра Киева Виталия Кличко, частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и часть бытовых клиентов Киева и области.

Всего в Украине в результате массированных утренних атак повреждено, по меньшей мере, 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовы к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - написал он в Telegram. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), к вечеру 10 октября отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что украинцам нужно быть готовыми к веерным отключениям электроэнергии. "Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкой области, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житомирщины, Кировоградщины, в целом весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений", - написал он в Telegram. Кроме того, Тимошенко призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии до 22:00.

Массированная ракетная атака со стороны России привела к перебоям с мобильным интернетом и кое-где - с мобильной связью в разных регионах страны, сообщили в Госспецсвязи. "Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора", - говорится в сообщении.

Дезинформация о Зеленском и его реакции

Кроме ракетной атаки, Россия начала информационно-психологическую кампанию, сообщил Центр противодействия дезинформации. Так, россияне распространили ряд ложных сообщений: "Началась массовая эвакуация сотрудников посольств в Украине", "В Украине была полностью уничтожена вся инфраструктура", "Началось наступление с территории Республики Беларусь", "Владимир Зеленский был эвакуирован из Киева".

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский ответил на "вбросы" - во время воздушной тревоги опубликовал видеообращение. В нем он у здания Офиса президента в центре Киева призвал украинцев находиться 10 октября в укрытиях, и отметил, что у россиян две цели - энергообъекты по всей стране и люди. "Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Но мы - украинцы. Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное", - подчеркнул Зеленский.

Он предупредил о возможных перебоях с электричеством в регионах, но, по словам президента, "никогда не будет перебоев с нашей уверенностью - уверенностью в победе". "И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - отметил Зеленский. Также президент подчеркнул, что на все предложения настоящего мира РФ отвечает ракетными ударами, что доказывает: "Освобождение всей нашей земли - единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев".

Срочная встреча G7 и разговоры с партнерами

Кроме того, Зеленский поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцом (Olaf Scholz). "Договорились с канцлером Германии, председательствующей в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - написал он в Twitter. Как сообщил представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), G7 проведет заседание 11 октября.

Также Зеленский провел разговор с рядом других международных партнеров. В частности, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, Эмиром Катара шейхом Тамимом аль-Тани, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Во время общения с лидерами Зеленский поднял, в частности, вопросы полной изоляции РФ, укрепления обороноспособности Украины и реакцию мира на новые атаки РФ.

"Украинцев не запугать"

После атак 10 октября "позорными неудачниками" назвал россиян руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться? Нет, на каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Отвечать будут целые поколения россиян", - написал он в Telegram. По словам Ермака, удары делают украинцев еще злее, и только ускорят движение вперед. "Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее... Что ж, ад для них еще будет казаться раем", - подчеркнул он.

Раненые мирные жители в результате ракетных ударов по Киеву 10 октября Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Об отсутствии страха у украинцев заявил и министр обороны Украины Алексей Резников. "Наше мужество никогда не уничтожат ракеты террористов, даже когда они попадают в сердце нашей столицы. Они также не поколеблют решимости наших союзников. Единственное, что они безвозвратно разрушают - это будущее России - будущее попранного во всем мире террористического государства-изгнанника", - написал он в Facebook.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал массированный обстрел городов Украины "проявлением демонической озлобленности и жестокости Путина". "Однако отвечать за это перед Богом и людьми будет не только он, но и каждый, кто выполняет его приказы, кто одобряет российский террор, кто молчанием потворствует ему", - подчеркнул он.

В то же время, советник главы украинского государства Михаил Подоляк призвал международное сообщество усилить обороноспособность Украины и давление на Россию. По его словам, на массированный обстрел украинских городов возможен только один ответ - "системы ПВО/ПРО для Украины, изгнание РФ со всех международных трибун, специальный трибунал, немедленные ордера на аресты российских властей".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украину не сломает тактика террора против мирных украинских городов, которую проводит Путин. "Это также его ответ всем "умиротворителям" в мире, которые хотят поговорить с ним о мире: Путин - террорист, говорящий ракетами", - написал он в Twitter.

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