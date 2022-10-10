Путин пригрозил Киеву жесткой реакцией на случай новых атак

После массированных ракетных атак в понедельник Путин пригрозил Украине новыми ударами, которые "будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин спустя два дня после подрыва стратегически важного Крымского моста предупредил Украину, что Москва будет жестко реагировать в случае "продолжения попыток терактов" на российской территории. "Ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации", - заявил он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в понедельник, 10 октября.

По словам Путина, Россия утром 10 октября уже нанесла "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины".

Подрыв Крымского моста

Утром 8 октября в результате подрыва заминированного грузовика был сильно поврежден Крымский мост. Это известие вызвало широкое одобрение в украинских Telegram-каналах. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал подрыв Крымского моста и поздравил украинские силы спецопераций, которые, по его словам, "очевидно, организовали эту операцию".

10 октября войска РФ выпустили около ста ракет по критически важной инфраструктуре Украины, обесточив целый ряд крупных городов и разрушив несколько электростанций. По данным украинской стороны, в результате российских авиаударов погибли не менее восьми человек, еще 24 были ранены. Западные страны резко осудили действия России. Представитель Европейской внешнеполитической службы назвал их "варварскими", "трусливыми" и равносильными "военному преступлению".

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