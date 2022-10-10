Путин пригрозил Киеву жесткой реакцией на случай новых атак

Президент России Владимир Путин спустя два дня после подрыва стратегически важного Крымского моста предупредил Украину, что Москва будет жестко реагировать в случае "продолжения попыток терактов" на российской территории. "Ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации", - заявил он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в понедельник, 10 октября.
По словам Путина, Россия утром 10 октября уже нанесла "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины".
Подрыв Крымского моста
Утром 8 октября в результате подрыва заминированного грузовика был сильно поврежден Крымский мост. Это известие вызвало широкое одобрение в украинских Telegram-каналах. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал подрыв Крымского моста и поздравил украинские силы спецопераций, которые, по его словам, "очевидно, организовали эту операцию".
10 октября войска РФ выпустили около ста ракет по критически важной инфраструктуре Украины, обесточив целый ряд крупных городов и разрушив несколько электростанций. По данным украинской стороны, в результате российских авиаударов погибли не менее восьми человек, еще 24 были ранены. Западные страны резко осудили действия России. Представитель Европейской внешнеполитической службы назвал их "варварскими", "трусливыми" и равносильными "военному преступлению".