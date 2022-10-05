Путин готов применить ядерное оружие: его можно остановить?

Кремль регулярно угрожает применить ядерное оружие в войне с Украиной. Действительно ли руководство РФ готово на этот шаг, и что может стать "красной линией" для Путина? DW поговорила с международными экспертами.

Украинские войска ведут успешное контрнаступление в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях с конца сентября. Многие эксперты считают, что оно может стать поворотным моментом в войне и что украинская армия еще до конца осени может выйти на границы 24 февраля. В Кремле растет напряжение, а в мире увеличивается беспокойство, связанное с возможностью применения российскими властями ядерного оружия, - эту угрозу с начала полномасштабной войны в Украине регулярно озвучивает Владимир Путин.

3 октября британская газета The Times со ссылкой на источники в разведке НАТО сообщила о том, что Россия готовится провести испытания ядерного оружия в Черном море. В интернете появились видео движущегося в направлении украинской границы российского военного поезда, предположительно связанного с 12-м Главным управлением Минобороны России, которое отвечает за атомный арсенал, его хранение, техническое обслуживание и транспортировку.

Три этапа российской ядерной эскалации

Профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт (Gerhardt Mangott) относится к угрозе применения Россией ядерного оружия со всей серьезностью. Риск того, что Владимир Путин действительно готовится к ядерной эскалации, достаточно велик, уверен эксперт. Движение военного поезда и появившаяся в тот же день информация о том, что Россия направила в Арктику атомную подлодку К-329 "Белгород" для проведения испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", - это первый этап эскалации, своего рода "ядерное послание" российского президента, говорит Манготт.

Герхард Манготт Фото: Celia di Pauli

"Российское руководство демонстрирует Украине и странам Запада, что РФ не только способна, но и, возможно, готова применить ядерное оружие, - объясняет Манготт. - Пока что это служит главным образом сдерживающим фактором, цель которого - удержать Украину от продолжения контрнаступления, а Запад - от дальнейшей военной помощи Украине".

Если же явной угрозы применить ядерное оружие будет недостаточно для остановки украинского контрнаступления, вторым этапом станет детонация оружия над безлюдной местностью, продолжает Манготт: "Тогда Россия в качестве радикального послания: "Прекратите наступление!" - может провести испытания тактического ядерного оружия над Черным морем или в Арктике".

Если же и этот аргумент не возымеет действия и украинская армия продолжит отвоевывать оккупированные территории, тогда вполне возможно, что Россия применит ядерное оружие в Украине, говорит австрийский эксперт. И тогда, по мнению Герхарда Манготта, наиболее вероятной целью Путина станет не военная, а мирная цель, "скорее всего, густонаселенная территория в украинском тылу".

Военный эксперт и бывший полковник бундесвера Ральф Тиле (Ralph Thiele), в свою очередь, считает, что если детонация российского ядерного оружия над безлюдной местностью не возымеет устрашающего эффекта, альтернативой для России может стать попытка удара по политическим и экономическим целям в Украине.

"Один из вариантов - ядерный взрыв, вызывающий электромагнитный импульс, который разрушает все электронное оборудование и системы на площади в несколько сотен квадратных километров. Электростанции, компьютерные системы, спутники, автомобили - любая электроника, находящаяся в радиусе его действия, будет уничтожена".

Каким будет ответ Запада

Большинство международных экспертов сходятся во мнении, что последствия применения ядерного оружия будут для России сокрушительными. "Даже детонация ядерного оружия на безлюдной территории фактически нарушит ратифицированный Россией Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приведет к еще более жестким экономическим и финансовым санкциям", - уверен Герхард Манготт.

О "катастрофических последствиях", которые будет иметь для России "любое применение ядерного оружия", предупредил и советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью телеканалу CBS в конце сентября он рассказал о том, что высшие официальные лица США "напрямую, в конфиденциальном порядке, на самом высоком уровне" сообщили об этом Кремлю. "Мы четко и конкретно разъяснили, что это повлечет за собой", - подчеркнул Салливан.

Ответ США и НАТО на использование РФ ядерного оружия, по мнению эксперта Манготта, скорее всего, будет военным: бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус публично заявило том, что в этом случае США и их союзники готовы уничтожить всю российскую армию на территории Украины и полностью потопить Черноморский флот. Манготт, однако, считает, что удар будет несимметричным - с использованием обычных вооружений.

В любом случае, если не считать заявления Петреуса, все предупреждения США и Запада пока что носят общий характер и не раскрывают конкретные шаги, подчеркивает Манготт. На его взгляд, это очень умная стратегия, которая позволяет преждевременно не накалять ситуацию, одновременно сдерживая противника. "Путину не только говорят, что Запад отреагирует на применение ядерного оружия, но и предупреждают, что Россия в этом случае окажется в глобальной изоляции, и что такие страны, как Индия и Китай, также осудят этот шаг".

Чем может помочь Китай

До сих пор Китай занимал нейтральную позицию в войне с Украной. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что Пекин мог бы сыграть роль сдерживающего фактора для Путина. С этим согласен и военный аналитик Ральф Тиле. Он считает, что Запад должен приложить больше усилий к тому, чтобы сделать Китай своим стратегическим союзником. "Путин зависит от Китая, - объясняет Тиле. - И у мира есть возможность добиться прекращения этой войны, если за это активно будет выступать Пекин".

Ральф Тиле Фото: privat

Запад, по мнению Тиле, совершает ошибку, когда хочет добиться от Китая присоединения к санкциям против России - Пекину не выгоден этот шаг. Но Китай заинтересован в окончании войны в Украине - прежде всего, из экономических соображений. Заинтересован он и в том, чтобы эта война не переросла в ядерную. "Если для того, чтобы Китай помог Западу завершить войну в Украине, необходимо впустить Китай на западный рынок, Европе нужно пойти на этот шаг. Это куда меньшее "зло", чем угроза взрыва атомной бомбы. Это наш козырь, который мы должны немедленно разыграть", - уверен Тиле.

Битва Украины за Крым может стать для Путина "красной линией"

Насколько высоким будет сдерживающий эффект заявлений высших официальных лиц США? Это зависит от дальнейшего хода военных действий в Украине, считает Герхард Манготт. "Красной линией" для Путина, по словам австрийского политолога, может стать попытка возврата украинскими военными Крыма. "Я не могу представить, чтобы Путин спокойно смотрел, как Украина отвоевывает Крым. Это стало бы для него непосредственной угрозой и могло бы привести к его падению", - объясняет эксперт.

Главный вопрос, возникающий в связи с этим у Манготта, звучит так: достаточно ли Путин хладнокровен и одержим, чтобы пойти на крайние меры и применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения? "Я боюсь, что он достаточно хладнокровен и одержим", - говорит австрийский профессор. Единственная надежда - на то, что "приказ Путина о применении ядерного оружия могут отказаться выполнять".

В настоящий момент нет признаков того, что российское руководство приняло решение применить ядерное оружие, говорит австрийский политолог. "События на фронте еще не дошли до той стадии, в которой можно было бы говорить, что России грозит катастрофическое поражение в этой войне. Но с каждым поражением, которое Россия сейчас терпит на поле боя, с каждым отвоеванием украинской армией завоеванных Россией территорий вероятность ядерного удара может увеличиваться", - предупреждает Герхард Манготт.

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