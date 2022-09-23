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Президент США Джо Байден отказался говорить о конкретном ответе США на возможное применение Россией ядерного оружия в УкраинеФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

СМИ: США предупреждали РФ о последствиях ядерного удара

Александра Иванова
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 сентября.

https://www.dw.com/ru/smi-ssa-mesacami-preduprezdali-rf-o-posledstviah-adernogo-udara/a-63217096

На 212-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 сентября (время московское).

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Норвегия, которая также входит в Шенгенскую зону, с 22 сентября приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщает норвежское Ведомство по вопросам миграции.

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Управление образования администрации Пскова разослало руководителям муниципальных образовательных учреждений требование направить не менее двух человек от образовательного учреждения на митинг в поддержку "референдумов" о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины, который должен пройти в городе вечером 23 сентября.

Копию документа с подписью и.о. начальника Управления образования Администрации города Пскова Марины Александровой опубликовал Telegram-канал "Псковская губерния".

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Власти США на протяжении нескольких месяцев направляли России частные предупреждения о возможных серьезных последствиях в случае применения Москвой в Украине ядерного оружия, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. По сведениям издания, администрация президента США Джо Байдена, однако, сформулировала эти предупреждения очень обтекаемо, не вдаваясь в детали.

В середине сентября в интервью каналу CBS Байден призвал президента РФ Владимира Путина отказаться от мысли применить в Украине ядерное оружие. При этом, отвечая на вопрос ведущего, как отреагировал бы Вашингтон, если бы Кремль все же пошел на этот шаг, Байден сказал: "Думаете, я сказал бы вам это, если бы знал, что это будет? Конечно, я вам этого не скажу. Это будет иметь последствия".

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране "не будет никакой мобилизации". "Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - цитирует его слова Telegram-канал "Пул Первого".

8 марта президент России Владимир Путин также пообещал, что срочников и резервистов на войне против Украины задействовать не будут. "Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса", - сказал он тогда.

Хроника событий 23 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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