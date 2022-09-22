Путинская мобилизация может стать концом его режима

Объявив мобилизацию, Путин сделал большой шаг к разрыву с теми россиянами, на лояльность которых все последние годы опиралась его власть, считает Федор Крашенинников.

Протесты в Москве против путинского указа о мобилизации Фото: Reuters Photographer/REUTERS

Освобождение украинскими войсками ранее оккупированных Россией районов Харьковской области создало настолько серьезную угрозу всему российскому фронту, что Путину пришлось срочно объявить мобилизацию. Причина нарастающих военных проблем Путина известна: не хватает солдат, того самого "пушечного мяса". Если он срочно не укрепит свою армию десятками тысяч новобранцев, фронт рухнет под ударами ВСУ и "СВО" закончится утратой контроля даже на тех территориях, которые президент РФ давно уже считает своими: над Донецком, Луганском и даже Крымом. Такая военная катастрофа может стать концом путинского режима: никакая пропаганда не сможет ни объяснить, ни оправдать тот факт, что Россия очевидным образом проиграла войну.

Фото: DW/P. Böll

Широко распиаренные поездки вербовщиков по тюрьмам - обратная сторона провала вербовки граждан России. И этот провал свидетельствует, прежде всего, о том, что о массовой активной поддержке действий властей или полном доверии пропаганде сейчас не может быть и речи, иначе бы с первых дней войны у военкоматов стояли очереди желающих пойти на фронт.

Война - в каждый дом

За эти месяцы много раз звучал вопрос, почему в России никого не беспокоит гибель тысяч солдат на войне в Украине. Часто вспоминали Чеченскую войну и активность солдатских матерей тогда и спрашивали, почему ее нет сейчас. Ответ прост: пока на фронте воевали и погибали те, кто пошел туда добровольно, оплакивать их было некому, часто даже в их ближайшем окружении - в армию вербовался в основном очень специфический контингент.

Война для большинства россиян оставалась чем-то далеким и больше похожим на затянувшееся телешоу. Кто-то где-то воюет, "наши" постоянно побеждают и наступают, а все, что требуется от обывателя, - это при каждом случае говорить, что Путин все правильно делает или, в крайнем случае - что все не так однозначно.

И вот сам Путин изменил ситуацию. Теперь воевать и гибнуть поедут и те, кто верил, что победа уже почти одержана, и те, кто вовсе не интересовался войной, и те, кто был так или иначе против, - ничьего желания никто спрашивать больше не будет. Война придет в каждый дом.

Мобилизационные протесты

В первый день мобилизации в России было задержано более 1300 участников протестных акций. Некоторые из них прямо в отделении получили повестки. Конечно, это все еще слишком мало, чтобы остановить войну. И, скорее всего, на протесты даже сейчас выходят те, кто уже давно для себя все решил и по поводу войны, и по поводу Путина.

Нельзя не отметить: мобилизация не только дает новые поводы для протестов, но и открывает новые возможности для запугивания несогласных. Во-первых, сама по себе перспектива попасться на глаза властям, участвуя в акциях протеста, особенно непривлекательна сейчас, когда рациональнее прятаться от властей, чтобы не угодить на фронт.

Во-вторых, мобилизация - хороший повод поставить на поток изоляцию неугодных властям активистов, участников протестов и просто молодых людей, запирая их в казармах, подальше от больших городов. Давно известно: в российской армии можно провести весь срок службы, ни разу не взяв в руки оружие. Все это надо учитывать, оценивая нынешний масштаб и итоги протестов в России.

Путин нарушил негласный пакт с лояльными ему россиянами

Но все-таки, когда же ужас происходящего дойдет если не до всех, то хотя бы до большинства активной части населения? И дойдет ли?

История учит, что скорее всего дойдет, - но не в ближайшие дни и недели. Только через месяц или полтора, когда на фронте уже окажутся десятки тысяч призванных обывателей, весь ужас нового положения станет очевидным и для них самих, и для их семей, и для всех остальных.

Даже самые лояльно настроенные граждане России обнаружат, что Путин в одностороннем порядке нарушил с ними тот негласный пакт, на котором 20 лет держалась его власть: вы не занимаетесь политикой, а власть не трогает вас. Обыватели, которые старательно не занимались политикой, покорно ходили на выборы, верили байкам пропаганды, презирая несогласных, обнаружат себя обманутыми и наказанными за свою веру Путину и в Путина. Причем многие из самых лояльных Путину окажутся калеками, сиротами, вдовами, а кто-то и вовсе погибнет - и это будет той точкой, на которой закончится вера в Путина для каждого из них.

Путин пошел ва-банк. Он все поставил на то, что, призвав на фронт сотни тысяч россиян, он быстро закончит войну, победит Украину и тем самым "обнулит" все накопившиеся у населения вопросы и сомнения. Другого вариант развития событий он не хочет видеть.

Между тем, другой вариант гораздо более реалистичен: Украина, поддерживаемая всем миром, выстоит и продолжит сражаться и побеждать, а в России будет лишь бесконечная мобилизация, поток "похоронок" с фронта, изъятие личного автотранспорта для нужд армии, охота на "уклонистов" и "дезертиров", плачущие матери, жены, дети - и так много месяцев, без просвета и надежды. До тех пор, пока на улицы не выйдут уставшие от войны и поражений фронтовики, дезертиры, уклонисты, вдовы, сироты и потерявшие сыновей матери. И вот их разгонять будет уже некому.

Между прочим, именно так в 1917 году кончилось царствование Николая Второго.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, в 2020 году был вынужден покинуть Россию. Telegram: @fyodork

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