Юрист: При мобилизации не соблюдаются объявленные МО условия

Под призыв по мобилизации попали люди, старше объявленного Минобороны возрастного ценза и никогда не служившие в армии.

При мобилизации не соблюдаются возрастные цензы и условия, объявленные Минобороны РФ, утверждает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на сообщения получивших повестки россиян. Об этом Чиков написал в своем Telegram-канале в четверг, 22 сентября.

Накануне Минобороны выпустило ответы на некоторые вопросы по мобилизации, в частности - о возрасте призываемых людей. Из них следовало, что призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

"Тем не менее, из регионов поступают сообщения, что призывают и рядовых в возрасте 45-49 лет. Выдают повестки и мобилизационное предписание на ноябрь", - пишет Чиков.

По его данным, например, в Москве повестку получил 63-летний полковник, в Самаре - 60-летний сержант, в Якутии призвали 49-летнего мужчину, который никогда не служил, в Бурятии массово призывали, в том числе 60-летних.

Кроме того, призывают и никогда не служивших людей. В Якутии в военкомат забрали 58-летнего мужчину, который никогда не служил, но имеет военную специальность. "Пришли ночью вручили повестку, утром привезли в военкомат, а сейчас он уже летит в военчасть", - рассказали его родственники. В еще одном регионе принесли на работу повестки мужчине 1985 года рождения, который никогда не служил.

Минобороны ответило, кто не подлежит мобилизации

В рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации Минобороны намерено призвать 300 тысяч резервистов, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. В указе Путина о "частичной мобилизации" есть закрытый пункт "для служебного пользования", в котором, как уточнили в Кремле, говорится о количестве мобилизуемых. Источник "Новой газеты. Европа" в администрации президента утверждал, что в седьмом пункте сообщается, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. В Кремле это назвали "ложью".

По утверждению МО, один из основных факторов при призыве из запаса - наличие боевого опыта. "Очередность призыва граждан из запаса не установлена, но приоритет отдается тем, кто имеет подходящие военно-учетные специальности", - сообщили в ведомстве накануне.

Не подлежат призыву по мобилизации, по утверждению Минобороны, граждане, имеющие бронь, люди, признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа, военные пенсионеры, которые находятся в отставке и сняты с воинского учета.

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