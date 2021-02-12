Российская правозащитная организация "Агора"

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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Агора".
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Контекст
Частичная мобилизация в РФ. Юрист о том, что нужно знать
Частичная мобилизация в РФ. Юрист о том, что нужно знать
Как будет проходить частичная мобилизация, о которой объявил президент РФ Владимир Путин? Интервью DW c юристом "Агоры".
Политика
21.09.2022
21 сентября 2022 г.
Юрист "Агоры": Закон разрешает отправлять срочников на войну
Юрист "Агоры": Закон разрешает отправлять срочников на войну
В РФ начался весенний призыв. Кого могут призвать в армию? Могут ли солдата-срочника отправить воевать? Интервью DW.
Политика
01.04.2022
1 апреля 2022 г.
Правозащитники: 2021-й - год "многочисленных репрессий" в РФ
Правозащитники: 2021-й - год "многочисленных репрессий" в РФ
Положение гражданского общества в России в 2021 году резко ухудшилось, констатировали участники конференции в Берлине.
Общество
16.02.2022
16 февраля 2022 г.
Против Гудкова-старшего возбудили уголовное дело
Против Гудкова-старшего возбудили уголовное дело
В интервью DW Геннадий Гудков пояснил, что это - патроны от его наградного пистолета.
Политика
03.06.2021
3 июня 2021 г.
Фигурантов дела DOXA хотят допросить более 20 раз
Фигурантов дела DOXA хотят допросить более 20 раз
Главного редактора журнала DOXA Арамяна до 24 мая ждут 24 допроса, а журналиста Метелкина - 29 допросов до конца мая.
Политика
16.04.2021
16 апреля 2021 г.
Пермячка обжаловала в ЕСПЧ приговор за фейки о COVID-19
Пермячка обжаловала в ЕСПЧ приговор за фейки о COVID-19
В жалобе отмечено, что суд в РФ нарушил право осужденной на свободу выражения мнения.
Политика
12.02.2021
12 февраля 2021 г.
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