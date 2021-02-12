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Российская правозащитная организация "Агора"

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Контекст

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Частичная мобилизация в РФ. Юрист о том, что нужно знать

Частичная мобилизация в РФ. Юрист о том, что нужно знать

Как будет проходить частичная мобилизация, о которой объявил президент РФ Владимир Путин? Интервью DW c юристом "Агоры".
Политика21 сентября 2022 г.
Российский военный

Юрист "Агоры": Закон разрешает отправлять срочников на войну

Юрист "Агоры": Закон разрешает отправлять срочников на войну

В РФ начался весенний призыв. Кого могут призвать в армию? Могут ли солдата-срочника отправить воевать? Интервью DW.
Политика1 апреля 2022 г.
Участник акции протеста в Москве против ликвидации "Международного мемориала", фото из архива

Правозащитники: 2021-й - год "многочисленных репрессий" в РФ

Правозащитники: 2021-й - год "многочисленных репрессий" в РФ

Положение гражданского общества в России в 2021 году резко ухудшилось, констатировали участники конференции в Берлине.
Общество16 февраля 2022 г.
Бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков

Против Гудкова-старшего возбудили уголовное дело

Против Гудкова-старшего возбудили уголовное дело

В интервью DW Геннадий Гудков пояснил, что это - патроны от его наградного пистолета.
Политика3 июня 2021 г.
Главный редактор российского студенческого журнала DOXA Армен Арамян (слева)

Фигурантов дела DOXA хотят допросить более 20 раз

Фигурантов дела DOXA хотят допросить более 20 раз

Главного редактора журнала DOXA Арамяна до 24 мая ждут 24 допроса, а журналиста Метелкина - 29 допросов до конца мая.
Политика16 апреля 2021 г.
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Пермячка обжаловала в ЕСПЧ приговор за фейки о COVID-19

Пермячка обжаловала в ЕСПЧ приговор за фейки о COVID-19

В жалобе отмечено, что суд в РФ нарушил право осужденной на свободу выражения мнения.
Политика12 февраля 2021 г.