Юрист "Агоры": Закон в РФ не запрещает отправлять призывников на войну

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о весеннем призыве в вооруженные силы. В соответствии с приказом, на срочную службу в российские войска с 1 апреля по 15 июля должны быть призваны 134 500 человек - примерно столько же, сколько год назад. Кого могут призвать в армию? Могут ли солдата-срочника отправить на войну? Есть ли законные способы отказаться от военной службы? Эти вопросы DW задала юристу международной правозащитной группы "Агора" Александру Передруку, специализирующемуся на защите прав призывников и военнослужащих.

DW: Недавно Госдума отложила на апрель окончательное рассмотрение законопроекта о повестках в армию. Поэтому с начала весеннего призыва призывнику, как и раньше, должны вручить повестку лично в руки. Что изменится с принятием нового закона, и когда он может вступить в силу?

Александр Передрук: Рассмотрение законопроекта о повестках в третьем чтении, действительно, отложено до апреля. Более того, если он даже будет одобрен, для его вступления в силу необходимо, чтобы его рассмотрел Совет Федерации и потом подписал президент. Так что на начало призыва правило вручения повесток не изменится - сотрудник военного комиссариата по-прежнему должен будет вручить их призывнику лично в руки и под подпись. Или же это можно будет делать через работодателя или по месту учебы призывника - через воинский учетный стол. С другой стороны, нельзя исключать, что изменения будут приняты в апреле и вступят в силу, допустим, с первого мая.

Александр Передрук

Новый законопроект действительно предполагает ряд кардинальных изменений. Первое, это, конечно, возможность оповещения призывников повестками, направленными по почте заказным письмом. Если этот законопроект будет принят в нынешнем виде, люди, которые получат повестку после указанной в ней даты призыва, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, где им будет вручена новая повестка с актуальной датой.

Еще одно изменение - молодые люди, достигшие призывного возраста, которые в силу каких-то причин не получили повесток в период текущего призыва, но при этом не имеют никаких отсрочек, в случае принятия нового закона должны будут прибыть в военный комиссариат в течение первых двух недель после начала следующего призыва.

- А на кого распространяются отсрочки от призыва?

- Все категории перечислены в статье 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Но в целом отсрочки можно разделить на несколько типов. Первый связан с состоянием здоровья. Если при медицинском освидетельствовании у призывника обнаруживают какое-то заболевание из списка болезней, утвержденного постановлением правительства, ему присваивают категорию годности "Г" (временно не годен к военной службе. - Ред.) и предоставляют отсрочку до года.

Второй вид отсрочки связан с получением образования на различных уровнях. Это может быть среднее общее образование (в случае успешного завершения учебного процесса представляется еще одна отсрочка до 1 октября, чтобы человек имел возможность поступить в вуз или колледж), среднее специальное или высшее образование. Есть так называемые социальные отсрочки. Их получают, например, люди, постоянно ухаживающие за родителями или другими близкими родственниками, опекуны несовершеннолетних братьев или сестер, отцы двух и более детей или отцы детей-инвалидов в возрасте до трех лет.

Есть отсрочки для тех, кто поступил на службу в органы внутренних дел или был избран депутатом Госдумы. Одно из самых обсуждаемых нововведений сейчас - это отсрочка для IT-специалистов, указ о введении которой президент подписал 2 марта, но в нем говорится, что категории лиц, имеющих право на эту отсрочку, должно установить правительство РФ, поэтому пока что этой отсрочкой никто не пользуется. На днях правительство опубликовало пресс-релиз о принятии нормативно-правового акта, но он до сих пор не опубликован.

- В мирное время в армию могут призывать с 18 до 27 лет. Изменился ли возраст призыва в связи с тем, что Россия начала войну в Украине?

- Возраст призыва установлен Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", и он остался прежним: от 18 до 27 лет. В России существует еще отдельное исполнение воинской обязанности для тех, кто состоит на воинском учете и находится в запасе. Это может быть призыв на военные сборы или мобилизация, но мобилизацию пока что никто не объявлял, а военные сборы все-таки существенно отличаются от военной службы по призыву.

- Могут ли солдат-срочников отправлять на войну?

- Закон (Указ президента РФ "Вопросы прохождения военной службы" - Ред.) не запрещает направлять призывников для несения боевой службы в районы военных действий. Но он предусматривает два условия: это можно сделать только спустя четыре месяца после начала службы, и солдат-срочник должен получить воинскую учетную специальность. После этого человек может нести военную службу, в том числе, в боевых условиях.

- Что ждет солдата-срочника, отказавшегося от участия в боевых действиях?

- В таком случае военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 332 УК РФ - неисполнение приказа. Наказание по этой статье предусматривает арест на срок до шести месяцев либо содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет. В этом случае военнослужащий находится в части со специальным режимом, где к нему применяются меры исправительного воздействия, например, привлечение к труду. При этом время пребывания в дисциплинарной воинской части в срок службы не засчитывается.

- А что делать, если призывник не хочет проходить военную службу?

- Если речь идет о принципиальном нежелании брать в руки оружие, можно воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу. Это право есть у двух категорий граждан РФ. Первая категория - это малочисленные коренные народы, которые занимаются традиционным промыслом, а вторая категория - это люди с убеждениями, противоречащими несению военной службы. Это могут быть абсолютно любые убеждения - религиозного характера, светского и так далее.

- Как должен действовать призывник, который не хочет идти в армию по убеждениям совести?

- В данном случае призывник должен обратиться в военный комиссариат с заявлением, в котором описаны его убеждения и мотивы, по которым он выбирает альтернативную гражданскую службу. К заявлению нужно приложить автобиографию и характеристику с места учебы или работы. Военный комиссариат передает заявление в призывную комиссию, которая выносит решение о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую или об отказе в удовлетворении этого заявления.

- Призывник должен предоставить какие-то доказательства того, что убеждения совести запрещают ему брать в руки оружие?

- В соответствии с решением Конституционного суда РФ внутренние убеждения не нужно доказывать, но их необходимо обосновать. Если человек просто скажет призывной комиссии, что он пацифист, этого будет недостаточно - нужно объяснить свою систему ценностей, запрещающую проходить военную службу. То есть проверка искренности убеждений вполне допустима.

- В указе Путина о весеннем призыве говорится об увольнении военнослужащих, срок службы которых по призыву истек. Существуют ли легальные или полулегальные способы переоформить солдат-срочников в контрактников и тем самым продлить их пребывание в армии?

- Само понятие "переоформить" - не совсем законное. Военнослужащий по призыву может заключить контракт о прохождении военной службы и стать профессиональным военнослужащим вне зависимости от того, сколько он служит. Это может произойти в первый же день несения срочной службы или даже до поступления на военную службу по призыву. А может произойти в последний день несения военной службы. Контракт заключается в любой момент, но он должен быть подписан исключительно добровольно - это основное условие, закрепленное в российском законе, и эта добровольность фиксируется в тексте контракта.

- Известны ли вам случаи, когда срочника пытались оставить в армии, убедив его подписать контракт с помощью шантажа, подкупа или каких-то других способов?

- У меня таких случаев не было.

- Стало ли юристам в последнее время сложнее защищать права будущих и действующих призывников?

- Это зависит от того, о каком периоде времени и о каких правах говорить. Я как адвокат специализируюсь на защите прав призывников и военнослужащих и занимаюсь самым широким спектром дел - от незаконного призыва, когда игнорируют категорию годности, до случаев гибели военнослужащих из-за дедовщины, и в каждом случае все очень индивидуально. Новый призыв начинается с 1 апреля, так что еще рано говорить о том, изменилось ли что-то или нет. На данный момент я бы не сказал, что защищать военнослужащих стало сложнее.

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