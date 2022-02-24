 В России солдат-срочников отправляют на границу с Украиной | Новости из Германии о России | DW | 24.02.2022

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Россия

В России солдат-срочников отправляют на границу с Украиной

Комитет солдатских матерей получил уже десятки звонков от обеспокоенных родителей. В некоторых случаях на границу с Донбассом отправляли даже совсем необученных новобранцев.

Российский солдат

Россия к началу военной операции в Донбассе перебросила на границу с Украиной солдат-срочников, сообщило в среду, 24 февраля, издание "Агентство" со ссылкой на Комитет солдатских матерей. По словам председателя правления правозащитной организации Ольги Ларкиной, с начала недели комитет получил десятки звонков от матерей, жаловавшихся на то, что их сыновей-призывников в срочном порядке отправили к украинской границе, выдав бронежилеты и боевое оружие.

При этом, отметила Ларкина, срочников заставляют подписывать контракты, а у тех, кто отказывается, "отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них".

Комитет солдатских матерей располагает сведениями об отправке в Белгородскую область, граничащую с Украиной, солдат из частей 34670 (752-й мотострелковый полк, город Валуйки в Белгородской области), 306616 (учебная воинская часть, Ковров), 54046 (3-я мотострелковая дивизия, Богучар, Валуйки), из Наро-Фоминской воинской части (4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина) и Таманской дивизии.

Неопытные новобранцы

Как рассказала Ольга Ларкина, среди тех, кого отправляют на границу с Украиной, есть и абсолютно неопытные солдаты, которые были призваны в армию лишь в декабре и даже не успели пройти необходимой подготовки.

Министерство обороны России утверждает, что не отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону срочников можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии.

Нападение на Украину

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав е "специальной военной операцией" в Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". В обращении к россиянам он сказал, что Кремль будет стремиться к "демилитаризации" и "денацификации" Украины, но в его планы якобы не входит оккупация украинских территорий. 

Karte - Wo Russland die Ukraine angegriffen hat - RU

Утром 24 февраля власти Украины сообщили о ракетных ударах по целому ряду городов страны: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны РФ заявили, что российские войска выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии.

Погранслужба Украины сообщила, что Россия при поддержке Беларуси атакует пять областей: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую. Военные формирования сепаратистов из "ДНР" и "ЛНР" при поддержке российских войск начали наступление по линии соприкосновения в Донбассе.

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    Автор: Марина Барановская


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