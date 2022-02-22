"Руки прочь от Украины!": В Берлине прошла акция солидарности

Около 500 человек собрались в Берлине во вторник, 22 февраля, на спонтанной акции солидарности с Украиной. Акция, организованная украинской диаспорой в Германии, прошла перед российским посольством в центре столицы ФРГ. Организаторы объявили о ее проведении 21 февраля, сразу после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе.
Выразить солидарность с Украиной пришли не только украинцы, проживающие в Берлине, но и представители других национальностей. Среди прочих на акции присутствовали немцы, британцы, белорусы, поляки, россияне, а среди языков, звучавших на демонстрации, чаще прочих слышались немецкая, английская, украинская и русская речь.
Участники акции призвали к немедленному введению санкций в отношении России. Люди скандировали "Ukraine Will Resist!" ("Украина будет сопротивляться!"), "Stand With Ukraine!" ("Будь с Украиной!"), "Донецк и Луганск - это Украина!", "Руки прочь от Украины", "Одна, единая, соборная Украина!", "Вместе и до конца!", "Слава Украине! Героям слава!"
Участники акции солидарности с Украиной в Берлине
"Германия должна ввести санкции"
Deutsche Welle поговорила с демонстрантами о том, что заставило их выйти на улицу.
"То, что происходит, касается и немцев в том числе, ведь что это вооруженный конфликт в Европе", - убежден один из участников акции. По его мнению, президент России "никогда не остановится и будет поглядывать на страны Балтии или еще куда-нибудь".
"Мое требование состоит в том, чтобы Россия вывела свои войска. Из самой Украины, из Луганска и Донецка, и из районов на границе с Украиной. И я требую, чтобы Россия прекратила угрожать вторжением в Украину", - сказал DW еще один демонстрант. По его мнению, Германия может и должна сделать больше, чтобы помочь украинцам: "Есть причины, по которым Германия сдерживает поставки вооружений, и я это понимаю. Тем не менее, я думаю, что Германия действует слишком нерешительно".
Акция солидарности с Украиной в Берлине
"В России не все поддерживают Путина"
"Мы хотим жить в мире с Россией и сотрудничать, но это не означает, что мы должны отдавать наши территории. Хватит вторгаться на нашу землю и убивать наших людей!", - заявила участница акции из Украины.
На протест против действий своего правительства вышли также и некоторые россияне. "Я из России, но живу в Германии. Сегодня я здесь, потому что то, что сейчас происходит - ужасно! Я слушала вчера часовую речь Путина - это просто ужас. Мы хотим показать, что в России не все поддерживают Путина. Очень многие пытаются выходить (на протесты. - Ред.) в России, но там задержание и посадки. Поэтому особенно здесь в Германии важно показать, что звучат другие голоса россиян", - сказала участница акции солидарности, добавив, что ожидает введения жестких санкций.
Акция солидарности с Украиной в Берлине прошла на фоне обострения ситуации на востоке страны. Президент России Владимир Путин поздно вечером 21 февраля заявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" и распорядился ввести российские войска на территорию Украины, контролируемую самопровозглашенными образованиями. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны западных лидеров. Европейский Союз, Великобритания и США приняли решение о новых санкциях в отношении РФ.
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Автор: Роман Гончаренко