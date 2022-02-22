Комментарий: Мы увидим еще не один сезон "донбасской рапсодии" Путина

Россия признала независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". Соответствующий указ, вместе с договорами о дружбе и помощи, подписал 21 февраля президент Владимир Путин. Для этого россиянам показали масштабную театральную постановку в трех действиях. Это было ненатурально и довольно страшно.

Повязать на "гоп-стопе"

Принцип мафии - повязать коллективной виной членов банды. Брутальнее - на "мокрухе", но можно и просто на "гоп-стоп", то есть ограблении. Приблатненный жаргон сейчас практически официальный язык МИД России, но просится и для описания и российской внутренней политике.

В рамках этой логики и надо смотреть запись заседания Совета безопасности России в расширенном составе. Владимир Путин собрал всех в одном зале и потребовал публично поддержать преступное, с точки зрения международного права, решение: признание "Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик".

Иван Преображенский

Мероприятие шло без огонька. Путин, казалось, иногда скучал. Еще бы, как режиссер он отлично знал сценарий. Включался в редкие моменты, когда его что-то откровенно бесило. Например, намек на продолжение переговоров с Западом со стороны главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, которые Путин готов вести лишь при признании его позиции.

Президент отчитал бывшего коллегу по КГБ как мальчишку. Нарышкин от страха был близок, кажется, к заиканию.Перенервничавший директор СВР предложил принять "ЛНР" и "ДНР" в состав России, явно забежав вперед. Впрочем, главное - мы увидели отношение президента к главе разведки. Да и не только к нему.

Никакого доверия, презрение и даже злоба - вот отношение Путина к высшему руководству страны. Подчиненные явно его боятся и готовы выполнить любое требование. Путин как злой хозяин кукольного театра, который жестко наказывает своих марионеток за ошибки. Мы внезапно увидели нутро российской политики, кулисы этого театра - и это страшно.

Краткое содержание следующих серий

Российские войска уже официально в "ЛДНР", откуда в реальности не уходили с 2014 года. И всех волнует, что будет дальше. Любительской постановкой Путина варианты уже предусмотрены. Якобы случайных проговорок на заседании Совбеза было множество.

Во-первых, Россия ждет санкции. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство многие месяцы готовило страну к давлению, которое последует за признанием "ЛДНР". Во-вторых, возможна новая война. Глава МВД Владимир Колокольцев предложил признать республики в границах двух украинских областей. От них "ЛДНР" контролируют сейчас только около 30%, тогда, судя по всему, остальное придется захватывать.

Произойдет ли это, либо останется в числе потенциальных угроз, сценарист Путин понять не дает. Хотя вторая его постановка - почти часовая лекция о непризнании нынешнего украинского государства и нации - позволяет предполагать худшие для мира сценарии. Кстати, люди знающие Путина давно, говорят, что сценарист, в истории с признанием "ЛДНР" - это не метафора. Президент России в критические моменты становится сам себе политтехнологом и режиссером. Чем, возможно, и объясняется очень низкий уровень этого сериала.

Впрочем, может быть дело в том, что в Кремле работали спустя рукава потому, что даже там очевидно, что никаких отдельных "народов ЛНР и ДНР" просто не существует, государства - марионеточные режимы, все это - территория Украины. Так что признавать, с правовой точки зрения, просто нечего.

В ожидании второго сезона

Последний серией первого сезона "донбасской рапсодии" Путина становится заседание Госдумы и Совета Федерации. Они должны утвердить все решения президента, придать им легитимность, а заодно дать понять армии: как в 2014 году не будет.

Все в открытую - никакой гибридности и "ихтамнетов". Солдаты и офицеры, а в случае их гибели - их вдовы и дети, получат все полагающиеся льготы: жилье, землю, пенсии, скидки на коммуналку. А если надо будет, то и похороны за счет государства.

На последней серии первого сезона путинского Netflix для бедных все явно не заканчивается. Будет и второй сезон. При мирном сценарии его рабочее название "Новые санкции и обустройство "ЛДНР", на что уже якобы запланировано 1,5 трлн рублей. При дурном - просто "Война". И трейлер второго сезона Кремль выпустит уже в ближайшие часы.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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