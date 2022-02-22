Дипломатические отношения с Россией: разорвать нельзя оставить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией в ответ на признание Москвой "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" и введение на Донбасс российских войск. Тем временем министерство иностранных дел Украины сообщило, что вызвало в Киев своего временного поверенного в Российской Федерации Василия Покотило "для проведения консультаций".

В Москве же вопрос разрыва дипотношений с Киевом пока не поднимался. "Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор", - сказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Чем может обернуться одностороннее решение о разрыве дипломатических отношений между двумя странами? Каким будет его влияние на дальнейшее развитие ситуации в Украине? DW расспросила украинских и зарубежных экспертов.

"Россия перешла Рубикон"

Традиционно дипломатические отношения являются основной формой официальных связей между государствами в соответствии с нормами международного права. Их цель, как пишут в учебниках, "развитие дружбы, поддержание мира и безопасности".

Владимир Зеленский во время телеобращения после признания Россией "ДНР" и "ЛНР"

И хотя призывы к расторжению дипотношений с Россией уже звучали после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, после последних действий российской властей они значительно усилились. Намерение Зеленского активно поддержали и в украинском обществе. Соцсети пестрят тезисом, что создавать видимость существования дипломатических отношений между Украиной и Россией больше нет смысла.

"Решения Путина о признании "независимости" квазиреспублик на Донбассе не могут оставаться без комплексной реакции Украины. Ведь это был Рубикон, который перешла Россия. Поэтому, среди прочего, Украина должна разорвать дипломатические отношения с Россией и отозвать весь свой дипломатический персонал из посольства в Москве", - прокомментировал DW бывший украинский дипломат, экс-посол по особым поручениям Вадим Трюхан. Он убежден, что и граждане Украины, и ее западные партнеры отнеслись бы с пониманием к такому решению.

Прекращение дипломатических отношений с Россией "по меньшей мере ослабило бы российскую разведку, часто работающую в Украине под дипломатическим прикрытием", добавляет заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Оставить консульства и определить государство-покровителя

Впрочем, есть и те, кто считает разрыв дипломатических отношений не лучшим шагом Киева. Один из аргументов - дальнейшая необходимость защищать права и интересы украинских граждан на территории России, в том числе и украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Вадим Трюхан

Трюхан, однако, объясняет, что разрыв дипломатических отношений не влечет за собой автоматического разрыва консульских связей. "Учитывая, что на территории России находится большое количество граждан Украины, наши консульства в Москве, Питере, Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске следует оставить", - считает эксперт.

Герасимчук, однако, объясняет, что для защиты интересов украинских граждан и для коммуникации с Москвой Киев мог бы воспользоваться посредничеством так называемого государства-покровителя. "В межгосударственных отношениях существует такое понятие, когда функцию представительства и защиты интересов сторон, находящихся в конфликте, берет на себя третье государство. Самый яркий пример - на протяжении 1961-2015 годов отдел интересов США на Кубе работал под патронатом посольства Швейцарии в этой стране", - напомнил Герасимчук.

"Надо быть благоразумными и цивилизованными"

Среди тех, кто не поддерживает намерение украинского президента разорвать дипотношения с РФ, - британский эксперт по правительственным коммуникациям Кормак Смит, который в 2016-2018 годах был советником министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он убежден, что, несмотря на угрожающее развитие событий и риск военного столкновения на востоке Украины, Киев не должен сейчас разрывать дипломатические отношения с Россией.

"Я не считаю, что сейчас это правильно делать", - сказал Кормак Смит в комментарии DW. По его словам, Украина должна держать дипломатические каналы открытыми. "Надо оставаться благоразумными и цивилизованными, Украина должна показать свое моральное превосходство, чтобы мир видел: Украина делает правильные вещи", - считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что "в общении с Россией дипломатии недостаточно, потому что Москва понимает только язык власти и силы". Поэтому, по мнению Смита, поддерживая открытыми дипломатические каналы, Запад должен продолжать предоставлять Украине все типы оружия, а также ввести жесткие санкции, которые "отбросят Россию в каменный век и больно ударят по Путину".

"С Россией не о чем говорить"

Необходимость сохранения каналов для дипломатического общения с Россией сомнительна, возражает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко

Он напоминает, что до недавнего времени она объяснялась надеждой на урегулирование конфликта на Донбассе в рамках минского процесса. "Однако Москва своими действиями разрушила минские соглашения, так что дипломатические каналы Украине не нужны, потому что по ним не о чем вести переговоры", - констатирует эксперт.

По его мнению, сейчас единственным предметом для переговоров Запада и Киева с Москвой является предотвращение военной эскалации конфликта на Донбассе, "чтобы не произошло прямого столкновения украинских и российских военных". Именно поэтому, считает Фесенко, украинские власти пока "не спешат" с объявлением о разрыве дипотношений с РФ. "Однако, если, не дай Бог, российские военные пойдут в наступление, тогда другого выхода не будет. Это станет той "красной линией", за которой ни о каких дипломатических отношениях не может быть и речи", - заявил эксперт и добавил, что не видит особых рисков вследствие разрыва дипотношений с Россией.

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