Дипломатические отношения с Россией: разорвать нельзя оставить

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Официальный Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией в ответ на новый виток агрессии РФ против Украины. DW - с мнениями экс-дипломатов и экспертов на этот счет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией в ответ на признание Москвой "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" и введение на Донбасс российских войск. Тем временем министерство иностранных дел Украины сообщило, что вызвало в Киев своего временного поверенного в Российской Федерации Василия Покотило "для проведения консультаций".
В Москве же вопрос разрыва дипотношений с Киевом пока не поднимался. "Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор", - сказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Чем может обернуться одностороннее решение о разрыве дипломатических отношений между двумя странами? Каким будет его влияние на дальнейшее развитие ситуации в Украине? DW расспросила украинских и зарубежных экспертов.
Традиционно дипломатические отношения являются основной формой официальных связей между государствами в соответствии с нормами международного права. Их цель, как пишут в учебниках, "развитие дружбы, поддержание мира и безопасности".
И хотя призывы к расторжению дипотношений с Россией уже звучали после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, после последних действий российской властей они значительно усилились. Намерение Зеленского активно поддержали и в украинском обществе. Соцсети пестрят тезисом, что создавать видимость существования дипломатических отношений между Украиной и Россией больше нет смысла.
"Решения Путина о признании "независимости" квазиреспублик на Донбассе не могут оставаться без комплексной реакции Украины. Ведь это был Рубикон, который перешла Россия. Поэтому, среди прочего, Украина должна разорвать дипломатические отношения с Россией и отозвать весь свой дипломатический персонал из посольства в Москве", - прокомментировал DW бывший украинский дипломат, экс-посол по особым поручениям Вадим Трюхан. Он убежден, что и граждане Украины, и ее западные партнеры отнеслись бы с пониманием к такому решению.
Прекращение дипломатических отношений с Россией "по меньшей мере ослабило бы российскую разведку, часто работающую в Украине под дипломатическим прикрытием", добавляет заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.
Впрочем, есть и те, кто считает разрыв дипломатических отношений не лучшим шагом Киева. Один из аргументов - дальнейшая необходимость защищать права и интересы украинских граждан на территории России, в том числе и украинских политических заключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Трюхан, однако, объясняет, что разрыв дипломатических отношений не влечет за собой автоматического разрыва консульских связей. "Учитывая, что на территории России находится большое количество граждан Украины, наши консульства в Москве, Питере, Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске следует оставить", - считает эксперт.
Герасимчук, однако, объясняет, что для защиты интересов украинских граждан и для коммуникации с Москвой Киев мог бы воспользоваться посредничеством так называемого государства-покровителя. "В межгосударственных отношениях существует такое понятие, когда функцию представительства и защиты интересов сторон, находящихся в конфликте, берет на себя третье государство. Самый яркий пример - на протяжении 1961-2015 годов отдел интересов США на Кубе работал под патронатом посольства Швейцарии в этой стране", - напомнил Герасимчук.
Среди тех, кто не поддерживает намерение украинского президента разорвать дипотношения с РФ, - британский эксперт по правительственным коммуникациям Кормак Смит, который в 2016-2018 годах был советником министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он убежден, что, несмотря на угрожающее развитие событий и риск военного столкновения на востоке Украины, Киев не должен сейчас разрывать дипломатические отношения с Россией.
"Я не считаю, что сейчас это правильно делать", - сказал Кормак Смит в комментарии DW. По его словам, Украина должна держать дипломатические каналы открытыми. "Надо оставаться благоразумными и цивилизованными, Украина должна показать свое моральное превосходство, чтобы мир видел: Украина делает правильные вещи", - считает эксперт.
При этом он подчеркнул, что "в общении с Россией дипломатии недостаточно, потому что Москва понимает только язык власти и силы". Поэтому, по мнению Смита, поддерживая открытыми дипломатические каналы, Запад должен продолжать предоставлять Украине все типы оружия, а также ввести жесткие санкции, которые "отбросят Россию в каменный век и больно ударят по Путину".
Необходимость сохранения каналов для дипломатического общения с Россией сомнительна, возражает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Он напоминает, что до недавнего времени она объяснялась надеждой на урегулирование конфликта на Донбассе в рамках минского процесса. "Однако Москва своими действиями разрушила минские соглашения, так что дипломатические каналы Украине не нужны, потому что по ним не о чем вести переговоры", - констатирует эксперт.
По его мнению, сейчас единственным предметом для переговоров Запада и Киева с Москвой является предотвращение военной эскалации конфликта на Донбассе, "чтобы не произошло прямого столкновения украинских и российских военных". Именно поэтому, считает Фесенко, украинские власти пока "не спешат" с объявлением о разрыве дипотношений с РФ. "Однако, если, не дай Бог, российские военные пойдут в наступление, тогда другого выхода не будет. Это станет той "красной линией", за которой ни о каких дипломатических отношениях не может быть и речи", - заявил эксперт и добавил, что не видит особых рисков вследствие разрыва дипотношений с Россией.
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