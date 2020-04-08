 Фигурантов дела DOXA хотят допросить более 20 раза за полтора месяца | Новости из Германии о России | DW | 16.04.2021

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Россия

Фигурантов дела DOXA хотят допросить более 20 раза за полтора месяца

Главного редактора российского студенческого журнала DOXA Армена Арамяна до 24 мая ждут 24 допроса, а журналиста Владимира Метелкина - 29 допросов до конца мая, сообщил глава "Агоры".

Главный редактор российского студенческого журнала DOXA Армен Арамян (слева)

Армен Арамян (слева)

Главное следственное управление СК России намерено в течение 36 дней 24 раза допросить главного редактора российского студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, помещенного под домашний арест по делу о "вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность". Журналисту вручены более двух десятков повесток, следственные действия запланированы на все рабочие дни апреля и до 24 мая включительно, пишет руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в пятницу, 16 апреля.

А редактора DOXA Владимира Метелкина будут допрашивать 29 раз, вплоть до 31 мая, сообщил адвокат Григорий Червонный. Чиков же не исключил, что адвокаты остальных фигурантов дела могут в ближайшие часы получить аналогичные уведомления.

Дело DOXA

Полицейские 14 апреля провели обыски в редакции DOXA, а также у редакторов издания Владимира Метелкина, Аллы Гутниковой, Наталии Тышкевич и Армена Арамяна. Четверо сотрудников были задержаны, Басманный районный суд Москвы в тот же день по ходатайству следствия запретил журналистам выходить из дома с 00:00 до 23:59. Кроме того, сотрудникам DOXA без разрешения следователя нельзя общаться ни с кем, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

По версии следователей, в январском видеоролике DOXA на портале YouTube фигуранты дела призывали выйти на несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального тех, кому не исполнилось 18 лет. Команда издания позднее удалила ролик с YouTube по требованию Роскомнадзора. По словам адвокатов и журналистов, в видео не было призыва выходить на несогласованные акции, но был призыв не бояться давления преподавателей и администрации вуза.

Свыше 250 представителей международной академической среды подписали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA, назвав предъявленные обвинения нелепыми.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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