Как в Москве судили журналистов студенческого издания DOXA

Четырем редакторам студенческого издания DOXA ("Докса") предстоит два месяца провести в домашней изоляции. По вменяемой им статье домашний арест как мера пресечения не предусмотрен, однако судья со следователем нашли способ исправить это. На заседании в Басманном суде Москвы в среду, 14 апреля, следователь попросил запретить фигурантам дела выходить из дома с 00.00 до 23.59.



С обысков - на суд



Сотрудников "Доксы" Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Татьяну Тышкевич на судебные заседания привезли спецтранспортом Следственного комитета (СК) РФ. К началу процессов все они были заметно уставшие - обыски в их жилье начались с 6.00, а первое заседание судья открыл только в 19.00. Всем четверым нет и 30 лет, раньше они не были судимы.



Еще до приезда сотрудников DOXA у здания суда собрались около 150 сочувствующих им молодых людей и журналистов. Они вставали в пикеты с плакатами "Мы - тоже DOXA", а в какой-то момент даже выстроились в "цепь солидарности". За весь день служащие полиции задержали только одного человека с плакатом "Отпустите моих ни в чем не виноватых друзей, с**и". Остальных полицейские просили через мегафон не прижиматься к зданию, чтобы не мешать проходу.



В чем обвиняют журналистов DOXA?



Репортеров "Доксы" обвиняют в "вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность". Следователи убеждали судей, что в январском видеоролике на портале YouTube фигуранты дела зазывали на несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального тех, кому не исполнилось 18 лет. Это видео команда "Доксы" уже удалила с YouTube по требованию Роскомнадзора. По словам адвокатов и обвиняемых, в нем не было призыва выходить на несогласованные акции, но был призыв не бояться угроз преподавателей и администрации вуза. В период январских протестов студенты часто жаловались на угрозы отчисления за участие в протестах.

Ранее было известно лишь об одном фигуранте дела о "привлечении несовершеннолетних к протестам" - главе сети штабов оппозиционного политика Алексея Навального Леониде Волкове, который сейчас проживает за границей. Тот же Басманный суд 10 февраля заочно арестовал его по этому делу. Сам Волков 14 апреля написал в своем телеграм-канале, что с командой "Доксы" не знаком.





У здания Басманного суда по делу журналистов DOXA 14 апреля

Выступления представителей СК на всех четырех заседаниях были очень похожи - отличалась только фамилия подсудимого. И даже Леонид Волков фигурировал в этих речах. Как считают следователи, соратник Навального звал детей выходить на митинги двумя роликами, один из них - "Как нам вытащить Навального из тюрьмы".



"Преступный умысел на поддержание призывов"



У работников "Доксы" уже после публикации ролика Волкова "возник преступный умысел на поддержание призывов" и на публикацию собственных видео, заявил следователь на процессе по делу Аллы Гутниковой, Лингвистическая экспертиза, на которую ссылается следствие, показала, что в ролике содержатся призывы выйти на акцию. Но там нет указания на то, что участники ролика обращаются к несовершеннолетним, отмечают адвокаты.



По предъявленной редакторам "Доксы" статье в качестве меры пресечения возможен лишь запрет определенных действий. Это не помешало следователям во всех четырех случаях запросить запрет фигурантам выходить за пределы жилища с 00.00 до 23.59 в течение двух месяцев. Кроме того, представители СК ходатайствовали о запрете пользоваться интернетом.



"Урон правосудию"

Адвокат Леонид Соловьев, защищавший Армена Арамяна заявил, что такая мера пресечения "не просто наносит урон правосудию, но говорит о неуважении к суду", и попросил суд не назначать меру пресечения вообще. Его коллега Дмитрий Захватов, защищавший Аллу Гутникову, просил избрать меру пресечения в виде личного поручительства.



Во всех четырех процессах судьи встали на сторону следователей. Они согласились с тем, что молодые люди могут надавить на свидетелей (хотя сейчас в деле нет свидетелей) и повлиять на сбор доказательств. До 14 июня Арамян, Гутникова, Метелкин и Тышкевич вправе покидать жилье только на одну минуту в сутки. Адвокаты надеются, что в процессе апелляции удастся смягчить эту меру пресечения.

"Надеюсь, мои коллеги продолжат работать, потому что мне избрана мера пресечения, которая не позволяет мне самому работать", - сказал Арамян журналистам. После окончания процесса его и других фигурантов дела встретили у суда аплодисментами. В телеграм-канале DOXA опубликованы слова благодарности тем, кто их поддержал в этот сложный день: "Когда мы победим, то вы будете знать - это произошло благодаря вашей поддержке".



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