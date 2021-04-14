В Москве прошли обыски у сотрудников студенческого журнала DOXA

В Москве в среду, 14 апреля, полицейские устроили обыски у сотрудников студенческого журнала DOXA. Оперативные мероприятия прошли в редакции DOXA, а также дома у редакторов Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой, сообщается в Telegram-канале DOXA. Причины обыска редакции пока неизвестны.

По словам Тышкевич, перед обыском силовики выломали дверь в ее квартиру. Адвокат Леонид Соловьёв сообщил, что силовики силой вытолкали его из квартиры, где проходил обыск у Арамяна, написал в Telegram глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Он также написал, что обыски были проведены у родителей Арамяна и Гутниковой.

Спор с Роскомнадзором из-за видеоролика

Журналистов DOXA доставили в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, сообщил Чиков. По предварительной информации, обыски связаны с опубликованным 23 января видеороликом, в котором была разъяснена незаконность угроз руководства учебных заведений об отчислениях студентов из-за участия в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, написал далее Чиков.

Через 3 дня после опубликования видео Роскомнадзор прислал уведомление о необходимости его удаления из-за информации, "направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий", якобы представляющих угрозу для жизни и здоровья. Администраторы удалили ролик. 1 марта в Таганский суд Москвы было подано исковое заявление о признании незаконным уведомления Роскомнадзора, Гутникова, Тышкевич, Метелкин и Арамян - истцы по делу об обжаловании запрета видео.

Обыски могут быть связаны с уголовным делом по статье о "вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", предположил Чиков.

Журнал DOXA

Журнал DOXA был создан учащимися и выпускниками Высшей школы экономики (ВШЭ) и других вузов в поддержку студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

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