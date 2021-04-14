Журналистов студенческого журнала DOXA посадили под домашний арест

Басманный районный суд Москвы, где проходят заседания по делам журналистов студенческого журнала DOXA, в среду, 14 апреля, удовлетворив ходатайство следствия, назначил редакторам издания Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Наталии Тышкевич, а также главному редактору DOXA Армену Арамяну фактически домашний арест. Как передает корреспондент DW, им запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59.

Главный редактор DOXA Армен Арамян в суде

Кроме того, журналистам запретили без разрешения следователя общаться ни с кем, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

Цепь солидарности в поддержку журналистов

Поддержать журналистов DOXA к зданию суда пришли десятки людей, выстроившиеся в цепь солидарности. Вскоре после начала заседания, сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум одного активиста, передает "МБХ медиа".

Ранее в тот же день дома у нескольких сотрудников издания и в редакции прошли обыски. Журналисты были задержаны и доставлены в Главное следственное управление Следственного комитета РФ. По мнению адвоката, главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, обыски могут быть связаны с уголовным делом по статье о "вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".

Журнал DOXA

Журнал DOXA был создан учащимися и выпускниками Высшей школы экономики (ВШЭ) и других вузов в поддержку студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

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