Комментарий: Давление на оппозицию в апреле - подготовка к выборам в Госдуму

Утром в среду, 14 апреля, к сотрудникам студенческого журнала DOXA пришли с обыском сотрудники Следственного комитета (СК) РФ. Кроме обысков у Армена Арамяна, Натальи Тишкевич, Владимира Метелкина и Аллы Гутниковой обыскали также квартиры их родителей и редакцию журнала. Потом его сотрудников доставили для допроса в СК. Главному редактору DOXA Армену Арамяну предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий в интернете - по пунктам "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. До этого единственным обвиняемым по этой статье был руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Формальной причиной преследования журналистов стал обнародованный 23 января видеоролик с требованием перестать запугивать студентов перед протестами против ареста Навального. Само это видеообращение, кстати, было спустя несколько дней удалено по требованию Роскомнадзора.

Чем так опасен студенческий журнал?

Журнал DOXA был создан студентами и выпускниками ВШЭ и других столичных вузов и стал известен после активной поддержки им студентов, задержанных на протестных акциях летом 2019 года. При всем уважении к изданию и его редакции, очевидно, что сам по себе оно едва ли может считаться влиятельным СМИ, а размещенные им видеообращения - причиной участия молодежи в протестных митингах.

Федор Крашенинников

Действия СК против столичного молодежного журнала легко объяснить тем, что DOXA является средоточием всего, на что российские власти ополчились в последние месяцы. Во-первых, это очередная попытка усмирить политизированную молодежь. Власти дают ясный сигнал: участие в оппозиционной политике в любом виде наказуемо - и для безработных и учащихся техникумов, и для студентов и выпускников престижных столичных вузов.

Во-вторых, это продолжение атаки на независимые медиа как таковые. Всего несколько дней назад, 9 апреля, обыскали квартиру главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина и его офис. После обыска Анина увезли на ночной допрос в СК по делу, возбужденному по поводу расследования журналиста, посвященного Игорю Сечину. В-третьих, и это самая тревожная тенденция, власти России наращивают давление против всего оппозиционного сегмента общества.

Звенья одной цепи

Несмотря на то, что и сами по себе преследования студенческого журнала возмутительны, нельзя забывать о том фоне, на котором стало известно о них. Главный критик Владимира Путина Алексей Навальный голодает в заключении с начала апреля, протестуя против, как он утверждает, пыточных условий его содержания. Ближайшие соратники Навального находятся или под домашним арестом, или под следствием, и новые дела против них возбуждаются едва ли не ежедневно - например, 14 апреля МВД возбудило очередное дело против Леонида Волкова, на сей раз за клевету в отношении бизнесмена Евгения Пригожина.

Но и помимо этого в России постоянно происходит еще очень много плохого. В этот же день, 14 апреля, были задержаны полицией сотрудники штаба Навального в Красноярске. Ранее силовики задерживали сотрудников штаба в Воронеже. Координатор штаба в Дагестане и его заместитель внезапно перестали выходить на связь, а потом выяснилось, что они уже осуждены и отбывают административное наказание. Координатора петербургского штаба и кандидата в депутаты Ирину Фатьянову задержали прямо на рабочем месте. В Мурманске неизвестные взломали офис штаба Навального и изрисовали стены свастикой. Наконец, так ничего и не известно о нахождении арестованного отца директора ФБК Ивана Жданова.

Но преследования затрагивают вовсе не только сотрудников штабов Навального и их близких. В Екатеринбурге на этой неделе за участие в январских протестах дважды судили депутата городской думы от партии "Яблоко" Константина Киселева. В итоге он дважды был признан виновным и получил в общей сложности 60 часов общественных работ. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана 12 апреля вызывали в полицию для допроса по поводу обвинения в вовлечении несовершеннолетних в участие в митингах. Дело пока не возбуждено, но за участия в протестных акциях Ройзман уже был ранее признан виновным и оштрафован.

К сожалению, даже все эти факты - далеко не полная хроника давления на оппозицию только за последние несколько дней.

"Зачистка" перед выборами в Госдуму

Едва ли в апреле силовиков так сильно беспокоят январские митинги, тем более что по их итогам тысячи людей по всей России уже получили различные наказания - и административные, и уголовные. Российские власти явно готовятся к будущему. Прежде всего, конечно же, к анонсированной сторонниками Навального всероссийской акции протеста. Несмотря на то, что ее дата пока не назначена, подготовка к ней идет полным входом, при чем с обеих сторон.

Но больше всего власти беспокоят осенние выборы в Государственную Думу, на победу в которых "Единой России" уже работает весь силовой и административный аппарат страны. Если преследования недовольных будут продолжаться властями нынешними темпами, то к началу избирательной кампании все потенциальные оппозиционные кандидаты в депутаты, их доверенные лица и самые активные сторонники или будут иметь судимости, запрещающие им активно участвовать в выборах, или же и вовсе будут физически изолированы.

Возможно, эта цель и поставлена перед силовиками, и именно ее они и реализуют.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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