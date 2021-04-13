Комментарий: Давление на оппозицию в апреле - подготовка к выборам в Госдуму

Каждый день в России кого-то задерживают, обыскивают, обвиняют или судят - и это выглядит как "зачистка" политического поля перед выборами в Госдуму, считает Федор Крашенинников.
Утром в среду, 14 апреля, к сотрудникам студенческого журнала DOXA пришли с обыском сотрудники Следственного комитета (СК) РФ. Кроме обысков у Армена Арамяна, Натальи Тишкевич, Владимира Метелкина и Аллы Гутниковой обыскали также квартиры их родителей и редакцию журнала. Потом его сотрудников доставили для допроса в СК. Главному редактору DOXA Армену Арамяну предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий в интернете - по пунктам "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. До этого единственным обвиняемым по этой статье был руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков.
Формальной причиной преследования журналистов стал обнародованный 23 января видеоролик с требованием перестать запугивать студентов перед протестами против ареста Навального. Само это видеообращение, кстати, было спустя несколько дней удалено по требованию Роскомнадзора.
Журнал DOXA был создан студентами и выпускниками ВШЭ и других столичных вузов и стал известен после активной поддержки им студентов, задержанных на протестных акциях летом 2019 года. При всем уважении к изданию и его редакции, очевидно, что сам по себе оно едва ли может считаться влиятельным СМИ, а размещенные им видеообращения - причиной участия молодежи в протестных митингах.
Действия СК против столичного молодежного журнала легко объяснить тем, что DOXA является средоточием всего, на что российские власти ополчились в последние месяцы. Во-первых, это очередная попытка усмирить политизированную молодежь. Власти дают ясный сигнал: участие в оппозиционной политике в любом виде наказуемо - и для безработных и учащихся техникумов, и для студентов и выпускников престижных столичных вузов.
Во-вторых, это продолжение атаки на независимые медиа как таковые. Всего несколько дней назад, 9 апреля, обыскали квартиру главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина и его офис. После обыска Анина увезли на ночной допрос в СК по делу, возбужденному по поводу расследования журналиста, посвященного Игорю Сечину. В-третьих, и это самая тревожная тенденция, власти России наращивают давление против всего оппозиционного сегмента общества.
Несмотря на то, что и сами по себе преследования студенческого журнала возмутительны, нельзя забывать о том фоне, на котором стало известно о них. Главный критик Владимира Путина Алексей Навальный голодает в заключении с начала апреля, протестуя против, как он утверждает, пыточных условий его содержания. Ближайшие соратники Навального находятся или под домашним арестом, или под следствием, и новые дела против них возбуждаются едва ли не ежедневно - например, 14 апреля МВД возбудило очередное дело против Леонида Волкова, на сей раз за клевету в отношении бизнесмена Евгения Пригожина.
Но и помимо этого в России постоянно происходит еще очень много плохого. В этот же день, 14 апреля, были задержаны полицией сотрудники штаба Навального в Красноярске. Ранее силовики задерживали сотрудников штаба в Воронеже. Координатор штаба в Дагестане и его заместитель внезапно перестали выходить на связь, а потом выяснилось, что они уже осуждены и отбывают административное наказание. Координатора петербургского штаба и кандидата в депутаты Ирину Фатьянову задержали прямо на рабочем месте. В Мурманске неизвестные взломали офис штаба Навального и изрисовали стены свастикой. Наконец, так ничего и не известно о нахождении арестованного отца директора ФБК Ивана Жданова.
Но преследования затрагивают вовсе не только сотрудников штабов Навального и их близких. В Екатеринбурге на этой неделе за участие в январских протестах дважды судили депутата городской думы от партии "Яблоко" Константина Киселева. В итоге он дважды был признан виновным и получил в общей сложности 60 часов общественных работ. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана 12 апреля вызывали в полицию для допроса по поводу обвинения в вовлечении несовершеннолетних в участие в митингах. Дело пока не возбуждено, но за участия в протестных акциях Ройзман уже был ранее признан виновным и оштрафован.
К сожалению, даже все эти факты - далеко не полная хроника давления на оппозицию только за последние несколько дней.
Едва ли в апреле силовиков так сильно беспокоят январские митинги, тем более что по их итогам тысячи людей по всей России уже получили различные наказания - и административные, и уголовные. Российские власти явно готовятся к будущему. Прежде всего, конечно же, к анонсированной сторонниками Навального всероссийской акции протеста. Несмотря на то, что ее дата пока не назначена, подготовка к ней идет полным входом, при чем с обеих сторон.
Но больше всего власти беспокоят осенние выборы в Государственную Думу, на победу в которых "Единой России" уже работает весь силовой и административный аппарат страны. Если преследования недовольных будут продолжаться властями нынешними темпами, то к началу избирательной кампании все потенциальные оппозиционные кандидаты в депутаты, их доверенные лица и самые активные сторонники или будут иметь судимости, запрещающие им активно участвовать в выборах, или же и вовсе будут физически изолированы.
Возможно, эта цель и поставлена перед силовиками, и именно ее они и реализуют.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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