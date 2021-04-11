Главред "Важных новостей" Анин остался свидетелем после допроса в СК

Главный редактор независимого российского издания "Важные истории" Роман Анин, проходящий по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина, сохранил статус свидетеля после допроса в Следственном комитете, состоявшегося в понедельник, 12 апреля.
"Допрос закончился. Анин все еще в статусе свидетеля", - говорится в сообщении издания. "Спрашивали про редакционные процессы в "Новой газете" - кто одобряет тексты, кто не одобряет тексты, - рассказал сам журналист после допроса. - Спрашивали, откуда я взял эти фотографии. Я естественно говорил, что взял их из аккаунта Сечиной в инстаграме - она их там публиковала самостоятельно, и, наверное, понимала, что доступ к ним получат много-много людей". По словам Анина, следователь дал ему понять, что они "еще встретятся".
В свою очередь адвокат Анна Ставицкая сообщила, что следователь "напирал" на то, что аккаунт Сечиной был закрыт: "Это слово "закрыт", видимо, означает для следователя, что если получаешь оттуда какую-то информацию, то ты, соответственно, ее получаешь без согласия этого человека", - пояснила защитница Романа Анина.
Дело в отношении Романа Анина
По информации "Важных историй", следственные действия в отношении Анина проводятся по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч.2, ст.137 УК РФ), которое было возбуждено 20 сентября 2016 года и возобновлено 24 марта 2021 года. Дело было открыто по заявлению Ольги Сечиной из-за расследования Анина в "Новой газете" о ее связи с мегаяхтой "Принцесса Ольга", стоимость которой оценивалась более чем в 100 млн долларов.
9 апреля у Анина прошел обыск, продолжавшийся почти 7 часов. После обыска журналиста в первом часу ночи отвезли на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля. Тогда Анин отказался давать показания, сославшись на 51 ст. Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя). С обыском приходили и в редакцию издания "Важные истории", которое специализируется на журналистских расследованиях.
Басманный суд в 2016 году постановил по иску Сечина удалить статью в "Новой газете" и опубликовать опровержение. Через год Сечины развелись. Роман Анин до того, как основать и возглавить "Важные истории", долгое время работал в "Новой газете", где также занимался расследовательской журналистикой.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев