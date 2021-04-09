Евросоюз обеспокоен допросом российского журналиста Романа Анина

Европейский Союз обеспокоен недавним обыском и допросом главного редактора независимого российского издания "Важные истории", бывшего журналиста "Новой газеты" Романа Анина, под руководством которого было проведено множество журналистских расследований на тему организованной преступности и коррупции в России. "СМИ обязаны сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес. Органы государственной власти должны обеспечить журналистам возможность выполнять их законную работу, а не препятствовать им или запугивать их", - заявила в воскресенье, 11 апреля, Европейская служба внешних связей.
В Брюсселе констатировали, что за последние годы "ситуация со свободой СМИ в России ухудшается, а пространство для независимой журналистики и гражданского общества сужается". "Мы призываем российские власти соблюдать международные и национальные обязательства. Свободу СМИ следует уважать. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом", - подчеркивается в заявлении.
Обыск и допрос Романа Анина
К Роману Анину 9 апреля пришли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с обыском по статье 137 ч. 2 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Обыск продолжался около семи часов, была изъята техника и документы. После этого Анин поехал на допрос в Следственный комитет, где стало известно, что журналист имеет статус свидетеля. Анин отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, затем его отпустили. Следующий допрос состоится в понедельник, 12 апреля.
По мнению Анина, следственные действия могут быть связаны с его статьей в "Новой газете" под названием "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?", опубликованной в августе 2016 года. Анин на тот момент работал в отделе расследований "Новой газеты".
По иску Сечина 20 сентября 2016 года было возбуждено уголовное дело. Басманный суд постановил, что "Новой газете" следует выпустить опровержение. По словам адвоката Ставицкой, дело было возобновлено 24 марта 2021 года. После следственных действий Анин должен был поехать с адвокатами в Следственный комитет РФ.
Аккаунты Анина пытались взломать
В декабре 2020 года неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых авторов расследования "Важных историй" о бизнесмене Кирилле Шамалове. В том числе Роман Анин сообщал о неудачной попытке взлома.
На пресс-конференции 17 декабря 2020 года Владимир Путин прокомментировал расследование "Важных историй" о Шамалове, которого СМИ называют бывшим зятем президента России. "Прочитать материал о моих близких невозможно. Я его полистал, конечно, но там такая компиляция, что до конца не дочитал. Там везде пишут - "зять президента", "зять президента". И только в конце уточняют, что бывший зять", - говорил Путин.
Расследование "Важных историй" вышло 7 декабря 2020 года. Его авторы утверждали, что после женитьбы на предполагаемой дочери Владимира Путина - Катерине Тихоновой - Шамалов приобрел 3,8 процента акций крупнейшей нефтехимической компании "Сибур" за 100 долларов. На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Шамалов, как и другие топ-менеджеры "Сибура", являлся участником мотивационной программы и получил активы в соответствии с ее правилами.
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Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс