К чему ведут журналистские расследования в России

На фоне растущего числа громких журналистских расследований в России "Фонд Бориса Немцова за Свободу" организовал в понедельник, 29 марта, дискуссию о работе "в условиях перехода от авторитаризма к диктатуре". Почти двухчасовое обсуждение в формате zoom-конфенции прошло на онлайн-платформе Европарламента и при поддержке зарегистрированного в США Фонда демократического развития.
Хотя речь шла в основном о России, организаторы пригласили также представителей из Украины и Беларуси. Среди десятка участников были как журналисты и расследователи из разных проектов, так и те, кого, скорее, можно назвать оппозиционными медиа-активистами, например, белорусский канал Nexta, а также представители оппозиционных политиков - например, Мария Певчих из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.
Что такое "эффект красной папочки" в России
Открывая дискуссию, сооснователь Фонда, дочь Бориса Немцова Жанна Немцова объяснила рост числа журналистских расследований тем, что в РФ легче получить доступ к информации путем так называемых "пробивов" по базам данных. Еще одной причиной Немцова считает слабость государственных институтов, которые должны, но не ведут расследования. Среди прочего она отметила публикацию в начале марта изданием "Медиазона" новых данных об убийстве ее отца в 2015 году.
Жанна Немцова
Главред издания "Проект" Роман Баданин считает, что несмотря на бум публикаций в России мало СМИ и организаций, которые занимаются расследованиями. По его оценкам, их чуть больше десятка, в то время как, например, в США их число измеряется сотнями. Баданин отметил, что, поскольку Россия - страна со своими особенностями, то и эффект от публикаций журналистских расследований тоже не сравним с западными странами. Он назвал его "эффектом красной папочки", которой "в нужный момент может быть дан ход". Иными словами, результаты расследований не всегда сразу заметны, но могут проявиться через время. Одним из примеров Баданин назвал фильм ФБК о премьере Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон", который, как он считает, стал одной из причин того, что глава правительства позднее ушел с поста.
Имя убийцы выяснили расследователи
О том, как расследования влияют на работу следственных органов в Германии, рассказал репортер журнала Der Spiegel Фиделиус Шмид (Fidelius Schmid). По его словам, часть немецкого общества, в том числе некоторые политические партии требуют "понимать российскую позицию". Он также упомянул о тесных связях немецкого бизнеса в России, отметив, что "правительству придется приспособиться". "Что мы можем сделать? Назвать и заклеймить", - сказал Шмид и привел свежий пример.
Место убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине, август 2019 года
Der Spiegel совместно с британским расследовательским коллективом Bellingcat и российским The Insider озвучил предполагаемое настоящее имя и возможные связи с ФСБ гражданина РФ, которого судят в Берлине за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. По словам Шмида, только после публикаций обвинение смогло уверенно говорить о том, что заказчиком этого убийства были власти Российской Федерации.
Нужна ли расследователям помощь Запада?
Один из центральных вопросов, вызвавших дискуссию, поднял ведущий, бывший зампред Центробанка России Сергей Алексашенко. Он спросил, чем Запад, Европа могут помочь тем, кто занимается расследованиями на постсоветском пространстве? Мнения разделились.
Большинство участников выразили непонимание тем, что многие российские олигархи и их близкие могут беспрепятственно путешествовать по странам Запада и тратить предположительно коррупционные средства. "Нужно просто проследить путь денег", - сказала Дарья Каленюк из украинского Центра противодействию коррупции, предложив "заблокировать поток нелегальных финансов". Мария Певчих выступила с еще более радикальным предложением. "Вышвырнуть их вон - физически и финансово", - сказала живущая в Лондоне Певчих на безукоризненном английском. Ее возмутило то, что люди из окружения президента РФ могут беспрепятственно отдыхать на юге Франции.
Христо Грозев
Роман Баданин из "Проекта" выступил против постановки вопроса о помощи и сказал, что у него "журналистский подход". По его мнению, Европа и США должны "помочь сами себе" и больше интересоваться Россией. "Мне не нужна помощь Европы", - сказал и Христо Грозев из Bellingcat. По его словам, западным структурам следует не помогать расследователям в Восточной Европе, а "лучше выполнять свою правоохранительную работу". Покритиковал ЕС и Тадеуш Гичан из Nexta, назвав европейскую политику "беззубой", а санкции, введенные против белорусских властей - слишком мягкими.
В свою очередь, представители Европарламента Андрис Кубилюс и Влодзимеж Цимошевич отметили, что Европе очень нужны данные, которые предоставляют расследователи на постсоветском пространстве. Одним из таких исследований сейчас занимается Scanner Project, о чем рассказал на конференции его представитель Михаил Маглов. По его словам, это делается для того, чтобы данные о российских олигархах могли "использовать западные банки".
Смотрите также:
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Серия расследований в регионах России
В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская