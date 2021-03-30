К чему ведут журналистские расследования в России

На фоне растущего числа громких журналистских расследований в России "Фонд Бориса Немцова за Свободу" организовал в понедельник, 29 марта, дискуссию о работе "в условиях перехода от авторитаризма к диктатуре". Почти двухчасовое обсуждение в формате zoom-конфенции прошло на онлайн-платформе Европарламента и при поддержке зарегистрированного в США Фонда демократического развития.

Хотя речь шла в основном о России, организаторы пригласили также представителей из Украины и Беларуси. Среди десятка участников были как журналисты и расследователи из разных проектов, так и те, кого, скорее, можно назвать оппозиционными медиа-активистами, например, белорусский канал Nexta, а также представители оппозиционных политиков - например, Мария Певчих из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

Что такое "эффект красной папочки" в России

Открывая дискуссию, сооснователь Фонда, дочь Бориса Немцова Жанна Немцова объяснила рост числа журналистских расследований тем, что в РФ легче получить доступ к информации путем так называемых "пробивов" по базам данных. Еще одной причиной Немцова считает слабость государственных институтов, которые должны, но не ведут расследования. Среди прочего она отметила публикацию в начале марта изданием "Медиазона" новых данных об убийстве ее отца в 2015 году.

Жанна Немцова

Главред издания "Проект" Роман Баданин считает, что несмотря на бум публикаций в России мало СМИ и организаций, которые занимаются расследованиями. По его оценкам, их чуть больше десятка, в то время как, например, в США их число измеряется сотнями. Баданин отметил, что, поскольку Россия - страна со своими особенностями, то и эффект от публикаций журналистских расследований тоже не сравним с западными странами. Он назвал его "эффектом красной папочки", которой "в нужный момент может быть дан ход". Иными словами, результаты расследований не всегда сразу заметны, но могут проявиться через время. Одним из примеров Баданин назвал фильм ФБК о премьере Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон", который, как он считает, стал одной из причин того, что глава правительства позднее ушел с поста.

Имя убийцы выяснили расследователи

О том, как расследования влияют на работу следственных органов в Германии, рассказал репортер журнала Der Spiegel Фиделиус Шмид (Fidelius Schmid). По его словам, часть немецкого общества, в том числе некоторые политические партии требуют "понимать российскую позицию". Он также упомянул о тесных связях немецкого бизнеса в России, отметив, что "правительству придется приспособиться". "Что мы можем сделать? Назвать и заклеймить", - сказал Шмид и привел свежий пример.

Место убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине, август 2019 года

Der Spiegel совместно с британским расследовательским коллективом Bellingcat и российским The Insider озвучил предполагаемое настоящее имя и возможные связи с ФСБ гражданина РФ, которого судят в Берлине за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. По словам Шмида, только после публикаций обвинение смогло уверенно говорить о том, что заказчиком этого убийства были власти Российской Федерации.

Нужна ли расследователям помощь Запада?

Один из центральных вопросов, вызвавших дискуссию, поднял ведущий, бывший зампред Центробанка России Сергей Алексашенко. Он спросил, чем Запад, Европа могут помочь тем, кто занимается расследованиями на постсоветском пространстве? Мнения разделились.

Большинство участников выразили непонимание тем, что многие российские олигархи и их близкие могут беспрепятственно путешествовать по странам Запада и тратить предположительно коррупционные средства. "Нужно просто проследить путь денег", - сказала Дарья Каленюк из украинского Центра противодействию коррупции, предложив "заблокировать поток нелегальных финансов". Мария Певчих выступила с еще более радикальным предложением. "Вышвырнуть их вон - физически и финансово", - сказала живущая в Лондоне Певчих на безукоризненном английском. Ее возмутило то, что люди из окружения президента РФ могут беспрепятственно отдыхать на юге Франции.

Христо Грозев

Роман Баданин из "Проекта" выступил против постановки вопроса о помощи и сказал, что у него "журналистский подход". По его мнению, Европа и США должны "помочь сами себе" и больше интересоваться Россией. "Мне не нужна помощь Европы", - сказал и Христо Грозев из Bellingcat. По его словам, западным структурам следует не помогать расследователям в Восточной Европе, а "лучше выполнять свою правоохранительную работу". Покритиковал ЕС и Тадеуш Гичан из Nexta, назвав европейскую политику "беззубой", а санкции, введенные против белорусских властей - слишком мягкими.

В свою очередь, представители Европарламента Андрис Кубилюс и Влодзимеж Цимошевич отметили, что Европе очень нужны данные, которые предоставляют расследователи на постсоветском пространстве. Одним из таких исследований сейчас занимается Scanner Project, о чем рассказал на конференции его представитель Михаил Маглов. По его словам, это делается для того, чтобы данные о российских олигархах могли "использовать западные банки".

Смотрите также: