Bellingcat: У Украины - новые данные по убийству Хангошвили

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации в Харькове получили данные, которые могут служить дополнительным подтверждением того, что человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова и Вадим Красиков - предполагаемый убийца бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине - одно и то же лицо. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили интернет-издание Bellingcat и его партнер по расследованию - германский еженедельник Der Spiegel.
По информации последнего, новые сведения были переданы германским правоохранительным органам в минувшие несколько дней. Редакция Der Spiegel также поделилась рядом документов и фотографий с Bellingcat.
Как отмечает издание, среди полученных в Харькове - родном городе жены Вадима Красикова - снимков фигурирует изображение последнего на пляже в бейсболке и майке. На фото отчетливо видна татуировка на левом предплечье мужчины. Между тем идентичная татуировка заметна и у "Вадима Соколова" на снимке, сделанном во время содержания последнего под стражей и полученном ранее центром "Досье". Совпадают пигментные пятна, шрам и другие отметины на коже, отмечает Bellingcat.
Часть новых фотографий - из свадебного альбома Красикова 2010 года, к ним прилагается свидетельство о браке на эту же фамилию.
Христо Грозев: новые обстоятельства могут сыграть поворотную роль в процессе
Вскрывшиеся "новые данные еще больше подтверждают наш предыдущий вывод о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) принимала непосредственное участие в подготовке и заказе убийства в Берлине, а также в сокрытии улик после убийства", пишет Bellingcat.
Речь, по всей видимости, также идет о выдаче документов прикрытия "членам семьи Красикова и об их переезде в Крым, где они, по-видимому, находятся в прямом контакте с куратором ФСБ", - отмечает далее издание.
В свою очередь журналист портала Bellingcat Христо Грозев высказал мнение, что новые данные "могут стать поворотным моментом в текущем судебном процессе, помогая доказать соучастие российского государства в убийстве".
Убийство в парке Малый Тиргартен
Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке "Малый Тиргартен". Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, "Вадим Соколов" - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году. Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.
Второй подозреваемый - тоже россиянин
Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили - россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider тогда выяснил, что его настоящее имя - Роман Демьянченко. В прошлом он, предположительно, был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения "Вымпел".
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Путь подозреваемых в Солсбери
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Тот самый флакон
Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.
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С чего все началось
О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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Скрипалей удалось спасти
По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.
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Споры о стране происхождения яда
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О "Новинчке" рассказал один из его создателей
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Новый случай отравления под Солсбери
4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".
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Опять "Новичок"
Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.
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Смерть Дон Стерджес
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Яд "Новичок" и его жертвы
Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма
Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.
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Яд "Новичок" и его жертвы
400 предметов для анализа
Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.
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Яд "Новичок" и его жертвы
Исполнители преступления известны?
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Яд "Новичок" и его жертвы
Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт
Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.
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Яд "Новичок" и его жертвы
Отравление Алексея Навального
20 августа 2020 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. Омские врачи опровергали отравление.
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Транспортировка Алексея Навального в Берлин
22 августа 2020 года находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.
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Яд "Новичок" и его жертвы
Ангела Меркель: Навальный отравлен ядом группы "Новичок"
2 сентября 2020 года обнародовано заключение токсикологов спецлаборатории бундесвера о том, что в пробах, взятых у россиянина, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала отравление Навального "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России".
Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща