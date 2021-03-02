Bellingcat: У Украины - новые данные по убийству Хангошвили

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации в Харькове получили данные, которые могут служить дополнительным подтверждением того, что человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова и Вадим Красиков - предполагаемый убийца бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине - одно и то же лицо. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили интернет-издание Bellingcat и его партнер по расследованию - германский еженедельник Der Spiegel.

По информации последнего, новые сведения были переданы германским правоохранительным органам в минувшие несколько дней. Редакция Der Spiegel также поделилась рядом документов и фотографий с Bellingcat.

Как отмечает издание, среди полученных в Харькове - родном городе жены Вадима Красикова - снимков фигурирует изображение последнего на пляже в бейсболке и майке. На фото отчетливо видна татуировка на левом предплечье мужчины. Между тем идентичная татуировка заметна и у "Вадима Соколова" на снимке, сделанном во время содержания последнего под стражей и полученном ранее центром "Досье". Совпадают пигментные пятна, шрам и другие отметины на коже, отмечает Bellingcat.

Часть новых фотографий - из свадебного альбома Красикова 2010 года, к ним прилагается свидетельство о браке на эту же фамилию.

Христо Грозев: новые обстоятельства могут сыграть поворотную роль в процессе

Вскрывшиеся "новые данные еще больше подтверждают наш предыдущий вывод о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) принимала непосредственное участие в подготовке и заказе убийства в Берлине, а также в сокрытии улик после убийства", пишет Bellingcat.

Речь, по всей видимости, также идет о выдаче документов прикрытия "членам семьи Красикова и об их переезде в Крым, где они, по-видимому, находятся в прямом контакте с куратором ФСБ", - отмечает далее издание.

В свою очередь журналист портала Bellingcat Христо Грозев высказал мнение, что новые данные "могут стать поворотным моментом в текущем судебном процессе, помогая доказать соучастие российского государства в убийстве".

Убийство в парке Малый Тиргартен

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке "Малый Тиргартен". Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, "Вадим Соколов" - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году. Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.

Второй подозреваемый - тоже россиянин

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили - россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider тогда выяснил, что его настоящее имя - Роман Демьянченко. В прошлом он, предположительно, был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения "Вымпел".

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